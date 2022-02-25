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діти (4403) обстріл (21042) дитбудинок (26) Венедіктова (756) Ворзель (17)

Росія обстріляла Ворзель з "Градів", влучила в дитбудинок із 50 дітьми, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія обстріляла Ворзель з

Російська армія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

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"Під час ведення бойових дій військовослужбовцями Російської Федерації допущено влучання уламків від, ймовірно, систем залпового вогню "Град" в одне з приміщень дитячого будинку у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей", - повідомила Генпрокурор.

За її словами, постраджалих внаслідок обстрілу немає, оскільки на момент влучання уламку діти та персонал дитячого будинку перебували в інших приміщеннях.

"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", - зазначила Венедіктова.

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Топ коментарі
+26
Вот по этому я говорю НЕ БРАТЬ В ПЛЕН, И НЕ ОТПУСКАТЬ НИКУДА ДАЖЕ ЕСЛИ РУСНЯ ПЛАЧЕТ. Они вообще конченные по детсадикам бить градами!!!!!
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25.02.2022 14:03
+11
Варвари!
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25.02.2022 14:02
+7
Я бы попросил военный не брать кацапов в плен. Просто стреляйте и фоткайте. Не нужно рядом улыбаться или показывать превосходство,что вызовет негатив у людей отдаленных. Нужны фото просто трупов этих собак. И как можно больше. В интернете. В соцсетях.
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25.02.2022 14:18
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Варвари!
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25.02.2022 14:02 Відповісти
Вот по этому я говорю НЕ БРАТЬ В ПЛЕН, И НЕ ОТПУСКАТЬ НИКУДА ДАЖЕ ЕСЛИ РУСНЯ ПЛАЧЕТ. Они вообще конченные по детсадикам бить градами!!!!!
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25.02.2022 14:03 Відповісти
Насіння в карман і в розхід
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25.02.2022 14:05 Відповісти
высокоточное оружие кацапских сук
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25.02.2022 14:03 Відповісти
***! Як може дитбудинок бути без бомбосховища?!!
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25.02.2022 14:08 Відповісти
Спитай краще що там діти робили?
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25.02.2022 14:17 Відповісти
У дитячому будинку - жили.
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26.02.2022 09:08 Відповісти
плохо, что нет подвалов в детском доме, почему их, блин нет, куда прятаться детям, если что
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25.02.2022 14:12 Відповісти
Пора кроме автоматов противотанковые гранатометы раздавать всем желающим, что бы рос танки каждого дерева, каждой ямки боялись
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25.02.2022 14:13 Відповісти
Бедные дети , какой ужас .
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25.02.2022 14:16 Відповісти
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25.02.2022 14:17 Відповісти
А чего зеублюдок не даёт разрешения валить кацапов из наших рзсо и друго тяжёлого вооружения? Тогда такого бы не было. Как и в Охтырке. Там жертвы...
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Я бы попросил военный не брать кацапов в плен. Просто стреляйте и фоткайте. Не нужно рядом улыбаться или показывать превосходство,что вызовет негатив у людей отдаленных. Нужны фото просто трупов этих собак. И как можно больше. В интернете. В соцсетях.
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25.02.2022 14:18 Відповісти
 
 