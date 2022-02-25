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У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова направити до Мінська делегацію для переговорів із Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова представника Кремля наводять росЗМІ.

"Як відомо, сьогодні президент України Зеленський заявив про готовність обговорювати нейтральний статус України.

Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "Л/ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", - розповів він.

За словами Пєскова, Путін готовий направити до Мінська на переговори представників Міноборони, МЗС та адміністрації президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин
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Топ коментарі
+95
Руський корабель, йди нах...
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25.02.2022 15:08
+88
Джохар Дудаев:
"Когда россии тяжело, она идет на переговоры,а когда окрепнет начинает все сначало".
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25.02.2022 15:09
+76
ПНХ
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25.02.2022 15:08
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Зеленський НЕ ВЕДИСЬ... ТИ Ж НЄЛОХ !!!
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25.02.2022 15:34 Відповісти
По-перше, Зеля не може ї їхати в Мінськ до ворогів, по-друге, якщо поїде, то хай не повертається, бо тут вже буде Національний Комітет Оборони
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25.02.2022 15:35 Відповісти
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Пшел ***** ******
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25.02.2022 15:37 Відповісти
С ****** надо говорить в Гааге, и то время зря терять. Продолжаем мочитькозломордых
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Минск не контролируется бел армий и мвд, они все тут марионетки. ехать сюда нельзя
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Этот путлеровский разговор для отвлечения внимания.
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Без потреби. Вже на Змеїннім чоловіки сказали їм, куди йти.
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25.02.2022 17:10 Відповісти
Про що с цією мавпою балакати?
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25.02.2022 15:39 Відповісти
Гадаю, ці дві мавпи вже б якось між собою порозумілись..
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25.02.2022 16:00 Відповісти
Маскаль починає всиратися? То добре. Ніяких поступок ординцям
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25.02.2022 15:39 Відповісти
РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога "Л/ДНР", у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, є невід'ємним компонентом нейтрального статусу", -
Так это ж признание капитуляции, зелепукин смотри не поведись, уроем сразу
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25.02.2022 15:41 Відповісти
Нехай він свою гребану делегацію в Гаагу направить...
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25.02.2022 15:41 Відповісти
В москві народ попер знімати готівку, Греф "в ярости".
Вічнозелений вже по 110 фуфлів., а до агресії був 80
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25.02.2022 15:48 Відповісти
Ніяких переговорів з ****** зараз бути не може.
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25.02.2022 15:41 Відповісти
это ловушка
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25.02.2022 15:42 Відповісти
Змінити зелю на нормального президента.
Пороха до влади
І ніяких перемовин з терористами
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25.02.2022 15:45 Відповісти
Забруднена особа корупцією, зв'язками з кощеєм, всі його "доблесті" неможливо перелічити. І при владі з 1988 року, перед вторгненням кацапів робив дестабілізацію в Україні...
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25.02.2022 22:20 Відповісти
ПШОЛ НА#УЙ!
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25.02.2022 15:46 Відповісти
Чому до цих пір не розірвані дипломатичні відносини з Білоруссю?!
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25.02.2022 15:46 Відповісти
Совсем ухуели???? Какой мир???
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25.02.2022 15:47 Відповісти
Так спецом с Минск зовёт, типа капитуляцию подписать
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25.02.2022 15:48 Відповісти
хочешь узнать кто предатель?это то кто предложит переговоры с врагом?
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25.02.2022 15:50 Відповісти
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25.02.2022 15:51 Відповісти
Что-то рано... Пока не достигнут успех в операции, они будут договариваться исключительно для создания преимуществ в войне.
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25.02.2022 15:54 Відповісти
Нехай наш президент в першу чергу буде керуватися тим, что 2 добу вмирають люди. Нікому не потрібна війна.
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25.02.2022 15:55 Відповісти
Ніколай Будько--- пошол на ***
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25.02.2022 15:59 Відповісти
А якого путіна тоді полізли?
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25.02.2022 16:05 Відповісти
ти запроданець чи бот рашки.
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25.02.2022 16:22 Відповісти
перемовини під час обстрилів? прибери **** свої війська з України та Криму, тоді поговоримо
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Гарно сидіти і писати з інших країн , давай вперед...
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25.02.2022 15:57 Відповісти
Якщо Зе погодиться на перемовини на тих умовах, що пропонує плешивий окурок - знайте - Зе - зрадник! Окурок явно не очікував на шалений опір та силу ЗСУ, гори його вояків з білими стрічками лежать смердючими останками на дорогах та в степах України! Він кинув зараз на нас усе, що в нього є, подивіться допити їх полонених! І якщо Київ всоїть та ще й завдасть ніщивного удару по загарбникам - увесь хід цієї війни може разко змінитися! Ворог може просто припинити свої атаки й побігти!!! Київ, кияни, згадайте, що Ви є мешканцями й захисниками Міста-Героя! Бийте рашистську наволоч! Слава Україні!
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25.02.2022 15:57 Відповісти
Ти, хитрожопий анонім, підставляй свою жінку, яка тобою не погребувала, або своє дупло, а Україну не чипай - без рук залишишся.
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25.02.2022 16:09 Відповісти
Тому, що зад горить
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25.02.2022 16:00 Відповісти
1. Переговоры с подлым, мерзким, наглым, лживым москалем - глупость
2. Переговоры в Минске недопустимы.
3. Переговоры возможны только о возврате Крыма и Донбасса
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Розумні і порядні люди з гопниками не розмовляють. Іх б'ють.
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25.02.2022 16:03 Відповісти
Зеро нельзя отпускать в Минск, там откажется не только от НАТО, но и от половины Украины (ЮгоВосток) и признает Крым.
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25.02.2022 16:10 Відповісти
Росіяни мають залишити Українську землю.. Піти з Криму і Дрнбасу. Лише тоді мир... Інакше їх треба всіх вбити
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25.02.2022 16:11 Відповісти
В Минск? Вот юмористы😁
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25.02.2022 16:15 Відповісти
***** як барану горлянку бритвою
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25.02.2022 16:16 Відповісти
3,14здюлей отгрёб и понял, что скоро россияне его на фонарном столбе будут вешать?!
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25.02.2022 16:25 Відповісти
зе только попробуй что то подписывать
иначе ты предашь свой народ
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25.02.2022 16:27 Відповісти
Не существует такого города Минск,да и беларусии тоже не существует,есть белорусская губерния.
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25.02.2022 16:28 Відповісти
Чому б не в Лондоні? Лукаш запросто знищить Зе. Не можна Мінську довіряти!
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25.02.2022 16:33 Відповісти
А що думаєте, побіжить швидше звуку, з характерним хлопком коли перевищіть її.
Президент існтаграму, зрадник і просто лялька в руках коломка.
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25.02.2022 16:46 Відповісти
Тільки через Нюрберський процес,бєняпесиголовець,памятай це!Вже раз бєня насміявся над народом України-всунув одоробало...хоча рішення приймає злодій у всесвітньому розшуку-бєня!
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25.02.2022 16:48 Відповісти
Переговоры в Минске.. это равносильно что в Калуге... Беларусь участник нападения на Украину. Переговоры можно вести только в нейтральной стране. Хельсинки, Стокгольм, Тбилиси с конце концов
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Ніякого Мінська, ніякого Путіна, треба бити їх далі
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Путину верить нельзя, он это использует для передышки. Затем начнет вновь, обвинив в срыве Украину. Я из ********* к сожалению, русские восстанут ,если будут тысячи дохлых свиней. Так что готовьте много коктейлей молотова.
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Переговоры? Только официальное подписание документа о капитуляции РФ.А *ЛДНР* и Крым полностью под юрисдикцию Украины.И ни каких военных баз в Севастополе. Стадион,так стадион.Зе, за свои слова отвечать надо.
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Ось і вимальовується справжній план путлера.

Налетіти, вбити виснажити й відволікти справжніх патріотів, а контрольована шмаркля під пісеньку про лішьбінєбіловайні підписує капітуляцію. Після чого - в Україні чистки тих кого не добили, кацапстан радіє "Денацифікації і демілітаризації" а Захід знизує плечима - ну, ніби ж двері в Європу ніхто Україні не зачиняв, вона сама відмовилась. І Business as usual.

Ніяких капітуляцій!
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25.02.2022 16:56 Відповісти
***** поставит условие, что его армия остаётся на занятых позициях. Он проведет там "референдум" за один день и расколит Украину. Так что овчинка выделки не стоит. Он фашист , а фашистов надо уничтожать.
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25.02.2022 17:02 Відповісти
А какой смысл в этих переговорах? Украина от них ничего не выиграет, только ***** повыделывается.
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25.02.2022 17:35 Відповісти
уй тебе а не переговоры *****!убирайся с УКРАИНСКОЙ земли и уноси своих мертвяков!
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25.02.2022 18:23 Відповісти
******* по Ростову белгороду какие ***** переговоры с ******** гномом рот **** всех русских, детей их **** в рот
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25.02.2022 21:03 Відповісти
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