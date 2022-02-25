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Путін сказав Сі Цзіньпіню, що Росія "готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - МЗС КНР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін сказав Сі Цзіньпіню, що Росія

Президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час них він нібито заявив, що готовий до перемовин із Україною "на високому рівні".

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін у розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+61
русский военный корабль, пошел на *** !
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25.02.2022 14:30
+55
дивився інтерв'ю Лаврова,очі бішені кидається на журналістів,мабуть там дійсно в бункері все зле,думаю скоро вже буде перемога
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25.02.2022 14:29
+25
Он помнит горькую участь Гебельса и Гимлера...
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25.02.2022 14:32
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дивився інтерв'ю Лаврова,очі бішені кидається на журналістів,мабуть там дійсно в бункері все зле,думаю скоро вже буде перемога
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25.02.2022 14:29 Відповісти
Он помнит горькую участь Гебельса и Гимлера...
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25.02.2022 14:32 Відповісти
а на основании чего вы так заявляете? я думаю ***** скажет что мол мы воевали давай задавайся, уходи из лугондона по Харьков Днепр и Запорожье, так же мы запускаем воду в Крым, а нам, с вонючего барского плеча соизволят оставить армию но запретят вступать в НАТО, т.е. навяжут нейтральный статус. Как по мне никаких переговоров на данном этапе. Пусть даже они захватят Киев, это всего лишь город, который мы все равно отобьём, но сопротивление на этом не закончится, хоть даже напалеончика грохнут, он вообще до армии пустое место. Это война за выживание нации как таковой а не просто манёвры.
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25.02.2022 14:56 Відповісти
А хто це , наполеончик?
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25.02.2022 15:06 Відповісти
вы не смотрели фильм Ржевский против Наполеона, где наш солнце ясный президент играет роль Наполеона?????
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25.02.2022 15:52 Відповісти
Нажаль не двлюсь художні фільми. А як прізвище вашого Президента?
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25.02.2022 16:24 Відповісти
уважаемый а ты кто? флаг Украины а Зеленского не знаешь? ты вообще жил когда ни будь в Украине? До политики зеленский был знаменитым человеком, причём в положительную сторону, и не знать его вы меня батенька удивляете - так кто ваш президент?
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Володимир Зеленський і він же Верховний головнокомандувач. Образа, зневажливе ставлення, наклеп на Верховного головнокомандувача підриває дух та основу армії, її управління, і є злочином під час війни. Прошу це взяти до уваги під час коментування новин.
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25.02.2022 21:35 Відповісти
О-о-о Вам батенька не нравится слово "наполеончик" так это была его роль и претензии ваши неуместны. Вы хочете его уважать, ваше право, нет вопросов. Но лучше батенька остановитесь ваших комментариях о его регалиях и моих мнимых злочинах. Хорошего ничего для его авторитета не будет. С уважением.
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25.02.2022 22:57 Відповісти
Мені не подобається цей пост. І не в наполеончику справа, а в негативному наративі вашого посту, в тих припушеннях та твердженнях які ви розповсюджуєте. Перечитайте самі. Вам повезло, що Зеленський демократ. Деінде за такі пости можуть посадити.
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25.02.2022 23:10 Відповісти
господи, да вы не как не можете успокоится, "І не в наполеончику справа, а в негативному наративі вашого посту, в тих припушеннях та твердженнях які ви розповсюджуєте." вы написали теперь то что я написал " хоть даже напалеончика грохнут, он вообще до армии пустое место" - так это его утверждение что путин начал с нами войну только ради того чтобы грохнуть его любимого. По поводу "он вообще до армии пустое место" - лучше даже не начинайте разворачивать эту тему иначе я вам сразу вспомню капец нашей ракетной программы и как это повлияло на судьбу ребят на змеином острове. Поэтому лучше помолчите, и продолжайте его уважать.
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25.02.2022 23:30 Відповісти
Дайте ссылочку на интервью Лаврова, мне поиск всякую ерунду предлагает.
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25.02.2022 14:52 Відповісти
там нічого такого - кінь каже що готові вести переговори якщо ЗСУ складе зброю - що означа капітуляцію... - та хер йому по всій морді!!!
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25.02.2022 16:10 Відповісти
русский военный корабль, пошел на *** !
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25.02.2022 14:30 Відповісти
рускій лавров, пошел *****!
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25.02.2022 14:40 Відповісти
На високому рівні - це сидячи на палі? Тоді згідні.
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25.02.2022 14:30 Відповісти
Невже старший братик вирішив нагнути Вову? Чекаємо на розвиток подій...






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25.02.2022 14:30 Відповісти
Ніт, не нагнути. Я думаю зараз йде жахливий тиск з боку США на Китай щоб той змусив вивести Тварину на переговорну платформу, бо з промови Кобили виходить о "брати" вирішили провести гноцид над українським народом. Яки ніштяки пропонуються Китаю можу тількі здогадувтись.
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25.02.2022 14:38 Відповісти
- Россия создает для себя чудовищный прецедент. Она просто позволяет сейчас наблюдать за этим спокойно Китаю. И мне кажется, что в стратегической перспективе России грозит восточный фронт, когда претензий на монголоидные земли у Китая будет больше, чем возможности у России их защитить.

Российское руководство стратегически не мыслит, оно кусается, как собака, хватают эту Украину, бессовестно поступают с ней. Они не помнят судьбу Гитлера. Когда союзники открыли второй фронт, Гитлер погиб, потому что на два фронта работать не смог. А здесь подобная ситуация может сложиться для России в стратегическом плане. А стратегическая образованность таких людей, как Путин, очень низкая. Потому что он заканчивал низшую школу КГБ, а потом уже занимал высочайшие должности на каком-то доверии, в том числе - доверии Ельцина. Оно было ошибочным.

А Лукашенко будет выполнять все, что повелит Путин. Иначе Путин не даст кредиты, и Лукашенко обанкротится полностью. Для Путина это небольшая подачка, она мала по сравнению с военными затратами на Украину. Поэтому Лукашенко будет поступать так, как повелит Путин, ни шагу в сторону. С. Шушкевич https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/25/456224/
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Та скоро йому не буде де брати гроші щоб давати РБ або Чечні. Саме себе за яйця підвісило
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25.02.2022 14:37 Відповісти
ті не тіште себе ілюзіями - ніхто на ***** не полізе: ні Китай, ні НАТО - бо ядерна дубинка у ********* шизоферника
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25.02.2022 14:45 Відповісти
Это правда - никто , но мы уже сцепились, так что гибридная война это не только ноу-хау Мордора.
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25.02.2022 15:00 Відповісти
Підозріло одночасно, Зеленський, *****, Сі, ще італієць наярює переговорити. Кількість трупаків підійшла до критичних значень?
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Оточення зєлі залякало його до крайнощів, начебто єдина мета орків - вбити Вєлічайшого. Ось воно і сциться.

Так думаю собі.
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25.02.2022 14:33 Відповісти
Джохар Дудаев:
"Когда россии тяжело, она идет на переговоры,а когда окрепнет начинает все сначало".
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25.02.2022 14:52 Відповісти
Сосати а не переговори
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25.02.2022 14:31 Відповісти
Чучело подобосралось, Зеля не спеши как голый в баню с переговорами нужно давить утырков а дальше будет видно!!!
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25.02.2022 14:31 Відповісти
ПЕ-РЕ-ГОВОРЫ!
Кацапы по все каналам посылают сигналы, что готовы к переговорам. Блиц-криг не удался. Атака кацапов захлебнулась.
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25.02.2022 14:33 Відповісти
та ні, кокошник ще на голові стерчить та вялічие пре:"До переговорів ми готові будь-якої миті, тільки-но Збройні сили України відгукнуться на заклик нашого президента, припинять спротив, складуть зброю», - заявив Лавров. " це новина від 14:00 Лавров озвучив нові вимоги до України
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25.02.2022 14:43 Відповісти
паРаша зустрічає сотні чорних мішків кацапського м'яса , отож видно , що кремлівському фюреру не комфортно відчувати поразку по всій Украіні!
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25.02.2022 14:33 Відповісти
Там все прозаичней. Спроси у пуйла какой сегодня день, он не ответит. А тувинец уже доложил что они вышли на границу с Польшей и всех победили.
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25.02.2022 14:38 Відповісти
Еще рано, не все города рашикам пи*ды дали.
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25.02.2022 14:33 Відповісти
Не верю в их результативность, но так можно потянуть резину и получить новое вооружение
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25.02.2022 14:34 Відповісти
Через тиждень Україна переможе. Все на що здатна москальщина, вона показує це зараз. Нічого більше вона не може. Москальщина використовує найсильнішу свою зброю, ракети калібр, іскандкри і авіацію. Довго вона це можк робити. Їх сухопутні війська несуть величезні втрати. До цього аони не готові. А без сухопутніх військ, вони нічого не варті.
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Треба бити по території Московії. А наші це якщо і ********, то не дуже. В іншому +
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25.02.2022 15:10 Відповісти
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Десь пропав Дєрьмак
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25.02.2022 14:37 Відповісти
А Аригамия тоже пропал
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25.02.2022 17:34 Відповісти
непонятная ситуация, вова обратился к путину, лавров сказал только после сдачи оружия ВСУ, путин согласился. Если мы сдаемся, тогда вопрос к чему было столько жертв? Если нет, то тогда что происходит?
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Никто не будет сдаваться. Россия не ожидала такого отпора
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25.02.2022 14:37 Відповісти
зачем тогда вова просит переговоры?
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25.02.2022 14:38 Відповісти
задай главному наполеончику этот вопрос сам, что у него в голове, и кто ему какие мысли в голову вкладывает никто не знает.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Не панікуйте, все буде добре. Україна має найсильнішу армію.
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25.02.2022 14:37 Відповісти
***** отримало пізди, пішло ***** з Української землі, виплати збитків, демілітаризація кацапії і можна буде поговорити
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Давить, мы должны быть в сильной позиции, сейчас не 14, умоляю нашего Президента быть решительнее и увереннее!!!!
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25.02.2022 14:37 Відповісти
Крыса бункерная
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25.02.2022 14:38 Відповісти
пішов нах@й
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25.02.2022 14:39 Відповісти
Это наше обоссанное чмо "высокий ривень"!? Янелох готов капитулировать!!! И сдать Украину врагу! Смерть янелоху и его банде СН!
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25.02.2022 14:40 Відповісти
путін хоче поставити прем'єром мертвечука.(потім ЗЄ усунуть і буде керувати мертвечук акі канцлер)тим самим спровокують громадянську війну,що і обіцяв путін Україні.напишітьтеми ЗЄ,на які він може говорити.бо продасть Україну.
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Як сказали прикордонники з Зміїного руський корабль іди на *** !
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25.02.2022 14:42 Відповісти
Точка невозврата уже пройдена. Ответ может быть только таким, как ответили наши погибшие герои пограничники "пошел на х#"!
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Бліцкриг не вдався, ***** очконуло. Воно не зможе тягнути тривалу війну на чужій території, ось і включило задню. Не потрібно йти на перемовини, бо вони захочуть офіційно закріпити за собою ті території, які захопили. Їх потрібно вигнати з України. Ця війна має стати "позорною війною" кацапії.
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Она уже превратилась в сплошной кошмар для российского шизофреника в кремле
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25.02.2022 14:47 Відповісти
а чому вп з великої літери ?
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Они готовы вести переговоры, но не сейчас, а когда оттяпают Левобережную Украину с Одессой, вот тогда и будут договариваться.
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Опять ошибка перевода, в оригинале пуйло сказало, что готово вести переговоры по Украине на самом высоком уровне.
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25.02.2022 14:45 Відповісти
только в Гааге на трибунале, и чтобы Путин был в смирительной рубашке и наморднике. россияне должны увидеть какого монстра они вырастили, и чем это заканчивается.
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25.02.2022 14:47 Відповісти
Русский военный корабль, иди нах.уй!
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25.02.2022 14:52 Відповісти
Боже, бережи Україну та наших захисників! Ти скажена собака, будеш сидіти на лаві в Гаагському суді, а не на переговорах! І пи*дити тебе там будуть усі за кожного вбитого українця!
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25.02.2022 14:57 Відповісти
Ну і що шо він це сказав лідеру китаю.Війна вУкраїні.Чому він нічого не каже лідеру України?
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Сили ***** небезмежні. Пару днів і настане втома. Ми маємо мобілізуватися. Тоді для продовження війни ***** доведеться проводити мобілізацію у себе, а це для них проблема
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Велике прохання до Цезору.нет, якщо це можливо - на фото з цим покидьком, які ви викладаєте, замальовуйте його пику хоч пікселями. Гидко дивитися на нього.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
после взятия кремля
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25.02.2022 15:09 Відповісти
Виведи своіх варварів з Украіни паскуда імперська.
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25.02.2022 15:13 Відповісти
У туреччини хоча б. А , краше, у Гаази
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25.02.2022 15:15 Відповісти
Китай понимает, что если запад введет экономическую блокаду россии - то это чмо ущербное, этот гном говнистый на коленях к китаю приползет и будет просить китай покупать его газ.

а если китай на это согласится - то еще и китай получит блокаду! а китай живет за счет продажи своих товаров на запад.

китай понимает, что из-за этого больного гнома он может получить проблемы. а оно ему не нужно!
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25.02.2022 15:18 Відповісти
Китай ёрзает на жопе,потому что хочет захватить Тайвань и сейчас наблюдает какие последствия ждут рф,да и ослабление рф ему тоже на руку.
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25.02.2022 16:26 Відповісти
не тільки з рашкою, а й з китаєм треба розривати дипломатичні стосунки. Ці підлі пожирателі щурів і глистів стоять за спиною путіна
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25.02.2022 15:23 Відповісти
это питерская дипломатия. он так спрашивает можно к ним убежать схорониться
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25.02.2022 16:03 Відповісти
Ты уже ниже плинтуса,какой высокий уровень,все твои слова ложь.
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25.02.2022 16:23 Відповісти
Донбас практично весь захопили, Херсонську обл.теж, коридор до Криму є, Маріуполь ми здали і азовців віддали добровільно в полон...-тепер ***** згоден на переговори...Думаю, він цим і задовольнитися...А Україна?????
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19.05.2022 13:49 Відповісти
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19.05.2022 14:24 Відповісти
 
 