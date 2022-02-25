"До Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - МВС
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До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у відеозверненні пресслужби МВС речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
"Зараз до Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - сказав він.
Він звернувся до киян із проханням не знімати і не викладати інформацію про пересування техніки.
Топ коментарі
+51 Максім ХОЙ 07fb0949
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+39 Ирина Сабо
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+27 Арнила
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо події розгортатимуться лише нинішніми темпами, то Україна зможе очиститися від ординської скверни приблизно за місяць!
Правда, ми повинні взяти "зустрічні плани", та "підвищені соціалістичні зобов'язання" і забезпечити прискорення очищення!
Продемонструємо ж ворогові та світові, що ми дійсно Козацького Роду!
Але душу й тіло ми положимо наших ворогів!
Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам !
https://t.me/pavlovskynews/13706
Молимося за вас.
Вищо Сило, спаси, сохрани і заступи українських воїнів.
Так требо вживати . В Київі йще прожива кілька тисяч ватного смиття . Ось це смиття й буде фільмувати й викладати в мережі .
Це йще непоганий привід підчистити це сміття !
Этим ордынским выпляткам буккаку во всю их козью рожу, а не Киев!
Тримаємо стрій!