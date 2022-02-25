Прем'єр Італії Драгі поскаржився, що не зміг зідзвонитися із Зеленським: Президент пообіцяв спробувати "посунути графік війни"

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Володимир Зеленський мав зв'язатися з ним, але виявився недоступним для дзвінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Сьогодні вранці ми домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (10.30 за київським часом), але розмову виявилося неможливо провести, Зеленський був недоступним", - сказав Драгі.

Зеленський відпові Драгі у Twitter.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", - йдеться в повідомленні глави держави.

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