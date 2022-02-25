Люди ледь не вчинили самосуд: у Харкові затримали диверсанта, який різав шини під військкоматом

У Харкові затримали диверсанта, який різав шини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

У місті спіймали чоловіка, який різав шини автівок поблизу військкомату. Його затримали місцеві жителі, які ледь не вдалися до самосуду. З оприлюдненого ролика зрозуміло, що на місці перебувала також поліція.

Відео дивіться за посиланням.

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