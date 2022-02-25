Зеленський - європейцям: Якщо ви маєте бойовий досвід, можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу

Президент України Володимир Зеленський закликає європейців які мають бойовий досвід і хочуть допомогти України, долучатися до оборони.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід, і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу", - зазначив Зеленський.

Він також закликає європейців вимагати від урядів своїх країн максимальної допомоги для України.

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