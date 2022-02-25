Путін сказав Сі Цзіньпіню, що Росія "готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - МЗС КНР

Президент РФ Володимир Путін провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час них він нібито заявив, що готовий до перемовин із Україною "на високому рівні".

Про це повідомляє МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Путін у розмові з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія готова вести перемовини з Україною на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

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