Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ
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Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.
"Вірте у Збройні Сили України!", - закликали у ЗСУ.
Топ коментарі
+72 Андрей Моисеенко 5be38f2c
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А далі примножувати успіхи!
Слава героїчному народу України! Героям Слава!
Физически не возможно воевать без потерь в войне такого характера
Но долбни верят
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
но расслабляться еще рано!
сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намордники!
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
НА какие дегьги будут жить бюджетники?
Врачи, учителя, сотрудеики институтов НАН Украины, водители троллейбусов?
Ты ЛИЧНО готов уморить голодом свою семью во имя Украины?