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агресія (1183) армія РФ (13470) війна (56389) Росія (47203) Арестович Олексій (372)

Найбільш небезпечна ситуація – на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено, – Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільш небезпечна ситуація – на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено, – Арестович

Найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі Глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки", – розповів він.

Арестович зазначив, що Київ готується до оборони, тож закликав киян записуватися до ТрО.

На Чернігівському напрямку, за його словами, українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

"У Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні Сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиття ворожого літака пілотом Збройних Сил України. ВIДЕО

У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ.

"У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя", – розповів Арестович.

Біля Херсона, за його словами, російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована.

Також Олексій Арестович зазначив, що зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву.

"Наші сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують", – повідомив він.

Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
весь мир смотрит как Украина сама со всех сторон отбивается от орков, и ждет цинично
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25.02.2022 13:00
+17
Нажаль світ засцяв поки що але подяка їм за зброю всерівно.
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25.02.2022 13:01
+11
Летчика после допроса отпустить домой к мамке выколов глазки и отрезав ручки и ножки. Можно и яйца что-бы не плодил себе подобных!
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25.02.2022 12:58
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а Арестович у нас кто? очередной чревовещатель?
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25.02.2022 12:56 Відповісти
Також не розумію... ніяк не заспокоїться
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25.02.2022 13:23 Відповісти
Привык быть на виду. Веры ему нет
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25.02.2022 13:25 Відповісти
Безсоромний рупор зЕлених зрадників
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25.02.2022 13:43 Відповісти
и ведь ему и в страшном сне не приснится пойти хотя бы в тер оборону,зато блохер важнейший
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25.02.2022 12:58 Відповісти
Заходимо на запитуємо орків коли трупи заберуть

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25.02.2022 12:58 Відповісти
Зачем трупы отдавать? Они ведь из них тушенки наделают "Асвабадитель в собственном гамне" Положить в карман желудь и прикопать!
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25.02.2022 13:01 Відповісти
В собственном соку. А сок он пускать начал, когда еще был жив.
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25.02.2022 13:28 Відповісти
Летчика после допроса отпустить домой к мамке выколов глазки и отрезав ручки и ножки. Можно и яйца что-бы не плодил себе подобных!
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25.02.2022 12:58 Відповісти
Ні. Українці не іверги як кацапи. Такі заклики будуть у спам.
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25.02.2022 13:02 Відповісти
За діда на якого сьогодні наїхав танк.
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25.02.2022 13:10 Відповісти
дід був покараний за дідовщину
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25.02.2022 13:21 Відповісти
Кацапи - обдовбані потвори без мізків, саме така солдатня віповідає їхньому пахану шизофренічному.
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25.02.2022 13:20 Відповісти
Пусть здоровым туда идёт
Там нищета его ждёт. Как попавшего в плен скорей всего пернут с авиации

Как и прочий скам. Армия не кому не нужных морально тровмированых психов.... Пздц будет карочь там будет
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25.02.2022 13:03 Відповісти
Ні, вивчити пілота дорого і довго, а літак *****.
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25.02.2022 13:19 Відповісти
весь мир смотрит как Украина сама со всех сторон отбивается от орков, и ждет цинично
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25.02.2022 13:00 Відповісти
Нажаль світ засцяв поки що але подяка їм за зброю всерівно.
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25.02.2022 13:01 Відповісти
Подяка кільком країнам якщо буту точним
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25.02.2022 13:14 Відповісти
Одні - засцяли, інші надали зброю, якщо точніше.
І не підтримали відключення Свифту саме ті, хто засцяв: німеччмнна, ******, макаронніки та вшивий кіпр.
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25.02.2022 13:23 Відповісти
Навіщо тут писати що каже курва люся арєстовіч.
От реально більше немає де інформації взяти?
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25.02.2022 13:00 Відповісти
да и пох, информирует и хорошо.
Только подоляку пора бы затнуть рот, а то этот у#бан уже наговорил сегодня херни на госизмену.
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25.02.2022 13:02 Відповісти
Его пристрелить надо. Как предателя по законам военного воемени
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25.02.2022 13:28 Відповісти
і видати деревяну каляску марки "ЇДУ НАХ...Й"
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25.02.2022 13:01 Відповісти
Арестович говорить правду і тільки правду, і якщо потрібно візьме автомат і піде знищувати кацяпів за Україну і за ЗЕ.
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25.02.2022 13:01 Відповісти
Может, я не прав, но очень надеюсь, что наши в@башат из "Гиацинтов" по этому "накоплению резервов"!
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25.02.2022 13:01 Відповісти
ааххаха XDD
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25.02.2022 13:08 Відповісти
Національна Поліція@NPU_GOV_UA❗️❗️❗️ТЕРМІНОВО❗️❗️❗️

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps
👉 @ukraine_avanger_bot

Також до бота можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників.
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25.02.2022 13:14 Відповісти
Якась ****** дурня. Не ведіться на це. ***** їх фоткати, щоб ці фотки потрапили в кацапську супутникову базу і було легше вираховувати? Просто замальовуйте чи якось прибирайте.
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25.02.2022 13:22 Відповісти
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25.02.2022 13:15 Відповісти
На Харків знов наступають.
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25.02.2022 13:03 Відповісти
с какой стороны?
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25.02.2022 13:16 Відповісти
Що це за муйня - пляшки на дорогах, знаки на асфальті!?
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25.02.2022 13:07 Відповісти
Якщо на Чернігівщині ворога зупинено, то що тоді твориться біля Ніжина? Новогодні феєрверки які чутни на все місто?
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25.02.2022 13:07 Відповісти
Одне м'ясо померло

Пішло наступне
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25.02.2022 13:15 Відповісти
Брехня!!! У Ніжині станом на 13.38 все спокійно. З ранку жодного вибуху, а тим більше перестрілок не спостерігається.
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25.02.2022 13:40 Відповісти
А ти на гуньки проїдь, а потім до хвилівського мосту. Подивися і там і там, і лише потім пиши.
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25.02.2022 14:19 Відповісти
Якщо мені не віриш, то повір меру міста
https://www.facebook.com/oleksandr.mihalich/videos/654888865801948
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25.02.2022 15:54 Відповісти
А где потерялся той крутой военный спец Смешко.
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25.02.2022 13:07 Відповісти
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25.02.2022 13:15 Відповісти
Прикинь, шо будет, если они на Троещину полезут
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25.02.2022 13:31 Відповісти
АС "Вал". У вмілих руках бійця ССО дуже потужна зброя.
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25.02.2022 13:16 Відповісти
Що зараз у Маріуполі???? Станом на першу годину дня
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25.02.2022 13:12 Відповісти
Брати в полон льотчиків не можна це найкваліфікованіші спеціалісти, на підготовку такого держава витрачає багато грошей і часу. Їх не так і багато в наявності, а гарних ще менше. Тільки при помилка к бегству і все
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25.02.2022 13:13 Відповісти
можна ще залишити без зору, такий собі сліпий П'ю

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25.02.2022 13:17 Відповісти
А йому буде на чому літати?
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25.02.2022 13:25 Відповісти
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25.02.2022 13:22 Відповісти
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25.02.2022 13:28 Відповісти
Окупантам из Братской посвящается, народный стих "Лижу":

Лижу петушки я на палочке,
когда я в кроватке лижу.
Лижу я бухой возле лавочки,
когда я в запой ухожу.
Лижу я на фабрике, в школе,
в тюрме, Колыме я лижу,
и даже когда по-неволе,
я к власти "в упор" подхожу.
Лизать - это наше, народное,
нам Барин уcтpоит судьбу.
Звездою я яркою, гордою,
в историю Мира войду...

Не плачь моя мама - цель пройдена,
теперь я тебе расскажу,
как мяса кусок я негодного,
в канаве у Укров лижу.
Собаки растянут окляклого,
а кто то поставит в фейсбук,
как горе-герой лаптеногий,
искал украинских "нацюг".

Запомни, "Иван из Паребрика",
покуда под Небом Земля,
была Украина и будет,
Русь - наша! Русь - Киевская!
И если ты любишь так крепко нас,
не нужно из танка пулить!!!
Достаточно просто приехать,
чтоб труд, хлеб и соль разделить.
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25.02.2022 13:28 Відповісти
В Сумах багато людей записалося в тероборону але немає достатньо зброї,Охтирку обстріляли з градів,багато колон з росії в обхід міст на Київ,утилізуйте їх хлопці.
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25.02.2022 13:33 Відповісти
Закрийте рота Арестовичу... Якась зайва зухвала бравада. Сховайте його кудись...
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25.02.2022 13:49 Відповісти
Арестович традиционно врет - бои идут на подступах к Чернигову, вот так звучит "Не ведется активных боевых действий" в центре города в записи с телефона
https://soundcloud.com/mr-hmuriy/25-fevr-1407/s-sHfSPv0vHPF
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25.02.2022 14:11 Відповісти
 
 