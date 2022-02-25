УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11814 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 229 7
ВООЗ (710) війна (56389) гуманітарна катастрофа (86)

"Будь-яка подальша ескалація може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, включаючи значні жертви", - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння через можливу "гуманітарну катастрофу" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

Через російське вторгнення ВООЗ заявила про тривожність у зв’язку з очікуваною надзвичайною ситуацією в країні.

"На тлі конфлікту, який швидко розгортається в Україні, Європейське регіональне бюро ВООЗ підтверджує свою глибоку стурбованість за безпеку, здоров’я та благополуччя всіх цивільних осіб, які постраждали від кризи в країні і, можливо, за її межами", – йдеться в заяві Європейського регіонального бюро ВООЗ.

В організації застерегли від наслідків подальшої ескалації: "Будь-яка подальша ескалація може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, включаючи значні жертви, а також подальшу шкоду і без того слабким системам охорони здоров’я".

"ВООЗ тісно співпрацює з усіма партнерами ООН у швидкому нарощуванні готовності реагувати на очікувану надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, викликану конфліктом, захищаючи наш персонал та мінімізуючи збої в наданні критично важливих послуг охорони здоров’я", – додали в офісі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія РФ спричинила гуманітарну кризу на окупованих територіях, - Україна в ООН

Нагадаємо, що Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань "ДНР"/"ЛНР", які він перед тим "визнав".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️ ВСУ заходят в Киев, к киевлянам обратились с просьбой не снимать технику - МВД
показати весь коментар
25.02.2022 14:34 Відповісти
Уже
показати весь коментар
25.02.2022 14:35 Відповісти
Импотенты ООН
показати весь коментар
25.02.2022 14:47 Відповісти
Ми дуже занепокоєні, що ви стурбовані
показати весь коментар
25.02.2022 14:48 Відповісти
Гниды продажные
показати весь коментар
25.02.2022 15:11 Відповісти
Ми дуже занепокоєні, що ви стурбовані ... слова не мальчіка, но мужа.... уйобки.. а зараз , ще жертв для вас мало... нехай переглянуть день Z .. їх же попереджали..... в кої то віки згоден з уйобком задорновим..... вони тупі...... сцикливі .. і продажні
показати весь коментар
25.02.2022 15:25 Відповісти
Передайте тому ВООЗу, шо я так глибоко стурбована тим, як вони глибоко стурбовані. Аби в них тіко інхваркту міокарду не сталося через цю глибоку стурбованість, хай бережуть себе. А ми - дорослі люди, якось дамо собі раду.
показати весь коментар
25.02.2022 15:34 Відповісти
 
 