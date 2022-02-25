Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент Європейської ради Шарль Мішель поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про агресію РФ, наголосив, що Європа підтримує Україну та продовжить допомагати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки Київ під атакою російських сил, що триває. Закликаю президента РФ Володимира Путіна негайно зупинити насильство. Необхідно негайно мобілізувати світову спільноту, щоб захистити міжнародне право", - повідомив Мішель.
Він наголосив, що "безглузді страждання та загибель мирних жителів мають припинитися".
"Європа підтримує людей України та продовжить надавати підтримку. Вчора ввечері була політично узгоджена друга хвиля санкцій із масштабними та серйозними наслідками. Подальший пакет у терміновій підготовці", - заявив Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
РФ за всё время своего существования - 30 лет, ещё никогда, ни в одном конфликте не теряла такого количества военнослужащих за сутки боевых действий
48 часов - более 1 тыс похоронок. То ли ещё будет!
Мы на своей земле и будем её защищать до последнего вздоха. А оно вам надо?
ЙОму накакати на санкції!
такую "лошадку" уже давно надо бы пристрелить, вместе с ее "хазяином", ага
і сємок повен рот,
війні він вже не радий...
Тут буде сад-город!
Или вы настолько баблом повязаны с лаптестаном, что боитесь его и только иммитируете озабоченность?
Це не зупинить їх, зупинити можуть лише ВСУ, але це їх знищить як державу в принципі.
Але якщо не вистоїмо, Путлер уб'є 25 мільйонів народу України і Україна піде в неБуття!
Будуть ЛНР,ДНР,ХНР,ОДР і інша срань!
Тому, борімося - поборемо, бо іншого не дано!
А свої заклики до Путлера засуньте в ....!
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 3 часа назад
ОТКРЫТЬ В
🏦🟢Американские санкции против «Сбера» не окажут существенного влияния на розничных клиентов банка: в отличие от ВТБ, на который наложены наиболее жесткие ограничения из возможных, у «Сбера» остается значительное пространство для маневра. Анализ санкций демонстрирует существенные преференции «Сбера»: • ВТБ включен в список SDN. Для банка это означает полную блокировку активов в американской юрисдикции, а также запрет на долларовые транзакции и транзакции с американскими контрагентами; • «Сбер» включен в список САРТА. Для банка это означает закрытие всех корреспондентских счетов в США и запрет на проведение транзакций с американскими финансовыми институтами - в том числе для дочерних компаний «Сбера». Иными словами, активы «Сбера» в США не замораживаются, а его розничные клиенты в России и вовсе не заметят никаких изменений. Грефу удалось отделаться малой кровью. С этим согласен и доцент факультета «Экономики и менеджмента» Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман: «Карты "Сбербанка" продолжат работать за рубежом. Кроме того, на работу банка внутри страны санкции влияния не окажут. Да и активы банка заблокированы не будут, в принципе, он может далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например, приобретать у них определенные товары».
Эксперты объяснили, почему санкции США не опасны для главного банка страны
Сбербанк внесен в американский санкционный список, следует из сообщения американского Белого дома.
: