КМДА опублікувала перелік аптек КП "Фармація", що працюють в штатному режимі: адреси

КМДА опублікувала перелік аптек КП "Фармація", що працюють в штатному режимі.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За інформацією КП "Фармація" станом на 25.02.2022 з 9:00 до 18:00 працюють наступні аптеки:













