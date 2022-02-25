Міноборони закликало українців блокувати російську техніку на вулицях міст - якщо українські військові не ведуть бої
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Українців закликають блокувати пересування російської військової техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зверненні Міноборони йдеться:
"Блокуйте російську техніку на вулицях ваших міст!
Якщо ви бачите російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст та вулиць - блокуйте їх пересування власними силами. Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів. Нехай вони знають, що їх тут не чекають, що їм тут чинитиме опір абсолютно кожен. Покажіть їм, що вони не визволителі, а окупанти на чужій землі.
Важливо!! Не наближайтесь до місць, де проти русні ведуть бої українські військові, щоб не перешкоджати їм робити свою роботу".
Топ коментарі
+26 Владислав Васильченко
показати весь коментар25.02.2022 14:21
+15 Анатолий Михайлов 74a4520a
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+6 neverlok lok
показати весь коментар25.02.2022 14:27
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Будь ласка, зачекайте...
ж/б блоками та плитами?
чим голіруч люди будуть перекривати - урнами та лавками?
зброю роздайте людям хто бажає, вже кінець кінцем!!!!
Тільки сонцеликий може вказати адміністраціям що їм робити...
і хай зам займається