Верещук звернулася до лідерів НАТО: "Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі"
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Віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає лідерів країн НАТО закрити небо над Україною та надати Києву зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.
"Як український політик звертаюся до лідерів країн НАТО: учора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам і загадковим недомовкам. Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. Ви ще маєте шанс вчинити правильно. Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!", - написала вона.
Топ коментарі
+33 Глеб123
показати весь коментар25.02.2022 13:51
+23 belge
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+16 Eлена Терехина c0673215
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Экс-канцлер Германии Меркель поддержала (https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456249/) жесткое наказание для РФ:
- Эта захватническая война со стороны России знаменует собой дальновидный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны… Нет никакого оправдания для этого вопиющего нарушения международного права, я осуждаю его самым решительным образом. Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и правительством во главе с президентом Зеленским в эти ужасные часы и дни.
Она отмечает, что полностью поддерживает нынешнюю санкционную политику государств G7, НАТО и ООН.
Надеюсь российский оккупант не забыл семян в кармашках взять с собой?
Российская ракета попала в румынский корабль.
Про це повідомляє генпрокурорка Ірина Венедіктова.
У будівлі перебувало 50 дітей.
"На момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку знаходились в інших приміщеннях. Наразі дітей з дитячого будинку не евакуйовано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - написала Венедіктова. https://gazeta.ua/articles/np/_okupanti-obstrilyali-vorzel-postrazhdav-ditbudinok/1072574