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Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок та дитбудинок - воєнні злочини. Збираємо матеріали для передачі до Гааги, - Кулеба
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Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту
Про це твітері повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча", - зауважив Кулеба.
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Будьте пильні!
Ставьте сроки - сдать в Гаагу до понеділка !!
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Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.
Вірте у Збройні Сили України!
Мы на двух майданах боролись за демократию! Огромными усилиями ее выбороли! И теперь *уйло нас к диктатуре хочет вернуть!
Надеяться можно только на себя, на наши ВСУ!