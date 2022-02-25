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Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ

Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

"Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта", - йдеться у повідомленні.

"Вірте у Збройні Сили України!", - закликали у ЗСУ. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російських диверсантів ліквідовано у Києві. ВIДЕО 18+

Понад тисячу військових: армія РФ зазнала в Україні рекордних втрат, - ЗСУ 01
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Топ коментарі
+72
тепер тільки в Нюрнберг.
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25.02.2022 14:58
+66
Ну и про что с ними говорить если каждое их слово ******...
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25.02.2022 14:58
+57
Сткрненко
😂"РФ не знает какие потери они понесли" - Міноборони РФ.

А ми знаємо. *****. І буде більше.
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25.02.2022 14:57
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Потрібно набити 16 тисяч 200х кацапів,щоб порівнятинаші бойові втрати з 14 року.
А далі примножувати успіхи!
Слава героїчному народу України! Героям Слава!
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25.02.2022 15:07 Відповісти
изи катка. жди.будет
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25.02.2022 15:32 Відповісти
все 200
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25.02.2022 17:30 Відповісти
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25.02.2022 15:07 Відповісти
Минск не подходит, это уже совсем не нейтральная страна.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Я так понимаю, когда по яворницкого в Днепре танки РФ будут шарашится, наши будут заявлять, что враг бежит.
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25.02.2022 15:09 Відповісти
А ти що, не впевнений? Можеш перевірити.
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25.02.2022 16:14 Відповісти
Так это я еще с утра писал. Сейчас уже на порядок больше. Анализ.
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25.02.2022 15:14 Відповісти
Це за сьогодні чи за два дні. Ітого
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25.02.2022 15:14 Відповісти
С начала Великой Украинской войны. Нужно писать во всех рашистских соцсетях. Им не говорят. Только за успехи рашизма против Украины.
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25.02.2022 15:16 Відповісти
Ибо нех#й шастать!
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25.02.2022 15:17 Відповісти
НА РОССИЙКИХ САЙТАХ ПИШУТ ПОБЕДНЫЕ РЕЛЯЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПОТЕРЬ И БЛОКИРОВАНИ КИЕВА,,ВАТА КРИЧИТ УРА ...ДЕБИЛЫ НЕ ОБУЧАЕМЫЕ
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25.02.2022 15:17 Відповісти
Долбоебы там живут

Физически не возможно воевать без потерь в войне такого характера

Но долбни верят
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25.02.2022 15:20 Відповісти
вчера 800, сегодня 1000, завтра 1500. Это же экспонента!
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25.02.2022 15:18 Відповісти
Лучше в геометрической прогрессии.
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25.02.2022 15:20 Відповісти
Ничего не поделаешь ,мы убьём их ВСЕХ !
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25.02.2022 15:18 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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25.02.2022 15:18 Відповісти
чим би ця війна не закінчилася, але вже вони відхопили знатних піздюлін
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25.02.2022 15:20 Відповісти
Слава Украине! Слава солдатам - защитникам! Смерть российским оккупантам!
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25.02.2022 15:21 Відповісти
Та не помре, а здохне!!
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25.02.2022 15:27 Відповісти
Цензуры на Украинских каналах на счет нецензурных матюков в сторону рашизма уменьшилось на порядок. И это правильно.
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25.02.2022 15:22 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Їдьте додому! Вам тут не раді. Слава воїнам, слава Україні
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25.02.2022 15:30 Відповісти
хорошо, но мало!..

но расслабляться еще рано!

сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намордники!

наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!

защитники Украины - берегите себя..
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25.02.2022 15:32 Відповісти
Вони ж купили 45000 пакетів для трупів. Треба їх усі заповнити: не можна ж добру пропадати
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Да кого это там волнует? У них население каждый год уменьшается на 100 000. Тысячей больше, тысячей меньше.... "Великому" нас***ь на всю Рашку
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Никогда не представлял себе, что буду когда-то радоваться гибели русских солдат.!
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25.02.2022 15:49 Відповісти
Україна веде з рашистом Вітчизнянну війну і вона переможе,бо на кожного рашиста,котрий прийшов в Україну , щоб вбивати ,Господь завжди тримає того,хто обов'язково має його знищити.
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25.02.2022 15:59 Відповісти
Ударні (заточені на наступ) частини ********** налічуюють всього 370 000. Некомплект близько 20%. Тобто в строю 296 000. Ну ще тисяч 20 зберуть з Білорусі. Всього 320 000. Саме таку кількість доведеться вбити. Якщо по тисячі в день то, лишенько, вбивати доведеться цілий рік...
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25.02.2022 16:04 Відповісти
nu ne... Vedj včera-segodnia razdali 18000 kalašei liudiam... Cyfry kaco-žmurov budut staxanovskie...
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25.02.2022 17:04 Відповісти
А шо делать?........они же сами просятся.
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25.02.2022 16:25 Відповісти
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ САМОЕ СТРАШНОЕ?
Что Зеля, как шоу-мэн, вместо того, чтобы передвинуть президента, кабмин, ВР и может верховный суд на запад километров на 300, в последнем порыве захочет трагической сметри а-ля Альенде, засев а Администрации с автомаотм в руках, упаси Госроди!
А ведь вся эта подлота-бытлота с криком "ага, предатель, обязан сидеть в Киеве до последнего и героически умиреть!!!!" может такие его к этому подвигнуть.
Быбилы, ***, план Путина втом и есть, чтобы одним ударом лишить Украину легитимной власти и посдить оккупацонную администрацию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Ну, уявімо що посадили окупаційну адміністрацію. І що? Хто буде виконувати розпорядження нелегітимної влади? Для контролю населення потрібно мати 20 "вертухаїв" на 100 українців. Де взяти 8 мільйонів наглядачів? Особливо коли окупантів та колаборантів будуть постійно винищувати?
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25.02.2022 18:45 Відповісти
НЕ говори глупостей. Самый умный?
НА какие дегьги будут жить бюджетники?
Врачи, учителя, сотрудеики институтов НАН Украины, водители троллейбусов?
Ты ЛИЧНО готов уморить голодом свою семью во имя Украины?
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25.02.2022 21:10 Відповісти
А на які гроші живуть люди в окупованих країнах? Кожен може знайти собі заняття... Українці це чемпіони світу з пристосуванства.
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25.02.2022 21:37 Відповісти
Прямиком в ад руснявая фашня пошла на пополнение армии бесов. Да будете прокляты каиниты московитянскиею Да не приимет земля тел ваших поганых.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
цього дуже мало. потрібно більше, бо їх там під 200тис і з такими темпами, то не знаю чи Україна протримається ще місяці і місяці...
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25.02.2022 17:06 Відповісти
БРАВО УКРАИНЦЫ! давите эту смердящую падаль до последнего ********!СЛАВА УКРАИНЕ!УКРАИНА БУДЕТ СВОБОДНОЙ!смерть фашистской рашке!
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25.02.2022 18:27 Відповісти
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