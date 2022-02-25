Кличко: "Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я буду боротися!"
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Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках.
Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 лютого вранці, передає видання ESPN.
"Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися", - сказав Кличко в ефірі ток-шоу "Good Morning Britain".
Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.
"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищати всіма способами і боротися за свободу та демократію", - наголосив Володимир Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта.
Вірте у Збройні Сили України!
За что же меня в бан отправлять?
Це відповідь справжнього Українця і киянина,
а це точка зору малороса :
Москва - Орда!
Это война западной цивилизации и восточных московских варваров!
Вам можно и по два РПГ на каждое плече.
Слава героям!