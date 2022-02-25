У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова направити до Мінська делегацію для переговорів із Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова представника Кремля наводять росЗМІ.
"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України.
Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "Л/ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", - розповів він.
За словами Пєскова, Путін готовий направити до Мінська на переговори представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента.
Топ коментарі
+95 буков
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+88 Сергей Воробей 25ea4f2b
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+76 Porol ferton
показати весь коментар25.02.2022 15:08
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Так это ж признание капитуляции, зелепукин смотри не поведись, уроем сразу
Вічнозелений вже по 110 фуфлів., а до агресії був 80
Пороха до влади
І ніяких перемовин з терористами
2. Переговоры в Минске недопустимы.
3. Переговоры возможны только о возврате Крыма и Донбасса
иначе ты предашь свой народ
Президент існтаграму, зрадник і просто лялька в руках коломка.
Налетіти, вбити виснажити й відволікти справжніх патріотів, а контрольована шмаркля під пісеньку про лішьбінєбіловайні підписує капітуляцію. Після чого - в Україні чистки тих кого не добили, кацапстан радіє "Денацифікації і демілітаризації" а Захід знизує плечима - ну, ніби ж двері в Європу ніхто Україні не зачиняв, вона сама відмовилась. І Business as usual.
Ніяких капітуляцій!