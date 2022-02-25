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Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація (оновлено)

Російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За інформацією Сумської військової адміністрації, російська техніка рухається містом і околицями Сум. З Косівщини на село Сад пішла колона. Охтирку знову обстрілюють без попередження.

"В Охтирці місто обстріляли ураганами. Влучили в сховище та дитячий садок. Є загиблі і важкі поранені, діти також", - заявили в Сумській військовій адміністрації.

В ДСНС повідомили, що два російські снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка.

"25 лютого у м. Охтирка сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку та двоє дітей отримав осколкові поранення. Дітей госпіталізовано до лікарні. На щастя, загорання будівлі не було,адже жертв могло бути більше. Російскі війська продовжують атакувати місто, триває бій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Сумській області тривають бої за Тростянець. Конотоп відбито

Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
Багато кого схожість маскалів з людьми вводить в оману.
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25.02.2022 14:17
+43
Маскалі - не люди!
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25.02.2022 14:15
+40
Рашисти, не забудьте про зернята!
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25.02.2022 14:14
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нет бога дружище просто нет
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25.02.2022 14:20 Відповісти
Бог є. Але молитися йому треба вміти. Доречі, коли вбиваєш ворога - це теж молитва.
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25.02.2022 14:28 Відповісти
А о 16 годині це відео на засідання НАТО
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25.02.2022 14:21 Відповісти
С неба бы неплохо ракету сатана на ***** и" братский" народ.можно парочку
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25.02.2022 14:22 Відповісти
Рашисти, не забудьте про зернята!
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25.02.2022 14:14 Відповісти
І про каміння, яке прийде час вам збираати.
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25.02.2022 14:21 Відповісти
Маскалі - не люди!
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25.02.2022 14:15 Відповісти
Мразота
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25.02.2022 14:16 Відповісти
Русофашня можуть тільки з дітьми воювати
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Ще Геродот називав їх предків андрофагами. Тисячі років еволюції пройшли. І все повз підаРосію.
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25.02.2022 14:18 Відповісти
Багато кого схожість маскалів з людьми вводить в оману.
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25.02.2022 14:17 Відповісти
Ото нечего людям с дегенеративным развитием с кацапами детей делать.
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25.02.2022 14:23 Відповісти
Ще повід нагадати найвеличнішому за стіл перемовин.....
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25.02.2022 14:18 Відповісти
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25.02.2022 14:19 Відповісти
В плен не брать!
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25.02.2022 14:19 Відповісти
Чудилин "берёт" Немцев в плен. Штрафбат сериал. - YouTube
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25.02.2022 14:24 Відповісти
не может быть,зебил точно же видел мир в глазах *****,правда не уточнил какой мир..... мои собозленования
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25.02.2022 14:19 Відповісти
Це ж діти! ****** кацапи не думають, що такі вчинки викликають ще більшу ненависть до них. І після такого ті громадяни України, які не мали бойового досвіду підуть у військомат, візьмуть зброю в будуть люто рвати ту нечисть
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25.02.2022 14:22 Відповісти
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25.02.2022 14:23 Відповісти
Втілення аду та абсолютне зло, що треба знищити.
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25.02.2022 14:25 Відповісти
я невіруюча людина, але думки що це дійсно справжній антихріст - виникають і у мене!
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25.02.2022 14:26 Відповісти
Це не антихрист. Путін - це типовий ашкеназі, нащадок московських хозар, які в двадцятому столітті вимордували десятки мільйонів найкращих людей. Після їхнього кривавого терору залишились майже одні путіноїди, а в нас зєлєбобіки ( зєля теж з тих же хазар)
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26.02.2022 17:53 Відповісти
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25.02.2022 14:29 Відповісти
******, епуча русня. Но какого хера этот дедсад вообще работал сегодня когда у нас война и руснявые снаряды могут в любой момент прилететь?!
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25.02.2022 14:25 Відповісти
Інструкція:
Як тільки десь, в якійсь розмові з істотою яка схожа на людину ви почуєте "кацапский говорок, окать начнет или акать" ніж в печінку, чи по голові чимсь важким, а ні то просто руками за горло і давіть.
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25.02.2022 14:26 Відповісти
І прикопувати, прикопувати, прикопувати усіх.
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25.02.2022 15:32 Відповісти
Рвать **** всех на куски В плен не брать
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25.02.2022 14:26 Відповісти
За це треба перегризати горло. З насолодою.
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25.02.2022 14:29 Відповісти
Смерть вонючим свинособакам! Смерть!
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25.02.2022 14:29 Відповісти
Кстати а где Гриценко
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25.02.2022 14:30 Відповісти
АК смазивает.
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25.02.2022 14:32 Відповісти
Табло поставити в центі Киева із данними про знищення рашистів. І щоб кожної хвилини обновлялось в ріст.
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Бей кацапскую гниду.Щоб не говорив що - приiду.
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25.02.2022 14:32 Відповісти
америкосы-уроды ссыкливые,только ******* могут козлы,а как до дела доходит так драпают или отмораживаются.и не стыдно им
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок. Джерело: https://censor.net/ua/n3319126

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25.02.2022 14:37 Відповісти
жодного московського полоненого не залишати живим, живцем закопувати в українську землю!
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Так детские сады и школы закрыты, откуда пострадавшие, тем более дети????????????
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25.02.2022 14:44 Відповісти
Возможно там было оборудовано убежище.
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25.02.2022 16:03 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=3245288252418112&set=gm.4924333250979432
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25.02.2022 15:06 Відповісти
Мрази!
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25.02.2022 15:36 Відповісти
********** debiloidy ,slov ne hvataet
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25.02.2022 15:41 Відповісти
фашисты проклятые,горите в аду!!!
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25.02.2022 18:31 Відповісти
 
 