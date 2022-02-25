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Зеленський - європейцям: Якщо ви маєте бойовий досвід, можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - європейцям: Якщо ви маєте бойовий досвід, можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу

Президент України Володимир Зеленський закликає європейців які мають бойовий досвід і хочуть допомогти України, долучатися до оборони.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід, і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу", - зазначив Зеленський.

Він також закликає європейців вимагати від урядів своїх країн максимальної допомоги для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторгнення Росії – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
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25.02.2022 13:34
+27
Дуже гарна ідея.
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25.02.2022 13:33
+16
Правильно. Одна Україна за європейську цивілізацію не має тягнути, тим більше, що не входить ні в НАТО, ні в ЄС.
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25.02.2022 13:34
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Дуже гарна ідея.
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25.02.2022 13:33 Відповісти
идея с 2014 года
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25.02.2022 13:34 Відповісти
мы можем попросить миротворцев у других стран?
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25.02.2022 13:36 Відповісти
Голубые каски ООН?
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Испанские наемные дивизии воевали против большевиков с большим удовольствием....
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25.02.2022 14:06 Відповісти
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25.02.2022 13:34 Відповісти
Це ж саме треба доносити і до нашої заокеанської діаспори, там ще, дай Бог, 10-20 тисяч принаймні прибуде, дуже вмотивованих, можливо з НАТОвським досвідом, братів!
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25.02.2022 13:34 Відповісти
Правильно. Одна Україна за європейську цивілізацію не має тягнути, тим більше, що не входить ні в НАТО, ні в ЄС.
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25.02.2022 13:34 Відповісти
Надо настоящих чеченцев пригласить - пусть на кацапах оторвутся !
Денег не жалеть !
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25.02.2022 13:35 Відповісти
А що хлопчику самому стлашнооо..... ? Це війна за незалежність... і кожен народ рано чи пізно її проходить сам....
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25.02.2022 13:35 Відповісти
а ті откуда звездишь, собака?
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25.02.2022 13:37 Відповісти
А ти звідти ж звідки ВладимрВладимрррч ?? також з номерком, і з конвертиком...?
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25.02.2022 13:40 Відповісти
А що хлопчику самому стлашнооо..... ? Це війна за незалежність... і кожен народ рано чи пізно її проходить сам....
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25.02.2022 13:52 Відповісти
Зассал Зелено-резиновый. Уже предлагает кацапам за нейтралитет переговоры. И чем они закончатся? **** неукраинская.
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25.02.2022 13:36 Відповісти
Сцуться кацапи які полізли війною в Україну.... сцуться на те що насрали!
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25.02.2022 13:38 Відповісти
Насрать на Зелю. Пусть подписывает, шо хочет. Украина - это мы. Не ЗЕчмо. Поэтому Нам надо быть сильными и не сдаваться
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25.02.2022 13:43 Відповісти
Тоже об этом хотел сказать. Зеленский призывает путина к переговорам. Какие б..дь переговоры?!
Х.йло свои хотелки давно озвучил. Или этому говнокомандующему еще раз хочется посмотреть в глаза х.йлу?
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25.02.2022 13:47 Відповісти
Красава , молодец
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25.02.2022 13:36 Відповісти
Кто-то опять посоветовал ЗЕ правильные слова. Надеюсь кто-нибудь откликнется
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25.02.2022 13:36 Відповісти
Так було би правильно.
Нехай їдуть не як представники держав, а як волонтери.
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25.02.2022 13:37 Відповісти
если речь будет идти о нормальном заработке ...чеченцы развернутся и в сторону мокш наступать начнут
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25.02.2022 13:37 Відповісти
Там есть солидарные патриоты, а не только продажная мразь
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25.02.2022 13:39 Відповісти
Брат з Чехії сьогодні дзвонив, що по новинах у них показували, як чоловіки українці полишили роботи і автобусами їдуть в Україну. На захист Неньки. Доречі, дзвонив не по Вайберу, по простій мобілці. Спеціальна акція до хуа хвилин в Україну.
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25.02.2022 13:39 Відповісти
Снайпера Из Прибалтики пригодились бы
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25.02.2022 13:39 Відповісти
Завжди. Зараз. Усіх критикунів та усе пропальщіків у СПАМ ЗРАЗУ!
КАЦАПАМИ Й ЇХ ШАВКАМИ ТУТ НЕМАЄ СМЕРДІТИ.
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25.02.2022 13:40 Відповісти
А че можна приїхати до України своїм автомобілем як що не має консульського обліку?
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25.02.2022 13:41 Відповісти
Слабо військам нато без шевронів зайти, сказати що добровольці по зову серця, а форму в Хмельницькому на базарі купили
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25.02.2022 13:46 Відповісти
Очень верное обращение! хоть я мягко говоря не фанат его, но либо он взрослеет, либо правильные вещи ему в уши льют и говорят что надо делать. От проституток-лидеров европейских стран никакого толку, но может есть там мужья которые готовы встать на защиту европы.
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25.02.2022 13:53 Відповісти
Ненавиджу цього клоуна і не спілкуюсь з тими хто за нього голосував, АЛЕ це НАДИВО адекватна і правильна заява. Скажу чесно, я не думав, що в нього є яйця, а он воно що… Тримається гідно і тиск на нього зараз неймовірний (але це не відміняє того, що не дороги треба було будувати а фінансувати проєкт "Гром-2")
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25.02.2022 14:03 Відповісти
чому лише європейцям? багато сирійців (і не тільки) бажають це зробити
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25.02.2022 14:10 Відповісти
В тюрмах добровольці, а він звертається до европейців.
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25.02.2022 14:19 Відповісти
своїх мордоворотів з вв котрі калічать Людей пошли на фронт! СВОЛОТА!
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25.02.2022 14:27 Відповісти
 
 