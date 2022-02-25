Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація (оновлено)

Російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За інформацією Сумської військової адміністрації, російська техніка рухається містом і околицями Сум. З Косівщини на село Сад пішла колона. Охтирку знову обстрілюють без попередження.

"В Охтирці місто обстріляли ураганами. Влучили в сховище та дитячий садок. Є загиблі і важкі поранені, діти також", - заявили в Сумській військовій адміністрації.

В ДСНС повідомили, що два російські снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка.

"25 лютого у м. Охтирка сталося попадання двох снарядів в двоповерхову будівлю дитячого садочку, внаслідок чого загинув охоронець, постраждала співробітниця садочку та двоє дітей отримав осколкові поранення. Дітей госпіталізовано до лікарні. На щастя, загорання будівлі не було,адже жертв могло бути більше. Російскі війська продовжують атакувати місто, триває бій", - йдеться в повідомленні.

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