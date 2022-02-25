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агресія (1183) війна (56389) Зеленський (17431) НАТО (5131) зброя (5751) Верещук (605)

Верещук звернулася до лідерів НАТО: "Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Верещук звернулася до лідерів НАТО:

Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає лідерів країн НАТО закрити небо над Україною та надати Києву зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

"Як український політик звертаюся до лідерів країн НАТО: учора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам і загадковим недомовкам. Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. Ви ще маєте шанс вчинити правильно. Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна – війна Путіна, йому не перемогти, - Шольц

Верещук звернулася до лідерів НАТО: Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі 01
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Топ коментарі
+33
Российский спецназ, "заретушировано" и трофейный АС «Вал» в руках защитника Украины🇺🇦.

Надеюсь российский оккупант не забыл семян в кармашках взять с собой?
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25.02.2022 13:51
+23
Мне не очень понятно: почему в какую-нибудь Бужумбуру или Берег Слоновой кости, НАТО посылает воевать с терроризмом, а сюда нет? Или, как кто-то написал: почему Бен Ладен, который взорвал два дома - террорист, и его нужно любой ценой уничтожить, а пи..рас, который бомбит целое государство - нет? Это политика каких: двойных, тройных, .уй знает каких стандартов?
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25.02.2022 13:57
+16
Причому, терміново !!! Багато летальної зброї !!! А чекати місяць поки , мабудь, подіють санкції у нас часу немає !!! Захід - ПРОКИДАЙСЯ !!!
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25.02.2022 13:54
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«Это поворотный момент в истории Европы».

Экс-канцлер Германии Меркель поддержала (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456249/) жесткое наказание для РФ:

- Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом. Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни.

Она отмечает, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.
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25.02.2022 13:50 Відповісти
Интересно найдется идиот который перейдет на СВЕРХ стремной ссылке?
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25.02.2022 13:59 Відповісти
Тварь, а все из-за нее
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25.02.2022 14:02 Відповісти
Ну чому всі екс-и такі правильні ? Завжди так грамотно, безапеляційно і правильно розсуждають. Але тільки тоді, коли стають екс-ами.
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25.02.2022 14:02 Відповісти
Российский спецназ, "заретушировано" и трофейный АС «Вал» в руках защитника Украины🇺🇦.

Надеюсь российский оккупант не забыл семян в кармашках взять с собой?
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25.02.2022 13:51 Відповісти
Треба відтягнути на обочину тоді.
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25.02.2022 14:12 Відповісти
Тут я ее поддерживаю 1000%
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25.02.2022 13:51 Відповісти
знову новина з твітеру нажаль не перевірина але нам потрібний завжди позитив-"США та ЄС заявили про готовність відключити Росію від SWIFT. Московію готові відключити від міжнародних платіжних систем."
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25.02.2022 13:52 Відповісти
На конец дошло до зелёных!
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25.02.2022 13:53 Відповісти
Причому, терміново !!! Багато летальної зброї !!! А чекати місяць поки , мабудь, подіють санкції у нас часу немає !!! Захід - ПРОКИДАЙСЯ !!!
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25.02.2022 13:54 Відповісти
Так вони і ломануться. Вони на відключенням СВІФТу ридають вже дві доби, поки Україна веде кривавібої з агресором.
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25.02.2022 13:54 Відповісти
знову новина не перевірена але-

Российская ракета попала в румынский корабль.





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25.02.2022 13:55 Відповісти
Уламки від систем залпового вогню "Град" потрапили в одне з приміщень дитячого будинку у місті Ворзель Київської області.

Про це повідомляє генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У будівлі перебувало 50 дітей.

"На момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях. Наразі дітей з дитячого будинку не евакуйовано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - написала Венедіктова. https://gazeta.ua/articles/np/_okupanti-obstrilyali-vorzel-postrazhdav-ditbudinok/1072574
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25.02.2022 14:02 Відповісти
А патрон верещук вимагає ще військо, бо йому самому страшно... а краще за стіл...
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25.02.2022 13:55 Відповісти
Вони не закриють небо, бо це означае шо прийдеться збивати російські літаки. вони на це не підуть, треба вже нарешнті не плекати надіі..
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25.02.2022 13:56 Відповісти
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25.02.2022 13:56 Відповісти
Прохання поширити! Зеленський закликає добровольців з усіх країн їхати в Україну та ставати поруч. THE PRESIDENT OF UKRAINE, IN THE CONDITIONS OF WEAKNESS AND INDESIBILITY OF THE WEST, CALLS ON VOLUNTEERS FROM ALL OVER THE WORLD TO GO TO UKRAINE AND DEFEND EUROPE WITH UKRAINIANS
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25.02.2022 13:56 Відповісти
Мне не очень понятно: почему в какую-нибудь Бужумбуру или Берег Слоновой кости, НАТО посылает воевать с терроризмом, а сюда нет? Или, как кто-то написал: почему Бен Ладен, который взорвал два дома - террорист, и его нужно любой ценой уничтожить, а пи..рас, который бомбит целое государство - нет? Это политика каких: двойных, тройных, .уй знает каких стандартов?
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25.02.2022 13:57 Відповісти
Десятки тисяч чоловіків рветься в бити ворога як в центральній Україні так і Західній але немає зброї!
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25.02.2022 13:57 Відповісти
может не хотят давать?
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25.02.2022 14:01 Відповісти
хм, а може нам, українцям, пару автоматних черг в бік країни нато випустити, з попередженням про час і місце? і хай влуплять по україні у відповідь, а те, що там, куди вони попадуть, по чистій випадковості кацапи виявляться - дик на війні і не таке буває?..
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25.02.2022 13:57 Відповісти
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25.02.2022 13:57 Відповісти
А где Ермак мне интересно
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25.02.2022 14:05 Відповісти
Як вони закриють небо чудо зелене, якщо ти там на мітлі і з парасолькою?))) Ти знаєш шо таке закрити небо? Хто це має зробити? Лише США. Вони сказали що не будуть воювати.
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25.02.2022 14:06 Відповісти
Без вереску верещук, лідерам нато, ну ніяк.....
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25.02.2022 14:12 Відповісти
Модератор забань цього Сірка ує#ана, смердить від нього лаптями тут.
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25.02.2022 14:21 Відповісти
Єдиний шанс добитись закритого неба на сьогодні-оголосити війну Польщі і хай літаки альянсу контролюють небо України.
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25.02.2022 14:14 Відповісти
.Оце воно . !! - На Оболоні роздають зброю , прямо з вантажівки , всім бажаючим . І це вірно . Відступати всеодно вже нема куди . Коли ж нарешті почнуть в регіонах . ?https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/663236718162315
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25.02.2022 14:15 Відповісти
А що значить закрити нам небо? Всі авіалінії і так зупинені.
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Це значить що НАТО ПОЧНЕ ЗБИВАТИ РАКЕТИ Й ЛІТАКИ РАШИССТОВ НАД Україною.
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25.02.2022 14:22 Відповісти
А ти вже розібралась про яку корупцію говорив Байден, коли ви розкрадали гроші на дорогах замість того щоб вложити в виробництво чи закупку ПВО.
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25.02.2022 14:34 Відповісти
Оооо, ця дама явно краще приЗедента, який вже готовий на перемовини.
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25.02.2022 15:03 Відповісти
https://t.me/stasdubrik/4836
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25.02.2022 15:03 Відповісти
 
 