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Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці

Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про агресію РФ, наголосив, що Європа підтримує Україну та продовжить допомагати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки Київ під атакою російських сил, що триває. Закликаю президента РФ Володимира Путіна негайно зупинити насильство. Необхідно негайно мобілізувати світову спільноту, щоб захистити міжнародне право", - повідомив Мішель.

Він наголосив, що "безглузді страждання та загибель мирних жителів мають припинитися".

"Європа підтримує людей України та продовжить надавати підтримку. Вчора ввечері була політично узгоджена друга хвиля санкцій із масштабними та серйозними наслідками. Подальший пакет у терміновій підготовці", - заявив Мішель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Джонсону: Україна потребує оборонної підтримки. Вимагаємо дієвої протидії РФ
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Топ коментарі
+28
Вони зупиняться тільки після того, як перестануть існувати
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25.02.2022 12:51
+27
Чесно - вже навіть не смішно.
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25.02.2022 12:49
+24
их остановит только большие потери техники и армии
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25.02.2022 12:49
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Чесно - вже навіть не смішно.
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25.02.2022 12:49 Відповісти
Вчорашній пластиковий пакет поміщається у сьогоднішній більший пакет ... ітд ітп
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25.02.2022 13:09 Відповісти
Разжиревшие евнухи...
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25.02.2022 14:23 Відповісти
их остановит только большие потери техники и армии
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25.02.2022 12:49 Відповісти
Вони зупиняться тільки після того, як перестануть існувати
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25.02.2022 12:51 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit·7 мин👆

РФ за всё время своего существования - 30 лет, ещё никогда, ни в одном конфликте не теряла такого количества военнослужащих за сутки боевых действий

48 часов - более 1 тыс похоронок. То ли ещё будет!

Мы на своей земле и будем её защищать до последнего вздоха. А оно вам надо?
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25.02.2022 12:50 Відповісти
Коли один кричав ОСТАНОВІТЄСЬ!!!!!11, то йому це не помогло. Ці кричать те саме, і ніякого толку з цього не буде також. Придурки.
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25.02.2022 12:51 Відповісти
Тупий чо шо?

ЙОму накакати на санкції!
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25.02.2022 12:53 Відповісти
👉Грустная путинская лошадь Лавров выставил условие начала переговоров: украинские войска должны сложить оружие. Спасибо, но мы пока еще держимся.
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25.02.2022 12:54 Відповісти
Не складемо. Нам немає кули відступати. Сорі - вбивать будемо всіх. Вас кацапів не так вже і багато.
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25.02.2022 12:59 Відповісти
та как-то пифиг на эту лошадку

такую "лошадку" уже давно надо бы пристрелить, вместе с ее "хазяином", ага
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25.02.2022 13:02 Відповісти
Скоро его лошадиный скелет хер кто целиком сложит.
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25.02.2022 13:23 Відповісти
Черепахи ломанулися. Ляді ви всі. Безпорадні козли в піджаках. За вас же ж Україна черговий раз зтікає кров'ю!!! Дві світові війни влаштували і їздили по тілу Неньки туди-сюди, руйнували і вбивали. Запхайте собі санкції в ДУПУ і не згадуйте. Готують вони...
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25.02.2022 12:58 Відповісти
Британський журналіст, який висвітлював багато конфліктів, назвав війну в Україні найстрашнішою з тих, що він бачив - https://ukrainian.voanews.com/a/brytansky-zhurnakist-pro-situaciu-v-ukraini/6458652.html
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25.02.2022 13:23 Відповісти
Президент Європейської ради Шарль Мішель-тупий дятел!
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25.02.2022 12:59 Відповісти
Якщо ліквідувати хоча б 100 тис. орків то зможемо збільшити врожаї в 2 рази!
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25.02.2022 13:03 Відповісти
Лежить кацап прижмурений
і сємок повен рот,
війні він вже не радий...
Тут буде сад-город!
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25.02.2022 13:26 Відповісти
"Подальший пакет у терміновій підготовці", - заявив Мішель." Вот Путин, наверное, ржет. Они "призывают", а он хохочет. Я была уверена, что так будет еще в 2014г, что европейцы и американцы вот так и поступят, но все равно это цинично и обидно. Ведь их много и они сильные, но миром правит золото.
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25.02.2022 13:03 Відповісти
Менше язиками патякайте. Доводьте справами.
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25.02.2022 13:04 Відповісти
вы ж тока смотрите не слишком быстро готовьте
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25.02.2022 13:04 Відповісти
В жопу ваши санкции,вам лягушатникам ещё это аукниццца.
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25.02.2022 13:06 Відповісти
Дебил.
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25.02.2022 13:06 Відповісти
Мишель, это все равно, что в путина бросать пакетики с чаем!
Или вы настолько баблом повязаны с лаптестаном, что боитесь его и только иммитируете озабоченность?
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25.02.2022 13:06 Відповісти
Этому импотенту, стреляющему градами по жилым кварталам нужна срочная победа. Так умоим же его, братья!
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25.02.2022 13:14 Відповісти
Не набридло ще це "закликанство"?
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25.02.2022 13:15 Відповісти
Даремно ви розганяєте зраду. Вчора лише була перша хвиля, а вже погоджена друга і готується третя. А там і повне ембарго і взагалі все, що може бути...
Це не зупинить їх, зупинити можуть лише ВСУ, але це їх знищить як державу в принципі.
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25.02.2022 13:17 Відповісти
Якщо будемо боротись Путлер може вбити і 2,5 мільйона наших захисників!
Але якщо не вистоїмо, Путлер уб'є 25 мільйонів народу України і Україна піде в неБуття!
Будуть ЛНР,ДНР,ХНР,ОДР і інша срань!
Тому, борімося - поборемо, бо іншого не дано!
А свої заклики до Путлера засуньте в ....!
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25.02.2022 13:17 Відповісти
"Європа підтримує людей України...", Не знаю, як хто я особисто цієї підтримки, якось не відчуваю, бо добрим словом і пістолетом, можна досягти набагато більшого порозуміння ніж просто добрим словом.
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25.02.2022 13:18 Відповісти
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25.02.2022 13:20 Відповісти
Закликає маніяка? Потужно
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25.02.2022 13:21 Відповісти
добровольцы из любых стран могут как и раньше помочь Украине вместе воевать
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25.02.2022 13:26 Відповісти
Главное чтобы Зеля на переговоры сейчас не побежал, сейчас не 14-й год
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25.02.2022 13:28 Відповісти
Чхав Путін на всі санкції. В нього відкрилась можливість Україну розграбувати вщент, а потім ще якусь країну - і так по черзі по одній країні всіх обійде. А великі західні країни будуть мовчки шмарклі жувати і радіти, що не вони перші в той черзі.
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25.02.2022 13:28 Відповісти
Потом пойдёт на мою Молдову.
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25.02.2022 13:57 Відповісти
а на прибалтов?
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25.02.2022 14:50 Відповісти
Громче закликайте, чмошники заплывшие жиром.
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25.02.2022 13:29 Відповісти
Это напоминает ситуацию когда к вам в дом ломится вооруженный убийца, но вместо того чтобы прислать вам на помощь спецназ, убийце звонят из банка и пугают, что, если он не прекратит свои противоправные действия, ему закроют кредитку и он больше не сможет себе покупать новое оружие.
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25.02.2022 13:34 Відповісти
А что там в этом пакете? Запрет на въезд в Европу охранников *****? Вы же кричали что как только Россия вторгнется в Украину вы введете самые страшные санкции в том числе отключение Свифта. И что по итогу? В то время как погибают дети и старики вы даже свифт не можете отключить России. Насколько вы ничтожны Европа.
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25.02.2022 13:55 Відповісти
або бийте,щоб не встав,або не імітуйте секс

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 3 часа назад

ОТКРЫТЬ В

🏦🟢Американские санкции против «Сбера» не окажут существенного влияния на розничных клиентов банка: в отличие от ВТБ, на который наложены наиболее жесткие ограничения из возможных, у «Сбера» остается значительное пространство для маневра. Анализ санкций демонстрирует существенные преференции «Сбера»: • ВТБ включен в список SDN. Для банка это означает полную блокировку активов в американской юрисдикции, а также запрет на долларовые транзакции и транзакции с американскими контрагентами; • «Сбер» включен в список САРТА. Для банка это означает закрытие всех корреспондентских счетов в США и запрет на проведение транзакций с американскими финансовыми институтами - в том числе для дочерних компаний «Сбера». Иными словами, активы «Сбера» в США не замораживаются, а его розничные клиенты в России и вовсе не заметят никаких изменений. Грефу удалось отделаться малой кровью. С этим согласен и доцент факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман: «Карты "Сбербанка" продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары».

Эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для главного банка страны
Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома.

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25.02.2022 14:24 Відповісти
 
 