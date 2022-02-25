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Прем'єр Італії Драгі поскаржився, що не зміг зідзвонитися із Зеленським: Президент пообіцяв спробувати "посунути графік війни"

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Прем'єр Італії Драгі поскаржився, що не зміг зідзвонитися із Зеленським: Президент пообіцяв спробувати

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Володимир Зеленський мав зв'язатися з ним, але виявився недоступним для дзвінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Сьогодні вранці ми домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (10.30 за київським часом), але розмову виявилося неможливо провести, Зеленський був недоступним", - сказав Драгі.

Зеленський відпові Драгі у Twitter.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", - йдеться в повідомленні глави держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
З путінскими п"дарасами-макаронниками президент вільної країни не спілкується!
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25.02.2022 14:03
+24
італійський імпотент
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25.02.2022 14:04
+20
Хай макаронник пуйлу дзонить. Той з радістю відповідає.
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25.02.2022 14:04
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25.02.2022 14:03 Відповісти
Бідний курва-премґєр Італії !
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25.02.2022 14:03 Відповісти
З путінскими п"дарасами-макаронниками президент вільної країни не спілкується!
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25.02.2022 14:03 Відповісти
італійський імпотент
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25.02.2022 14:04 Відповісти
Нехай макаронник нарешті підтримує голосування за відключення Свифту.
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25.02.2022 14:13 Відповісти
Хай макаронник пуйлу дзонить. Той з радістю відповідає.
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25.02.2022 14:04 Відповісти
США готовы ужесточать санкции против РФ, рассматриваются все варианты действий применительно к банковской системе SWIFT. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, сообщает finanz.ru.

Ему был задан вопрос о том, рассматривают ли США вариант отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Повторюсь, что рассматриваются все варианты, и мы готовы повысить цену тогда и там, где посчитаем нужным», - утверждал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.

Отключение России от международной платежной системы SWIFT является крайней мерой, однако ее по-прежнему рассматривают как один из вариантов санкций, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Перекрытие доступа к SWIFT - крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают», - сказал Ле Мэр в пятницу перед неформальной встречей министров экономики и финансов ЕС в Париже.

При этом Ле Мэр сказал, что Европейский союз «хочет финансово изолировать Россию». «Мы собираемся ударить по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом плане. Мы хотим отрезать все связи между Россией и глобальной финансовой системой», - заявил глава Минфина Франции. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456251/
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25.02.2022 14:04 Відповісти
Президент США может своим Указом на основании Акта Патриотов отрезать педирацию от SWIFT и этот указ у Байдена на столе. Макаронам, мадьярам и гансам дали немного времени, но от их хотелок ничего не завистит.
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25.02.2022 14:17 Відповісти
очень надеюсь что так и есть, пусть хотя-бы ради буризмы и своего сынка его подпишет
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25.02.2022 14:21 Відповісти
чё вы к этому свифт прицепились....там кроме свифт есть ещё 4 альтернативных системы...на которую рашке нефиг делать пересядет...отключение свифт ничего не решает для рашки - вот для ЕС да им сложно будет всем пересесть на альтернативу...получается санкции не против рашки а против ЕС)))
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25.02.2022 14:55 Відповісти
Ваша система "Мир"? Так и сидите на ней оба педирация и бульбостан.
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Свої санкції нехай собі в ж"опу засунуть, зрадники!
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25.02.2022 14:58 Відповісти
нехай по графіку з путіним розмовляє, а ним ніколи, орків треба піздити
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25.02.2022 14:06 Відповісти
Неймовірно правильні новини дають почитати Українцям.Я завжди гордий за Зеленського.неможу уявити в страшному сні щоб була Тимоха чи то ЦЯ РОЖА ПОРОХА.самий менш заполітизований президент...СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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25.02.2022 14:07 Відповісти
Один из тех кто зарубил санкции по свифту. Помните об этом.
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25.02.2022 14:09 Відповісти
Посунути графік війни.. ? Да у верховного зовсім погано з міками, або люська нашептала.....
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25.02.2022 14:10 Відповісти
Це був сарказм!
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Да он не понимает, надеюсь его тупизна связана с контузией. Задолбали порохоботики да зеботики - потом тявкать будете
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25.02.2022 14:22 Відповісти
Лярва італійська!
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25.02.2022 14:10 Відповісти
Ганьба італійській шлюsі !!!
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25.02.2022 14:10 Відповісти
Пішов ти зі своїм дзвінком. Макаронник
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25.02.2022 14:23 Відповісти
А молодец Зеленский. Премьер хотел выразить обеспокоенность и извиниться за то, что он против отключения системы СВИФТ?
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25.02.2022 14:25 Відповісти
«Перекрытие доступа к SWIFT - крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают», - сказал Ле Мэр. Она не крайняя, без нее Путин и не подумает останавливаться. Ваши страх и жадность - крайнее препятствие,
чтобы остановить убийцу.
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25.02.2022 15:42 Відповісти
Хотів сказати що згоден відключати свіфт раші ?
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25.02.2022 14:25 Відповісти
Горжусь,
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Продажный макаронник, шлюха путинская.
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Шушера путінська підтягнулась, бо війна іде не по плану Кремля.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Впервые на моей памяти Зеленский произнес фразу, достойную мужчины, а не ссыкливого злопамятного обиженного пацана.
Чего эта Машка собственно звонила? Рассказать о своей искренней дружбе, поддержке и озабоченности своими бизнес-интересами? Так мы тут выписываем фигурных люлей твоему бизнес-партнеру, нам некогда слушать твои излияния о твоей сексуальной озабоченности. Не хочешь отключать мордор от Свифта, не отвлекай.
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25.02.2022 15:16 Відповісти
Отношение ко всей Европе и америке,стыдобище,какие они беспомощные аморальные ,зависимые от нового Гитлера *****
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25.02.2022 16:09 Відповісти
Пусть каждый который живет в их так называемом демократическом цивилизованном мире,подумает о том существует ли их мир смотря на сегодняшнюю ситуацию в Украине и на их отношения с фашистским режимом России стыдобище и страшно стыдно за них
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25.02.2022 16:15 Відповісти
100% італійський космополіт не дозвонився до 100% українського?
Хтось повірить?
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25.02.2022 16:35 Відповісти
молодец Зеленский!
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26.02.2022 01:11 Відповісти
 
 