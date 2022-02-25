Прем'єр Італії Драгі поскаржився, що не зміг зідзвонитися із Зеленським: Президент пообіцяв спробувати "посунути графік війни"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Володимир Зеленський мав зв'язатися з ним, але виявився недоступним для дзвінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Сьогодні вранці ми домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (10.30 за київським часом), але розмову виявилося неможливо провести, Зеленський був недоступним", - сказав Драгі.
Зеленський відпові Драгі у Twitter.
"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", - йдеться в повідомленні глави держави.
Топ коментарі
+28 Vitia Ma
показати весь коментар25.02.2022 14:03
+24 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар25.02.2022 14:04
+20 Харьков Сумской
показати весь коментар25.02.2022 14:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ему был задан вопрос о том, рассматривают ли США вариант отключения России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Повторюсь, что рассматриваются все варианты, и мы готовы повысить цену тогда и там, где посчитаем нужным», - утверждал Сингх, который является также заместителем помощника президента США по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.
Отключение России от международной платежной системы SWIFT является крайней мерой, однако ее по-прежнему рассматривают как один из вариантов санкций, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Перекрытие доступа к SWIFT - крайняя мера, однако ее по-прежнему рассматривают», - сказал Ле Мэр в пятницу перед неформальной встречей министров экономики и финансов ЕС в Париже.
При этом Ле Мэр сказал, что Европейский союз «хочет финансово изолировать Россию». «Мы собираемся ударить по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом плане. Мы хотим отрезать все связи между Россией и глобальной финансовой системой», - заявил глава Минфина Франции. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456251/
чтобы остановить убийцу.
Чего эта Машка собственно звонила? Рассказать о своей искренней дружбе, поддержке и озабоченности своими бизнес-интересами? Так мы тут выписываем фигурных люлей твоему бизнес-партнеру, нам некогда слушать твои излияния о твоей сексуальной озабоченности. Не хочешь отключать мордор от Свифта, не отвлекай.
Хтось повірить?