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КМДА опублікувала перелік аптек КП "Фармація", що працюють в штатному режимі: адреси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

КМДА опублікувала перелік аптек КП

КМДА опублікувала перелік аптек КП "Фармація", що працюють в штатному режимі.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією КП "Фармація" станом на 25.02.2022 з 9:00 до 18:00 працюють наступні аптеки:

КМДА опублікувала перелік аптек КП Фармація, що працюють в штатному режимі: адреси 01
КМДА опублікувала перелік аптек КП Фармація, що працюють в штатному режимі: адреси 02
КМДА опублікувала перелік аптек КП Фармація, що працюють в штатному режимі: адреси 03
КМДА опублікувала перелік аптек КП Фармація, що працюють в штатному режимі: адреси 04
КМДА опублікувала перелік аптек КП Фармація, що працюють в штатному режимі: адреси 05
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Київ, теж пильнуй..!

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25.02.2022 13:28 Відповісти
Уже второй день подряд читатели Zerkalo.io сообщают, что в белорусских больницах, которые находятся в приграничных территориях, освобождают койки для российских военных. Где-то формируют бригады на случай выезда, а где-то даже якобы привезли раненых. На данный момент подтверждения этой информации нет.

Вчера вечером нам написал читатель, который находился на госпитализации в гомельской больнице. По его словам, днем 24 февраля его (как и других больных), выписали. Читатель рассказывал, что на выписку отправили даже лежачих пациентов.

Схожая ситуация и в Гомельской детской больнице. Читатель пишет со слов своей родственницы, которая работает там. Утверждается, что со стороны руководства было «устное приказание очистить хирургическое отделение этой больницы».

Похоже, ситуация затронула не только больницы: читатель, ссылаясь на «руководство одного из медицинских учреждений Гомеля», рассказывает, что в области главврачам поликлиник «было приказано сформировать выездные бригады составом около 3−4 человек, укомплектованные и готовые оказывать помощь раненым».
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25.02.2022 13:32 Відповісти
Наливай,куме,Молотова стаканчик Бігає по полю смажений москальчик

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25.02.2022 13:32 Відповісти
А які назви вулиць... декомунізовувати і декомунізовувати...
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25.02.2022 13:35 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 13:41 Відповісти
про аптеки похоже не корректная информация, большинство лекарств размели еще вчера, а заказать пополнение не могут - не работает база распределения и перебои со связью на теминалах
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25.02.2022 14:00 Відповісти
 
 