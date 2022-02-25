15 814 32
Зеленський - європейцям: Якщо ви маєте бойовий досвід, можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський закликає європейців які мають бойовий досвід і хочуть допомогти України, долучатися до оборони.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід, і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу", - зазначив Зеленський.
Він також закликає європейців вимагати від урядів своїх країн максимальної допомоги для України.
Топ коментарі
+33 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар25.02.2022 13:34
+27 Ulrich Shtal
показати весь коментар25.02.2022 13:33
+16 экзорцист
показати весь коментар25.02.2022 13:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Денег не жалеть !
Х.йло свои хотелки давно озвучил. Или этому говнокомандующему еще раз хочется посмотреть в глаза х.йлу?
Нехай їдуть не як представники держав, а як волонтери.
КАЦАПАМИ Й ЇХ ШАВКАМИ ТУТ НЕМАЄ СМЕРДІТИ.