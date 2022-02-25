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Наші воїни дали бій російським окупантам в районі Біловодська на Луганщині. Ворог тікає у напрямку РФ, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші воїни дали бій російським окупантам в районі Біловодська на Луганщині. Ворог тікає у напрямку РФ, - ООС

Сьогодні, 25 лютого, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Сьогодні, опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 15 кілометрів від Маріуполя відбувається бій з танковою колоною військ РФ, - мер міста Бойченко

Наші воїни дали бій російським окупантам в районі Біловодська на Луганщині. Ворог тікає у напрямку РФ, - ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
Героям слава!
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25.02.2022 15:00
+60
молодцы
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25.02.2022 15:00
+45
душа поет!
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25.02.2022 15:01
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молодцы
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25.02.2022 15:00 Відповісти
біжать знімати готівку з сбергбанку

Обвал курса рубля и котировок на фондовной бирже, а также риск санкций против крупнейших российских банков, связанные с военными действиями России на Украине, привели к паническим настроениям у россиян. С самого утра люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы снять наличные деньги или обменять рубли на валюту. Появляются сообщения о валютных спекулянтах.

Последние новости о "специальной военной операции" России на Украине - в нашей онлайн-трансляции.

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. Панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.
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25.02.2022 15:58 Відповісти
Героям слава!
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25.02.2022 15:00 Відповісти
душа поет!
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25.02.2022 15:01 Відповісти
Великий народ, великие воины!
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25.02.2022 15:02 Відповісти
Догонять до границы и расстреливать!
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25.02.2022 15:02 Відповісти
Так и за границей тоже
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25.02.2022 15:04 Відповісти
до Донецка и Луганска как минимум. Минска больше нет
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25.02.2022 15:05 Відповісти
лучше до Москвы!
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Шановний москворотий пане, під час війни кордонів немає. Вбивати можна москалів і треба на їх території.
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25.02.2022 15:05 Відповісти
Не потрібно робити таку дурість

Можна потрапити в пастку

А бо зробити дірку в обороні
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25.02.2022 15:08 Відповісти
в догонку им артилерией!
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25.02.2022 15:02 Відповісти
Пленных не брать
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25.02.2022 15:03 Відповісти
+++++
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Валіть кацяпів зі всіх видів зброї , більше кацяпів, побитих і мертвих.
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25.02.2022 15:03 Відповісти
Правда, не правда, но кацапы посылают 10 тысяч чеченцев....
Видно поняли, что молодые пацаны будут дезертировать..
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25.02.2022 15:03 Відповісти
Хай ці горні козли у себе в горах залишаються.
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Эти еще быстрее убегут, они только в Поцкве такие крутые а тут им дадут ******** по самые помидоры.
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25.02.2022 15:05 Відповісти
Була вже тут 100 років тому їх "дика дивізія", і з нею сталася якась дикість чи радше сказати прикрість
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25.02.2022 15:11 Відповісти
Вважаєте, що смажений чечен гірший за смаженого бурята?
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25.02.2022 15:06 Відповісти
Проверим.
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25.02.2022 15:18 Відповісти
Якось ***** ті овцейоби. Ми на свої землі.
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25.02.2022 15:07 Відповісти
Це вони у себе, в Масквє, можуть пальці крутити. Тут Україна. Будуть різати гірських баранів. І обов"язково по куску сала в рот пхати і обгортати в свині шкури, щоб в свій муслімський рай не попали.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Іді дамой, Рамзан. Здєсь овєц нєт.
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25.02.2022 15:10 Відповісти
кадыровский ослобебов драли еще в 2014 году.
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25.02.2022 15:10 Відповісти
они их давно в лугандон завели
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25.02.2022 15:17 Відповісти
кацапи мають бігти додому, аж за Дон
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25.02.2022 15:04 Відповісти
"Біля населенного пункту Макошино русня навела понтонний міст через Десну. Танк доїхав до середини моста і втопився разом кормом для рыб."
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25.02.2022 15:04 Відповісти
Самоутопился😄
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25.02.2022 15:08 Відповісти
який гарний танк - зекономив нам цілий Джавелін
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25.02.2022 15:09 Відповісти
Це все прекрасно, от тільки зелупа вже капітулювати збирається... Але є надія, що ВСУ і тероборона ніколи не складуть зброї, навіть якщо клоун їм накаже.
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25.02.2022 15:05 Відповісти
Срати на Бобіка. Памʼятаєте, на Майдані теж так було.
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25.02.2022 15:08 Відповісти
Слава Україні!
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25.02.2022 15:06 Відповісти
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25.02.2022 15:06 Відповісти
та ото вони того і лізуть всюди, щоб не повертатись до таких матерів
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25.02.2022 15:10 Відповісти
Так в них другіх нєт. Там всі свиноматки такі
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25.02.2022 15:12 Відповісти
Добивати треба, щоб не вертались.
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25.02.2022 15:10 Відповісти
Только не берите пленных! Уничтожайте всех!
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25.02.2022 15:10 Відповісти
добивати тварюк
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25.02.2022 15:11 Відповісти
Повернём руссособак в исконное стойло!
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25.02.2022 15:12 Відповісти
Денацифицировать до самого мавзолея
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25.02.2022 15:13 Відповісти
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии прогнило все.
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25.02.2022 15:13 Відповісти
говорили же москалям, чтобы без семян в карманах не лезли сюда. видимо, за семенами побежали.
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25.02.2022 15:13 Відповісти
Дайте їм підсрачника під немиті кацапскі дуписька!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 15:20 Відповісти
та они разбегутся, говорили они, та у них деревянные автоматы, говорили они
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25.02.2022 15:22 Відповісти
Нам би ще небо закрити і допомогу військову отримати, але Європа не поспішає, хіба їй шкода нас.
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25.02.2022 15:23 Відповісти
Я живу в Новопскове это в 60км от Беловодска, вчера сильно бахали, сегодня уже слабенько слышно. наверное отогнали тварей. Слава ВСУ
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25.02.2022 15:26 Відповісти
гнать их, сук через лугандонию в ростов
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25.02.2022 15:53 Відповісти
бажано добивати. iх жe наново зкучкують i знов пришлють.
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25.02.2022 15:53 Відповісти
Русский корабль, иди *****!
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25.02.2022 15:55 Відповісти
Треба добивати!!!
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Пленных нужно кормить,это лишнее они знали куда шли ,так что их нужно всех перебить ,как башенных и забросить останки с самолета над москвой
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25.02.2022 16:26 Відповісти
Слава ЗСУ ! Ми переможемо ! Мордор буде зруйновано ! Песець вже бігає по Кремлю і лякає московитів !
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25.02.2022 16:52 Відповісти
 
 