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"До Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - МВС

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав він.

Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.

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Топ коментарі
+51
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25.02.2022 14:44
+39
Тримайтесь, рідненькі!!! Бережи вас Бог!!!
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25.02.2022 14:46
+27
Киев, держитесь! Вся Украина с вами сердцем! Пусть удача будет на нашей стороне в борьбе с мордором!
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25.02.2022 14:48
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25.02.2022 14:44 Відповісти
Наверное вброс, но красивый
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Говорят в приграничных районах. Хотя эта манера разговора больше под донецких смахивает
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25.02.2022 15:00 Відповісти
прямо "по завєтам" "вєликаго половодця" гіркінда
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25.02.2022 14:49 Відповісти
Тобто - вже ЗНИЩЕНО біля 10 % ординських "братнього православно-слов'янських ""братів"", який прийшли до нас з мечем... позавчора !!!

Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!

Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!

Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!

Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!

Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
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25.02.2022 16:38 Відповісти
Не, Вам таки *****, прав автор
https://t.me/pavlovskynews/13706
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25.02.2022 14:57 Відповісти
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25.02.2022 15:37 Відповісти
Героям Слава!
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25.02.2022 15:39 Відповісти
Тримайтесь, рідненькі!!! Бережи вас Бог!!!
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25.02.2022 14:46 Відповісти
Хай береже вас Всесвіт. Паліть нечисть, знищуйте всіма можливими способами!

Молимося за вас.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Бережи вас Господь та Матінка Божа, ріднесенькі.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Я вас люблю! Аби могла б - шкіру з себе зняла б, щоб допомогти!
Вищо Сило, спаси, сохрани і заступи українських воїнів.
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25.02.2022 14:48 Відповісти
Киев, держитесь! Вся Украина с вами сердцем! Пусть удача будет на нашей стороне в борьбе с мордором!
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25.02.2022 14:48 Відповісти
У россиян нет шансев
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25.02.2022 14:49 Відповісти
швидше давай, бо орки можуть закінчитися, тут хлопці бойові )
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25.02.2022 15:03 Відповісти
Ne, Volodimir. Dogovorilisj po 3 kaco-žmura na brata, treba ispolniatj.
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Удачной охоты, защитники и защитницы Украины! Пусть на прикладах вашего оружия не будет места для засечек!
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25.02.2022 14:53 Відповісти
Ребята ,ну если спокойно говорить ,то взять Киев нельзя не имея минимум полмиллиона солдат а их у ваты НЕТ ,поэтому эти упыри идут ни в Киев ,они идут в ТИР ,где будут не стрелками а мишенями .
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25.02.2022 14:57 Відповісти
це якись сюрреалізм і сумашестя. росіяни з кривавими боями штурмують місто - Мать городов руських. При цьому вигукуючи в телевізорі що "асвабаждают"
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25.02.2022 14:58 Відповісти
Там и Порох с автоматом. Оркам п..зда.
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25.02.2022 14:58 Відповісти
Da, bibisi pokazalo rolik, gde Petro Olekseiyovič s rebiatami dobrobata. A v komentax vesj mir vyražaet podderžku. V smysle liudi vsego mira. Pro političeskix prostitutok ne budem.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Киев держись. Украина держись. Молимся за вас.
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25.02.2022 14:59 Відповісти
Нехай влада дасть контактні телефони (тільки українська мова) , що б народ перереджував копів про те , що хтось знімає техніку .

Так требо вживати . В Київі йще прожива кілька тисяч ватного смиття . Ось це смиття й буде фільмувати й викладати в мережі .

Це йще непоганий привід підчистити це сміття !
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25.02.2022 15:00 Відповісти
Вата потiкало масово. Машин геть нема, на метро бачив взвод тероборони, але то таке- звичайні не дуже молоді чоловіки, а ось технiку та ЗСУ дуже чекали)
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25.02.2022 17:42 Відповісти
Гарне відео з Київа : https://t.me/pavlovskynews/13706
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25.02.2022 15:07 Відповісти
Вы знаете...я ,оголтелый порохобот-хамло ещё то и вы об этом знаете...но согласна ,что бубочку ,и к нему причастных,обсырать сейчас -себя не уважать...Мы тоже всрались с бесконечной верой в Запад...нам даже небо не закрывают,и поэтому тоже гибнут наши самые лучшие люди...а что тому Западу стоит это сделать?Я сейчас в полной...истерике была-у моей сестры во дворе кацапы в чужую машину,в багажник кацапский труп прятали...но это пока ВСУ не пришли и сейчас они освобождают Киев.В общем,я женщина -истерить мне можно.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Тримайтеся, Лєра!
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25.02.2022 15:16 Відповісти
Дякую)
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25.02.2022 15:19 Відповісти
Що Вам сказати... Ви набагато сильніша, ніж собі здаєтеся. Усвідомте, будь ласка, це. А далі - все буде добре.
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25.02.2022 15:21 Відповісти
мы не везде успеваем но хрен они у нас пролезут а если пролезут то горелыми
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Вот це я знаю точно)
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25.02.2022 15:36 Відповісти
кто пайлота сру разодрал на корм собакам на Осокорках допросить надо было а уж потом собакиных кормить
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25.02.2022 15:43 Відповісти
Спасибо!Вы,наша Армия, для украинцев ,с 2014,равно Бог!
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25.02.2022 16:45 Відповісти
Ніяких перемовин. ЗСУ чинять шалений опір на фронті, і в містах також. Буде їм в Києві "Грозний".
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25.02.2022 15:09 Відповісти
хуже. Грозный будут как рай вспоминать
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25.02.2022 15:41 Відповісти
берём песню Мурцаева Грозный меняем Грозный на любой украинский город так и будет
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25.02.2022 15:44 Відповісти
Держитесь, киевляне!
Этим ордынским выпляткам буккаку во всю их козью рожу, а не Киев!
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25.02.2022 15:12 Відповісти
Кто снимает сразу на фронт.
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25.02.2022 15:13 Відповісти
Боже! Бережи серце України!

Тримаємо стрій!
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25.02.2022 15:15 Відповісти
https://youtu.be/PiotjCKgUlg
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25.02.2022 15:28 Відповісти
Це правильно, нам треба втримати столицю, а далі будем звільняти захоплене.
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25.02.2022 15:37 Відповісти
Вчора ввечері колона із 70 одиниць російської техніки,переважно танків,проскочила через село Дорогінка Чернігівської області.Одне кацапеня заскочило в сільський магазин і силоміць поцупило горілку і щось з закуски.На шару.На ранок всі магазини закрилися.Але доля того,що потягли м ародери,невідома,бо на них вже чекали.Люди чули,як під Ніжином щось бухало протягом 1,5 годин.Чекаю на картинку "Безкоштовне бухло у Ніжині"
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25.02.2022 15:57 Відповісти
Боже, умоляю , храни жизнь и здоровья наших хлопцев !!! 🙏🙏🙏
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25.02.2022 17:13 Відповісти
 
 