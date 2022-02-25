УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11620 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 751 76
армія РФ (13470) війна (56389) Зеленський (17431) Росія (47203)

Вторгнення Росії – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вторгнення Росії – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський

Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи", - заявив Володимир Зеленський.

Брифінг доступний за посиланням:

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
25.02.2022 13:26
+20
Тіко Європа цього не розуміє
показати весь коментар
25.02.2022 13:25
+19
Як ти там про Байдена тиждень назад говорив?
"Не нагнітайте"?
"Гірше Скабеевой"?
показати весь коментар
25.02.2022 13:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тіко Європа цього не розуміє
показати весь коментар
25.02.2022 13:25 Відповісти
так, бо вона реагує тільки на прямі теракти
і московське осердя світового тероризму це чудово знає
показати весь коментар
25.02.2022 13:27 Відповісти
Даже когда русские поставят немцев раком, те не введут ссанции
показати весь коментар
25.02.2022 13:29 Відповісти
Они уже и так давно перед х..лом в позе: "Чего изволите?".
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
Інна Щер@shcherbininainn



рос. війська не можуть взяти Маріуполь, тому просто бомбять цивільну інфраструктуру - мер Маріуполя
показати весь коментар
25.02.2022 13:30 Відповісти
Может и не хотят
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
А мы можем попросить ввести миротворцев?
может Голубые каски ООН?
показати весь коментар
25.02.2022 13:41 Відповісти
Розовый пони - ты.
показати весь коментар
25.02.2022 13:47 Відповісти
Так про це мова йде в ООН. Але поки їх введуть, то ми введемо ***** по самі помідори.
показати весь коментар
25.02.2022 13:53 Відповісти
особенно *************. сильно уже недовольны, шо цены на заправках чуть подрасли.
показати весь коментар
25.02.2022 13:30 Відповісти
* мадьяры (пропустил)
показати весь коментар
25.02.2022 13:31 Відповісти
бажано використовувати европейський досвiт,конкретнiше-фiнський 1939 року!прихованi снайпери вирiшили проблему(лiнiя Моренгейма).вони впускали окупанта невступаючи у вiдкритий бiй,пiсля чого його знищували.
показати весь коментар
25.02.2022 13:32 Відповісти
посилання криве
показати весь коментар
25.02.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 13:26 Відповісти
Начинают жидко дристать, свинособаки чумные.
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
Скільки разів європейці нас кидали..
показати весь коментар
25.02.2022 13:26 Відповісти
самое печальное, шо часть бюргеров, когда спрашивает о этой войне, всё идёт с уточняющим вопросом, - так кто точно на кого напал, украинцы на парашу, или наоборот? такое впечатление, что рашатудейёёвкачель у них основной канал.
показати весь коментар
25.02.2022 13:36 Відповісти
А що ви хотіли... У них газпром спонсор всіх і вся. Росія там потужно представлена в інформаційному полі. Але хоча би спортсмени проявили характер і відмовились від парашних символів на своїх футболках.
показати весь коментар
25.02.2022 13:39 Відповісти
та да, містечкові з-за ціни на газ дуріють, сусідські мадьяри-заробітчани, з-за цін на своїх заправках, шо трохи підросли майже до цін тутошніх
показати весь коментар
25.02.2022 13:43 Відповісти
сьодня правда ще вперше задали доп-уточнююче питання - а чи не може війна й до нас докотиться? ну я й порадував відповіддю, по повній програмі ********** )
показати весь коментар
25.02.2022 13:46 Відповісти
Як ти там про Байдена тиждень назад говорив?
"Не нагнітайте"?
"Гірше Скабеевой"?
показати весь коментар
25.02.2022 13:26 Відповісти
Смотрю я на очередную "озабоченность" цивилизованного мира и понимаю, что они все ждут, чтобы параша поглубже заглотила наживку в виде Украины.
Только почему каждый раз для уничтожения }{уйла нужна новая наживка- не понимаю.
Вам что, доказательств мало? Или вы ждёте, чтобы }{уйло уже по вам начало стрелять?
показати весь коментар
25.02.2022 13:27 Відповісти
А когда наживка будет заглотнута, то они выскажут очень глубокую озабоченность, но сначала подумают.
показати весь коментар
25.02.2022 13:30 Відповісти
По этому поводу есть отличная статья Дайан Фрэнсис, редактора канадского National Post, старшего научного сотрудника Atlantic Council - "Покалечьте Россию сейчас".
показати весь коментар
25.02.2022 13:49 Відповісти
1967 году также думали про Израиль, мол вот сейчас Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир с ним разберётся и всё затихнет. А Израиль взял и врезал всем по самые помидоры. Уничтожил почти полностью авиацию своих противников за одни сутки (!).
показати весь коментар
25.02.2022 13:42 Відповісти
Это да. Но это скорее исключение из правил. Израиль несомненно выиграл от этого, и во многом благодаря сплочённости, а также и тому, что у них не было другого выбора - или победить, или умереть. Вот этому у них можно и нужно поучится.
показати весь коментар
25.02.2022 13:55 Відповісти
зажраті підлабузники-озабоченонадрочені
показати весь коментар
25.02.2022 13:28 Відповісти
Когда уже это гундосое чмо забьется в бункер и не будет мешаться в ногах у профессионалов?
показати весь коментар
25.02.2022 13:29 Відповісти
Які ще руssкіє ?
Ви напали на українців.
Відтепер кацап це найганебніший матюк у світі.
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
Прикро, що таке лайно у нас проживає...
І коли ви до нас притулились ? Може вам краще виїхати до своїх, ась ?
Бо я зараз вже перейду на вашу исконную трескотню с китайским диалектом... Дістали.
показати весь коментар
25.02.2022 13:53 Відповісти
Прихожанка МП чи що ?
Лише там оцю братську муть розганяють.
показати весь коментар
25.02.2022 19:37 Відповісти
На правду гріх ображатись.
І відколи це фіноугри називаються русскімі ? Бо так велів Пєтя 1 ?
показати весь коментар
25.02.2022 19:35 Відповісти
О голубе про це знали ще 2014р, коли тобі ця війна була до сраки, бо на сватів - поперло запарєбріком....
показати весь коментар
25.02.2022 13:31 Відповісти
Европа выразит озабоченность, не беда...
показати весь коментар
25.02.2022 13:32 Відповісти
А Европа спряталась за линией "Мажино" ( НАТО) и наблюдает за боями в Украине ( как когда то за разгромом Польши).
показати весь коментар
25.02.2022 13:34 Відповісти
наблюдає чи сдасться Україна,якщо вистоїть то допоможуть акщо ні то їх гроші на вітер
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
Нічого не поробиш. Ми маємо битись.
Готуйтесь до бою.
показати весь коментар
25.02.2022 13:54 Відповісти
Точно! А потом удивляется - а нас-то за что бьют?...
показати весь коментар
25.02.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 13:34 Відповісти
Лучше не скажешь!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:47 Відповісти
Чмошники....
Тим більше, цих виродків треба на добрива пускати. Вони народжені щоб здохнуть в Україні.
показати весь коментар
25.02.2022 13:55 Відповісти
Зачем повторять слова *****?
Он открыто заявил, что собирается воевать до границ соцлагеря 1992г.
показати весь коментар
25.02.2022 13:35 Відповісти
1980
показати весь коментар
25.02.2022 13:57 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной
Сидел и плакал человек.
А мимо шел Творец Вселенной.
Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я все могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский»,
И Бог заплакал вместе с ним.
Это очень емкое выражение и говорит оно только об одно - Бог от своих щедрот дал всем поровну, но помогает тем, кто стремится к чему-то хорошему. А если стремление страны и народа направлено исключительно только на то, чтобы захватить и поработить чужие земли, то в результате ни чужих не захватишь, ни своих не удержишь.
Вот и имеем то, что имеем - из той массы оккупантов, что вторглись в Украину, половина живет в старых хибарках с покосившимися стенами. И нет, чтобы свой дом отремонтировать, так они пошли чужие захватывать.
Потому обречены!
Не только в этой войне. Вообще всё.
Россия исчезнет, потому что тупик цивилизации.
показати весь коментар
25.02.2022 13:35 Відповісти
❗️Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил глава украинского государства Это предложение о капитуляции? Не с Зеленским путин хочет говорить
показати весь коментар
25.02.2022 13:36 Відповісти
Ну дійсно про переговори ранувато домовлятися. Та і провести їх треба в українському Севастополі. Спочатку нам треба вигнати окупантів з усієї України. ***** нам таким шансом підставився. Цим треба скористатися. Зараз треба нам вистояти. А сьогодні: "Лента за лентою набої подавай..." Сьогодні час ворога вбивати, а не домовлятися.
показати весь коментар
25.02.2022 14:06 Відповісти
Европейцы и американские партнеры отжали у рашки баблосы и кайфуют.
показати весь коментар
25.02.2022 13:36 Відповісти
Зеленский, ты не правильно делаешь.
Сначала нужно предложить 1 млрд долларов за голову супостата, а потом предлагать переговоры. Иначе позиция выглядит слабо.
А люди скинуться...
показати весь коментар
25.02.2022 13:37 Відповісти
Блд, да ПРИСТРЕЛИТЕ єту зе-гниду в конце-концов!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:38 Відповісти
Про ЩО з Пуйлом він Хоче домовлятись?
показати весь коментар
25.02.2022 13:38 Відповісти
Треба битись. Час для розмов вичерпаний.
Маємо поховати всіх зальотних, чого би це нам не вартувало.
показати весь коментар
25.02.2022 13:41 Відповісти
один человек войдет в историю, как *****, незавидная участь
показати весь коментар
25.02.2022 13:39 Відповісти
Це не вторгнення, це вірус!
Цю заразу потрібно зупинити і ми її зупинимо, з допомогою чи без.
Борімося і поборемо!
Слава ВСУ!
Слава Україні!
Слава Нації!
показати весь коментар
25.02.2022 13:40 Відповісти
Орда засыпит нас трупами.

показати весь коментар
25.02.2022 13:46 Відповісти
Війна в Грузії 5 днів тривала
показати весь коментар
25.02.2022 13:43 Відповісти
Тільки тепер я почав поважати нашого Президента. Дай Бог щоб він не давав задньої
показати весь коментар
25.02.2022 13:44 Відповісти
Уже
показати весь коментар
25.02.2022 13:57 Відповісти
Европа косит с рашкой огромные капиталы, которые дают им уверенности что Мордор и они как супер бизнес партнёры друг друга сбивать не будут. Сейчас для виду санкции покажут и дальше бабло при выше всего.
показати весь коментар
25.02.2022 13:44 Відповісти
Какая накуй Эвропа ? Они думают слава богу что это не у нас..... Санкции на туалетную бумагу......
показати весь коментар
25.02.2022 13:45 Відповісти
Так они этим живут, и надеются, что их пронесёт.
Хотя по факту их уже и так пронесло. От меркантильности и страха...
показати весь коментар
25.02.2022 14:04 Відповісти
Захід ситий. Нічого їм не загрожує. Все йде як треба. Тому вони хочуть, щоб так було завжди. Вони і на свої негаразди реагують не аби як (збитий боїнг, жовті жилети у Франції, напади на жінок у Німеччині). Як щось трапляється - реагують спеціальні служби. Класно ж сидіти біля ТВ та жувати попкорн. А тут раптом треба посваритися із Путіним. А раптом він забере попкорн? Те що вони роблять - для них це дуже багато. Тому дякуємо за те що є, хоч сподіваймося на більше...
показати весь коментар
25.02.2022 13:45 Відповісти
Нічого їм не загрожує.
показати весь коментар
25.02.2022 13:58 Відповісти
почему Зеленскому чтобы защитить Украину не потребовать от Европы помощи - ввод войск Nato? Даже ОРДЛО запросило помощи у России и получило ее. Именно требовать! Погибло очень много людей. Неужели у украинцев и у президента Зеленского меньше достоинства, чем у предводителей ОРДЛО?
показати весь коментар
25.02.2022 13:47 Відповісти
Да о чем ты говоришь, какя нафиг помощь НАТО, им нафиг все это сдалось.
показати весь коментар
25.02.2022 17:27 Відповісти
ТВАРИ МОСКАЛЬСКИЕ ПРЕЗРЕННЫЕ. и колхозные беларуские иже с ними - мразоты. ГАСИТЬ ВСЕХ БЕЗ ЖАЛОСТИ_! ЖЫВЕ УКРАИНА_!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 13:59 Відповісти
GERMANY, HUNGARY, CYPRUS, YTALY - strany, kotoryje byli protiv zhostkych sankcyj Putinskoy rosiji.

Hakery ,,Anonymous,, obyavyly kybervoynu rosyji. Postrodaly glavnyje sayty kremlia y gos. tv kanaly.
показати весь коментар
25.02.2022 14:02 Відповісти
Когда мы победим, я думаю нам нужно развивать исключительные направления по Британии и США. С европроститутками сохранять прохладные, но ровные отношения. Только так сдвинемся с мертвой точки.
показати весь коментар
25.02.2022 14:13 Відповісти
Оставлять в наших друзьях из ЕС разве что Польшу и страны Балтии.
показати весь коментар
25.02.2022 14:14 Відповісти
Слова Зеленского Европе должны быть такие: " Орки ваших санкций явно не чувствуют, а когда дойдет - будет поздно, много крови прольется. Давайте делами помогайте. Сделаем мы вам газ дешевле, если только это для вас важно. "
показати весь коментар
25.02.2022 15:30 Відповісти
Европейцев интересуют только их сытые задницы.
показати весь коментар
25.02.2022 17:26 Відповісти
 
 