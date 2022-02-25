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Путін сказав Сі Цзіньпіню, що Росія "готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - МЗС КНР
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Президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час них він нібито заявив, що готовий до перемовин із Україною "на високому рівні".
Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Путін у розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+61 Deodar Revolution
показати весь коментар25.02.2022 14:30
+55 Максім ХОЙ 07fb0949
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+25 Kristobal Juan
показати весь коментар25.02.2022 14:32
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Российское руководство стратегически не мыслит, оно кусается, как собака, хватают эту Украину, бессовестно поступают с ней. Они не помнят судьбу Гитлера. Когда союзники открыли второй фронт, Гитлер погиб, потому что на два фронта работать не смог. А здесь подобная ситуация может сложиться для России в стратегическом плане. А стратегическая образованность таких людей, как Путин, очень низкая. Потому что он заканчивал низшую школу КГБ, а потом уже занимал высочайшие должности на каком-то доверии, в том числе - доверии Ельцина. Оно было ошибочным.
А Лукашенко будет выполнять все, что повелит Путин. Иначе Путин не даст кредиты, и Лукашенко обанкротится полностью. Для Путина это небольшая подачка, она мала по сравнению с военными затратами на Украину. Поэтому Лукашенко будет поступать так, как повелит Путин, ни шагу в сторону. С. Шушкевич https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456224/
Так думаю собі.
"Когда россии тяжело, она идет на переговоры,а когда окрепнет начинает все сначало".
Кацапы по все каналам посылают сигналы, что готовы к переговорам. Блиц-криг не удался. Атака кацапов захлебнулась.
а если китай на это согласится - то еще и китай получит блокаду! а китай живет за счет продажи своих товаров на запад.
китай понимает, что из-за этого больного гнома он может получить проблемы. а оно ему не нужно!