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Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок та дитбудинок - воєнні злочини. Збираємо матеріали для передачі до Гааги, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок та дитбудинок - воєнні злочини. Збираємо матеріали для передачі до Гааги, - Кулеба

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту

Про це твітері повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", - зауважив Кулеба.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Охтирку. Влучили в дитсадок, є загиблі та поранені, зокрема діти, - Сумська військова адміністрація

Автор: Ірина Дашківська
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Ескапізм та Реготуньки@25_neverescape

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Будьте пильні!

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25.02.2022 14:48 Відповісти
а он ратифицирован?
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25.02.2022 14:49 Відповісти
Збирати можно вечність
Ставьте сроки - сдать в Гаагу до понеділка !!

і
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25.02.2022 14:51 Відповісти
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.

Вірте у Збройні Сили України!
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25.02.2022 14:52 Відповісти
*уйло нам диктатора тут хочет поставить! Чтоб было как в россии, как в Беларуси, как в Казахстане.

Мы на двух майданах боролись за демократию! Огромными усилиями ее выбороли! И теперь *уйло нас к диктатуре хочет вернуть!
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25.02.2022 14:55 Відповісти
З@лупоньку йому на комірчину.
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25.02.2022 16:09 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Навіщо отой суд, який ніколи може не відбутися. На даному етапі все ж таки простіше знайти і вбити покидьків, які це зробили.
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25.02.2022 15:01 Відповісти
Сбирать-то надо, но предыдущие 8 лет показали: толку от Гааги мало. В простейшем случае с МН-17, где всё всем понятно, развезли дело на десяток лет с сомнительными возможностями кого-то привлечь.
Надеяться можно только на себя, на наши ВСУ!
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25.02.2022 15:06 Відповісти
 
 