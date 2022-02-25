За добу на спецрахунок для збору коштів на потреби армії надійшло майже 300 млн грн, - НБУ

За одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті) на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України", – сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Національний банк звертається до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, адже кошти спрямовуються на допомогу Збройним Силам України.

Нагадаємо, що Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

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