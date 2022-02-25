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Стефанчук звернувся до світових урядів та парламентів: "Закликаємо вас закрити небо над Києвом і зоною ЧАЕС"

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Стефанчук звернувся до світових урядів та парламентів:

Спікер Руслан Стефанчук від імені Верховної Ради звернувся до парламентів та урядів світу.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Мирні міста опинилися під авіа і ракетними ударами. Є жертви серед мирного населення. Російський режим обстрілює Київ, Харків, Суми, Херсон та інші населені пункти. В зоні ризику опинилася ЧАЕС, захоплена ворогом. Окупанти своїми діями можуть спричини екологічну і техногенну катастрофу, вони вели бій на території об’єкту "Укриття"", - наголосив спікер.

За словами Стефанчука, українська армія героїчно чинить опір ворогу.

"Український народ об’єднався навколо захисту Батьківщини. Ми відстоюємо не лише територіальну цілісність нашої держави, а і цінності, на яких базується цивілізований світ, ЄС і НАТО. Безпека Європи та світу сьогодні під загрозою. Закликаємо вас рішуче і разом протистояти спробам руйнації європейського безпекового правопорядку. Для того, аби мінімізувати жертви серед цивільного населення, вберегти життя невинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, закликаємо вас закрити небо над Києвом і Зоною відчудження ЧАЕС", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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і над іншими АЕС в Україні.
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25.02.2022 14:34 Відповісти
І цьому є сенс, атомна станція в заручниках у терористів.... хоч одна здорова думка від влади....
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25.02.2022 14:35 Відповісти
Европейцы-жирные коты, уважающие бизнес, ОЧНИТЕСЬ ! Следующих ху-ло будет кашмарить всех ВАС!
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25.02.2022 14:43 Відповісти
Путіну насрать на закони,а НАТО блін не може допомолти Україні бо порушить якусь там статтю! ДЕБІЛИ
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25.02.2022 14:44 Відповісти
Тоді їм буде не цікаво спостерігати
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25.02.2022 14:46 Відповісти
это значит сделать безполетную зону над Украиной и сбивать самолеты которые нарушат наше воздушное пространство.
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25.02.2022 15:03 Відповісти
 
 