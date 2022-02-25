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Люди ледь не вчинили самосуд: у Харкові затримали диверсанта, який різав шини під військкоматом

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові затримали диверсанта, який різав шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

У місті спіймали чоловіка, який різав шини автівок поблизу військкомату. Його затримали місцеві жителі, які ледь не вдалися до самосуду. З оприлюдненого ролика зрозуміло, що на місці перебувала також поліція.

Відео дивіться за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київ проникли диверсійні групи ворога, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+100
Диверсанты по законам военного времени расстреливаются на месте без суда и следствия
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25.02.2022 15:22
+60
Только что дал помощь у нас в Молдове для Украинцев извините что так но я не военный не могу воевать!!!!!!!!!!!!! Слава Украини!!!
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25.02.2022 15:25
+57
Предупреждаю!

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25.02.2022 15:31
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Диверсанты по законам военного времени расстреливаются на месте без суда и следствия
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25.02.2022 15:22 Відповісти


Вот пример, как надо ..
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25.02.2022 15:26 Відповісти
Ёпсель-мопсель! Вы хоть бы предупредили....фу
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25.02.2022 15:28 Відповісти
Предупреждаю!

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25.02.2022 15:31 Відповісти
мертвый оккупант .. оккупант, который пришел в Украину убивать украинцев..
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Эти все кадры на рашистские соц сайты. Временно можно снять блокировку.
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Це вже замерз, свіженький був не такий.
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25.02.2022 19:31 Відповісти
Во первых - это красиво!
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25.02.2022 15:49 Відповісти
Так чого попреджувати. Красівоє ж.
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25.02.2022 16:05 Відповісти
Потрачено
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Нормуль расчленёнка.
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25.02.2022 15:48 Відповісти
Загадочная русская душа-нараспашку! Фу!
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27.02.2022 00:53 Відповісти
Спочатку повинен буту допит

А ось методи там вже можуть бути не гуманними

Все рівно він мертвий
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25.02.2022 15:45 Відповісти
оно не понимает. это тварь
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25.02.2022 15:57 Відповісти
дарма стрималися...
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25.02.2022 15:22 Відповісти
Veronik@3JIa_

33 мин



хрестики-нолики почали малювати на дахах.
Не пускайте в свої будиники лівих людей по можливості перевірте
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25.02.2022 15:33 Відповісти
Зеленскому нужно было сразу объявить, что все кацапские помощники будут расстреливаться на месте.... а таких тысячи....
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25.02.2022 15:23 Відповісти
а ви самі не знаєте що робити? Навіщо чекати розпорядження Зеленського.
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25.02.2022 16:20 Відповісти
руки повідрубувати!
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25.02.2022 15:23 Відповісти
По самую шею...
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25.02.2022 16:46 Відповісти
таких надо убивать
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25.02.2022 15:24 Відповісти
відео заблокували скиньте ссилку нову.
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25.02.2022 15:24 Відповісти
https://t.me/ukr_novosti_voina/3722


может откроется ..
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25.02.2022 15:28 Відповісти
https://24tv.ua/led-ne-vchinili-samosud-harkovi-zatrimali-diversanta-yakiy-rizav_n1878811 спробуйте
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25.02.2022 15:29 Відповісти
https://24tv.ua/led-ne-vchinili-samosud-harkovi-zatrimali-diversanta-yakiy-rizav_n1878811
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25.02.2022 15:31 Відповісти
видео, сняли. наверно отбили у людей уже отбивную
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25.02.2022 15:24 Відповісти
мы не звери. но твари которые лезут это удобрение
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25.02.2022 15:59 Відповісти
Ну до вбивства цього покидька там далеко було. А могли. Треба було його допитати на місці . З елементами залякування. Шкода , що мене там не було. Здав би він купу сєпарюг.
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25.02.2022 15:25 Відповісти
Только что дал помощь у нас в Молдове для Украинцев извините что так но я не военный не могу воевать!!!!!!!!!!!!! Слава Украини!!!
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25.02.2022 15:25 Відповісти
Дякуємо за підтримку та допомогу! Героям Слава! ( Благодарим за поддержку и помощь!)
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25.02.2022 15:30 Відповісти
Я розумию Украиньську мову!!!
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25.02.2022 15:35 Відповісти
спасибо, брат.
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25.02.2022 15:42 Відповісти
Ну ось хоча б так...для початку.
ЄУ заморожує активи ***** і уставшєй лошаді.. Дебіли *ля )))))))))))
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25.02.2022 15:30 Відповісти
Але правда... деякі країни виступають проти санкцій на нафту та газ..

Перепрошую.. Дебіли ***
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25.02.2022 15:48 Відповісти
Военное положение провокаторов и вредителей стрелять на месте!
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25.02.2022 15:31 Відповісти
Люди ледь не вчинили самосуд А от "ледь" там було зайве!
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25.02.2022 15:34 Відповісти
сегодня прибывает партия головорезов кадыровцев, эти обезьяны дикие, которые на фоне наркоты сорвались с цепей и сорвали намардники!
наши украинские военные - будьте осторожны, не берите этих муслимов в плен, они агрессивны и крайне опасны!
защитники Украины - берегите себя..
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25.02.2022 15:35 Відповісти
Чі бородачі в 14 році вже штурмували Донецький аеропорт,за день втратили близько 70 рож!
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25.02.2022 15:38 Відповісти
Шановний москворотий пане. Нам якось на срать на сорти лайна з кацапетовки.
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25.02.2022 15:40 Відповісти
Ретельно перевіряйте на наявність холодної зброї, якщо здуру захочеться чомусь пожаліти і взяти у полон!
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25.02.2022 15:40 Відповісти
побреем овец
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25.02.2022 16:00 Відповісти
лучше не рисковать, чтобы не пораниться..
сразу в утиль, они агрессивны и отдрессированы, у них запрограммирована ненависть к украинцам (врагам *****) и животная преданность ******* кадырке..
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25.02.2022 16:08 Відповісти
Ргд 5 - покруче жилета бреет....
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25.02.2022 16:49 Відповісти
Так нібито вчора чотирьох з Дагестану вже злапали...
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Жалко, что не успели...
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25.02.2022 15:36 Відповісти
Подивися саме відео: а казали, що Харків ватний... Харковчани, я вас люблю!
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25.02.2022 15:44 Відповісти
достойно
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25.02.2022 16:01 Відповісти
В нас у Львові трьох таких виявили сьогодні, Тракт Глинянський маркували. Двох зловили, один втік...
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25.02.2022 16:01 Відповісти
Нельзя поддаваться эмоциям парни! Надо хладнокровно допросить вначале, узнать кто, откуда и от кого, а потом уже в расход!
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25.02.2022 16:50 Відповісти
Тут другой вопрос - если видишь что мусор открыто содействует врагу, и он вооружен естественно, тоесть задержать его нет никакой возможности, можно ли его уничтожить, согласно военному положению? Ну к примеру если у тебя есть два свидетеля?
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Класичне лінчування
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26.02.2022 21:31 Відповісти
а надо было совершить!
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25.02.2022 18:19 Відповісти
 
 