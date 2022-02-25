Кличко: "Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я буду боротися!"

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко буде захищати Україну зі зброєю у руках.

Відповідну заяву він зробив у четвер, 25 лютого вранці, передає видання ESPN.

"Це вже кривава війна. В мене немає вибору. Я мушу це зробити. Я буду боротися", - сказав Кличко в ефірі ток-шоу "Good Morning Britain".

Володимир Кличко, який раніше вступив до територіальної оборони Києва, наголосив, що захищатиме демократію і суверенітет країни.

"Зараз Путін використовує військову риторику. Він чітко дає зрозуміти, що хоче знищити державу Україна і суверенітет її громадян. За цими словами слідують обстріли і танки. Ми переживаємо руйнування і смерті. Ми будемо захищати всіма способами і боротися за свободу та демократію", - наголосив Володимир Кличко.

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