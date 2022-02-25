На менському напрямку на Чернігівщині знищено 20 танків військ РФ, біля Ріпок ще 10-15 одиниць ворожої техніки, - ЗСУ
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ЗСУ продовжують знищувати військову техніку військ РФ на Чернігівщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Підрозділи Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.
Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.
"Чернігів тримає оборону та знищує ворога! Вірте в ЗСУ та підтримуйте!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Aleksiey Ykropovich
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+32 Bad Robot
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+30 Malik Liman
показати весь коментар25.02.2022 12:32
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Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
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Бізнес-проект..
Потрібно кран та трейлер для металобрухту. Здаєм..а кошти на військову закупку чи волонтерами.
Слава Украине!