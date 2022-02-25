Вторгнення Росії – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський

Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи", - заявив Володимир Зеленський.

Брифінг доступний за посиланням: