Найбільш небезпечна ситуація – на північному заході від Києва. На Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено, – Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі Глави держави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки", – розповів він.
Арестович зазначив, що Київ готується до оборони, тож закликав киян записуватися до ТрО.
На Чернігівському напрямку, за його словами, українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.
"У Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні Сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше", – сказав радник керівника Офісу Президента.
Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.
У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ.
"У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя", – розповів Арестович.
Біля Херсона, за його словами, російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована.
Також Олексій Арестович зазначив, що зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву.
"Наші сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують", – повідомив він.
Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента
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Там нищета его ждёт. Как попавшего в плен скорей всего пернут с авиации
Как и прочий скам. Армия не кому не нужных морально тровмированых психов.... Пздц будет карочь там будет
І не підтримали відключення Свифту саме ті, хто засцяв: німеччмнна, ******, макаронніки та вшивий кіпр.
От реально більше немає де інформації взяти?
Только подоляку пора бы затнуть рот, а то этот у#бан уже наговорил сегодня херни на госизмену.
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Можна сфотографувати точки і вони потраплять до єдиної бази на Google Maps
👉 @ukraine_avanger_bot
Також до бота можна передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників.
Пішло наступне
https://www.facebook.com/oleksandr.mihalich/videos/654888865801948
Лижу петушки я на палочке,
когда я в кроватке лижу.
Лижу я бухой возле лавочки,
когда я в запой ухожу.
Лижу я на фабрике, в школе,
в тюрме, Колыме я лижу,
и даже когда по-неволе,
я к власти "в упор" подхожу.
Лизать - это наше, народное,
нам Барин уcтpоит судьбу.
Звездою я яркою, гордою,
в историю Мира войду...
Не плачь моя мама - цель пройдена,
теперь я тебе расскажу,
как мяса кусок я негодного,
в канаве у Укров лижу.
Собаки растянут окляклого,
а кто то поставит в фейсбук,
как горе-герой лаптеногий,
искал украинских "нацюг".
Запомни, "Иван из Паребрика",
покуда под Небом Земля,
была Украина и будет,
Русь - наша! Русь - Киевская!
И если ты любишь так крепко нас,
не нужно из танка пулить!!!
Достаточно просто приехать,
чтоб труд, хлеб и соль разделить.
https://soundcloud.com/mr-hmuriy/25-fevr-1407/s-sHfSPv0vHPF