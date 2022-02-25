Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці

Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про агресію РФ, наголосив, що Європа підтримує Україну та продовжить допомагати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки Київ під атакою російських сил, що триває. Закликаю президента РФ Володимира Путіна негайно зупинити насильство. Необхідно негайно мобілізувати світову спільноту, щоб захистити міжнародне право", - повідомив Мішель.

Він наголосив, що "безглузді страждання та загибель мирних жителів мають припинитися".

"Європа підтримує людей України та продовжить надавати підтримку. Вчора ввечері була політично узгоджена друга хвиля санкцій із масштабними та серйозними наслідками. Подальший пакет у терміновій підготовці", - заявив Мішель.

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