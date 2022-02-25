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На менському напрямку на Чернігівщині знищено 20 танків військ РФ, біля Ріпок ще 10-15 одиниць ворожої техніки, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На менському напрямку на Чернігівщині знищено 20 танків військ РФ, біля Ріпок ще 10-15 одиниць ворожої техніки, - ЗСУ

ЗСУ продовжують знищувати військову техніку військ РФ на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Підрозділи Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються.

Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.

"Чернігів тримає оборону та знищує ворога! Вірте в ЗСУ та підтримуйте!" - йдеться у повідомленні.

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На менському напрямку на Чернігівщині знищено 20 танків військ РФ, біля Ріпок ще 10-15 одиниць ворожої техніки, - ЗСУ 01
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Топ коментарі
+34
Джавєлін без вазілін їм у глодку а не Чернігів.
Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
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25.02.2022 12:33
+32
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25.02.2022 12:36
+30
МОЛОДЦІ !!!
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25.02.2022 12:32
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Водкі нєт!
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25.02.2022 12:31 Відповісти
унiтазiв теж нема...
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25.02.2022 13:16 Відповісти
МОЛОДЦІ !!!
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25.02.2022 12:32 Відповісти
Бурят ?Как я рад (кац).
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25.02.2022 12:32 Відповісти
в них 400 танків було ще 2 дні тому .Боже дай нашим воїнам сил ....
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25.02.2022 12:32 Відповісти
Джавєлін без вазілін їм у глодку а не Чернігів.
Слава Захистникам!
Мій рідний брат десь там, ПИШАЮСЯ ВАМИ ХЛОПЦІ !!!
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25.02.2022 12:33 Відповісти
Смерть з косою косить кацяпів, капець паРаші.
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25.02.2022 12:33 Відповісти
Не кажи "гоп!", стримуємо емоції, тримаємо ряди.
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25.02.2022 12:36 Відповісти
Слава захисникам Чернігова та кожного куточку України!
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25.02.2022 12:34 Відповісти
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25.02.2022 12:36 Відповісти
Один вопрос, от чеченов или киргизов?
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25.02.2022 12:47 Відповісти
Акакаяразніца? (с).
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25.02.2022 13:25 Відповісти
Не ссы боец, ты же мужчина или говно?? Ты обязательно как истинный "руський" должен родится в кацапии а подохнуть как собака или в Сирии, или в Чечне, или в Грузии, Осетии или в Приднестровье, Афгане, или еще *** знает где, где вас собак еще нет? Вот теперь и в Украине!!!
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25.02.2022 12:52 Відповісти
Шановні!
Підказка...
Бізнес-проект..
Потрібно кран та трейлер для металобрухту. Здаєм..а кошти на військову закупку чи волонтерами.
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25.02.2022 12:37 Відповісти
маловаты будет
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25.02.2022 12:42 Відповісти
Вчера было видео с аэродрома где находились, крылатой ракетой накрыло, если не перебросили то эже нет байрактаров.
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25.02.2022 12:45 Відповісти
ПАРНИ, СЛОВ НЕТ!!! Одни положительные эмоции!!! Никогда так не радовался взорванным танкам и БМП!!
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25.02.2022 12:47 Відповісти
если каждый день по 30, то через месяц московитам нечем будет воевать.....
Слава Украине!
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25.02.2022 12:50 Відповісти
Хотілося б більше фото палаючого мотлоху. Дуже сподіваюсь щоб це не виявилось підбадьорливим фейком. Бо там щось прям по Києву вже гуляють.
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25.02.2022 12:51 Відповісти
Вже відгуляли. Завтра відспівують.
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25.02.2022 13:08 Відповісти
Каждый день бы так, и недели через две у них железо закончится
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25.02.2022 12:53 Відповісти
Молодцы мужики!
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25.02.2022 12:57 Відповісти
... Мало мені, мало! Дайте ***, дайте крові, Наточить з поганих! Крові море… мало моря...
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25.02.2022 13:11 Відповісти
Слава Україні!
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25.02.2022 13:15 Відповісти
Нравится не нравится, а Джавелин в жопу Рашке не красавице
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25.02.2022 13:27 Відповісти
Тепер вони можуть послухати спів Кабздона 😁👍
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25.02.2022 13:33 Відповісти
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
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25.02.2022 13:51 Відповісти
 
 