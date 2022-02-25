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Естонія відправить до України нову партію протитанкових ракет Javelin, медобладнання та боєприпаси

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія відправить до України нову партію протитанкових ракет Javelin, медобладнання та боєприпаси

Естонія відправить до України додаткову військову допомогу у вигляді протитанкових ракет Javelin та зенітних боєприпасів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив канцлер міністерства оборони Кусті Салм (Kusti Salm).

"Ми надаємо Україні додаткову військову допомогу. 25 тисяч упаковок сухих продуктів, медичне обладнання, особисте спорядження, боєприпаси, додаткову партію ракет Javelin та зенітних боєприпасів", - сказав Салм у п'ятницю на пресконференції.

Це буде друга партія протитанкових ракет для України, першу було направлено на початку лютого, її доставили в Україну до воєнної операції Росії.

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Естонія отримала ракети Javelin із США, частину з них купила, решту отримала як військову допомогу. Для їх постачання третім країнам необхідно заручитися дозволом країни-власника цього виду зброї, США такий дозвіл Естонії дали.
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Топ коментарі
+41
дякуємо, ви - справжні!
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25.02.2022 15:22
+32
Естонським браттям-респект...
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25.02.2022 15:22
+22
дякуємо!
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25.02.2022 15:23
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дякуємо, ви - справжні!
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25.02.2022 15:22 Відповісти
Естонським браттям-респект...
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25.02.2022 15:22 Відповісти
дякуємо!
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25.02.2022 15:23 Відповісти
Спасибо. Передадим от вас пламенный привет
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25.02.2022 15:23 Відповісти
Бiльше Javelin'iв! Бiльше свинособак у пекло!
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Тяжелые времена всегда показывают кто есть кто.
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25.02.2022 15:24 Відповісти
очень хорошо. "огонек" для разжигания российских мангалов над башнями их танков, не помешает.
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Спасибо за помощь!
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25.02.2022 15:24 Відповісти
Дякуємо прибалтійським державам, оце справжня Європа.
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25.02.2022 15:25 Відповісти
Спасибо.
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25.02.2022 15:28 Відповісти
Оце мужність і відданість, шана нашим воїнам і союзникам!
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25.02.2022 15:28 Відповісти
вот это друзи. спасибо
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25.02.2022 15:28 Відповісти
Почему Америка молчит где оружие от них или все поставок больше не будет
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25.02.2022 15:30 Відповісти
Я думаю багато чого не афішується публічно, це не значить що його нема
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25.02.2022 15:31 Відповісти
Дякуємо, брати естонці.
Ми це будемо памятати✌️
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25.02.2022 15:31 Відповісти
Естонія справжні друзі
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25.02.2022 15:33 Відповісти
а вати тут не менше, нiж у нас в лугандi, особливо в Ida-Virumaa
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Друзья, побыстрее. Люди умирают
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25.02.2022 15:34 Відповісти
Дякую Естонії і США!
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25.02.2022 15:34 Відповісти
Suur tänu teile, Eesti sõbrad, toetuse eest!
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25.02.2022 15:44 Відповісти
Дякуємо що почули нас !!! Швидше, друзі
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25.02.2022 15:57 Відповісти
Грузию в НАТО и ЕС не принимать.
Она ставит личные интересы выше объединённых. Наху они нужны в обьединении
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25.02.2022 16:24 Відповісти
Велика дяка нашим друзям!
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25.02.2022 16:26 Відповісти
 
 