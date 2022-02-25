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Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої

Українців закликають блокувати пересування російської військової техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зверненні Міноборони йдеться:

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"Блокуйте російську техніку на вулицях ваших міст!

Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.

Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".
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Топ коментарі
+26
Коктейли Молотова никто не отменял....
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25.02.2022 14:21
+15
Думается мне, раша фашисты это не то же самое, что и украинская армия в 2014 году на Донбасе. Там местные орки могли себе позволить лечь перед танками и остановить их. Не советовал бы я кому-то ложиться перед танками раша-фашистов.
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25.02.2022 14:23
+6
нормальное такое заявление от МО ...наверно тяжело писать такие мэмы в кабинете за зарплату налогоплательщиков
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25.02.2022 14:27
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Коктейли Молотова никто не отменял....
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25.02.2022 14:21 Відповісти
Думается мне, раша фашисты это не то же самое, что и украинская армия в 2014 году на Донбасе. Там местные орки могли себе позволить лечь перед танками и остановить их. Не советовал бы я кому-то ложиться перед танками раша-фашистов.
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25.02.2022 14:23 Відповісти
только наши танки останавливались...а рашка...а рашкины разгон наберут!!!
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25.02.2022 14:46 Відповісти
угу кацапы не украинци сметут из кпвт и всё
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25.02.2022 14:24 Відповісти
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25.02.2022 14:25 Відповісти
А где ещё 400 тысяч резервистов, которые прошли АТО? Явно ж войск не хватает по всем направлениям
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25.02.2022 14:25 Відповісти
не переживай не один десяток тысяч твоих соплеменец будут выть по мухосрансках над могилами
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25.02.2022 14:29 Відповісти
нормальное такое заявление от МО ...наверно тяжело писать такие мэмы в кабинете за зарплату налогоплательщиков
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25.02.2022 14:27 Відповісти
кстати воду в Крым пустили
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25.02.2022 14:28 Відповісти
даааа сразу же минуя шлюзы и отсутствиее самого канала в крыму уже пошла радость дурака
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25.02.2022 14:30 Відповісти
як і донецький аеропорт в 2014 багато разів взяли...
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25.02.2022 14:33 Відповісти
а мин нет? демилитаризировались согласно чего то там...
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25.02.2022 14:28 Відповісти
а не краще зобов'язати голів адмістрацій за допомогою техніки вже зараз провести підготовку до перекриття, та перекрити де вже необхідно трасси у вузьких місцях
ж/б блоками та плитами?
чим голіруч люди будуть перекривати - урнами та лавками?
зброю роздайте людям хто бажає, вже кінець кінцем!!!!
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Наш сонцеподібний президент створив такі військові алміністрації, що вони не підпорядковуються військовому командуванню...
Тільки сонцеликий може вказати адміністраціям що їм робити...
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25.02.2022 14:49 Відповісти
приходити зі зброєю і вимагати, не виконує - в расход к уям
і хай зам займається
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25.02.2022 15:18 Відповісти
Якщо вони прийшли вбивати українців, то що для них оті блокування, постріляють блокувальників або покалічать. Окупанта треба не блокувати а вбивати і робити це будь-де. Бойові дії треба вести в житловій забудові, а не залишати міста.
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25.02.2022 14:33 Відповісти
от тільки ж влада не хоче давати навіть дозвіл ні на короткостволи ні воєнну зброю
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25.02.2022 15:21 Відповісти
Сьогодні в черзі один чувак комусь дзвонив і сказав, що отримав автомат в військкоматі лише по паспорту і коду.
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25.02.2022 15:54 Відповісти
якщо і прийдеться відступати, то взривайте усі адмін будівлі - щоб не було де садити ********** хунту і "легітизимувати"
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25.02.2022 14:35 Відповісти
ДСНС і поліція з депутатами і міністрами нехай блокують у них є на це необхідні засоби і ЗЕ попереду, якого Байден місяць назад попереджував.
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25.02.2022 14:44 Відповісти
Це якась маячня, виходити беззбройним проти техніки агрессора. Постріляють, почавлять свинособаки, їм всеодно. Не так ворога зустрічають!
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25.02.2022 15:02 Відповісти
Це вже писав який недоумок.
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25.02.2022 15:54 Відповісти
 
 