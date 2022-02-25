Люди ледь не вчинили самосуд: у Харкові затримали диверсанта, який різав шини під військкоматом
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У Харкові затримали диверсанта, який різав шини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
У місті спіймали чоловіка, який різав шини автівок поблизу військкомату. Його затримали місцеві жителі, які ледь не вдалися до самосуду. З оприлюдненого ролика зрозуміло, що на місці перебувала також поліція.
Відео дивіться за посиланням.
Топ коментарі
+100 Kristobal Juan
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+60 Rusanovschi Maxim
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+57 Bad Robot
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Будь ласка, зачекайте...
Вот пример, как надо ..
А ось методи там вже можуть бути не гуманними
Все рівно він мертвий
33 мин
хрестики-нолики почали малювати на дахах.
Не пускайте в свої будиники лівих людей по можливості перевірте
может откроется ..
ЄУ заморожує активи ***** і уставшєй лошаді.. Дебіли *ля )))))))))))
Перепрошую.. Дебіли ***
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
сразу в утиль, они агрессивны и отдрессированы, у них запрограммирована ненависть к украинцам (врагам *****) и животная преданность ******* кадырке..