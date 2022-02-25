"Будь-яка подальша ескалація може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, включаючи значні жертви", - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння через можливу "гуманітарну катастрофу" в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

Через російське вторгнення ВООЗ заявила про тривожність у зв’язку з очікуваною надзвичайною ситуацією в країні.

"На тлі конфлікту, який швидко розгортається в Україні, Європейське регіональне бюро ВООЗ підтверджує свою глибоку стурбованість за безпеку, здоров’я та благополуччя всіх цивільних осіб, які постраждали від кризи в країні і, можливо, за її межами", – йдеться в заяві Європейського регіонального бюро ВООЗ.

В організації застерегли від наслідків подальшої ескалації: "Будь-яка подальша ескалація може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, включаючи значні жертви, а також подальшу шкоду і без того слабким системам охорони здоров’я".

"ВООЗ тісно співпрацює з усіма партнерами ООН у швидкому нарощуванні готовності реагувати на очікувану надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я, викликану конфліктом, захищаючи наш персонал та мінімізуючи збої в наданні критично важливих послуг охорони здоров’я", – додали в офісі.

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Нагадаємо, що Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань "ДНР"/"ЛНР", які він перед тим "визнав".