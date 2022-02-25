УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11818 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
55 890 72
армія РФ (13470) війна (56389) Генштаб ЗС (4501) Росія (47203)

Значні сили окупантів наступають на Київ, додаткові підрозділи ворога йдуть у напрямку Скадовська. ППО знищили декілька ракет та мінімум 2 літаки РФ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Значні сили окупантів наступають на Київ, додаткові підрозділи ворога йдуть у напрямку Скадовська. ППО знищили декілька ракет та мінімум 2 літаки РФ, - Генштаб

Противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на станом на 13:00 25 лютого.

"На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України. На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовськ.

Втримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.

Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+52
показати весь коментар
25.02.2022 15:37
+52
Киев держитесь
показати весь коментар
25.02.2022 15:37
+43
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
показати весь коментар
25.02.2022 15:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.02.2022 15:37 Відповісти
сeрйозно? а шо вони зробили?
показати весь коментар
25.02.2022 15:51 Відповісти
Не всралися і не хочуть капіталювати, як Зєбіл
показати весь коментар
25.02.2022 15:56 Відповісти
задержали машину пехоты и сдали oкупантов ЗСУ.
показати весь коментар
25.02.2022 16:55 Відповісти
Киев держитесь
показати весь коментар
25.02.2022 15:37 Відповісти
Київ тримайся!
показати весь коментар
25.02.2022 15:37 Відповісти
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ШАНА ПОВАГА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА
показати весь коментар
25.02.2022 15:38 Відповісти
Чи подобаються їм дороги, які так поспішав робити наш през?)
показати весь коментар
25.02.2022 15:39 Відповісти
Танкам на качество дорог насрать. А вот экономике - нет.
показати весь коментар
25.02.2022 15:51 Відповісти
Держимся, а що там гонців вже до мінська шлють, здати нас хочуть
показати весь коментар
25.02.2022 15:39 Відповісти
Уже пару часов, как тишина.
показати весь коментар
25.02.2022 15:39 Відповісти
Браття і сестри! Розповсюджуйте по всім каналам:

ВИМАГАЄМО від Зеленського: У кожному телезверненні ВИМАГАТИ від країн НАТО негайного постачання Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ракетних систем класу "земля-земля" і *********** до них!

Така вимога від вищої посадової особи держави має бути у всіх світових ЗМІ!
показати весь коментар
25.02.2022 15:40 Відповісти
а учиться когда?
показати весь коментар
25.02.2022 15:45 Відповісти
а инструкцию прочитать?
показати весь коментар
25.02.2022 15:49 Відповісти
А что тогда 120 фур перевозили недавно с територии ЕС? Говорилось техническая помощь наших партнеров.
показати весь коментар
25.02.2022 15:56 Відповісти
есть ссылка? и когда перевозили?
показати весь коментар
25.02.2022 16:32 Відповісти
да, да, а у турков Байрактаров можно докупить??
показати весь коментар
25.02.2022 16:31 Відповісти
Діючую армії не вистачає на всіх напрямках стримувати агресора. Оце Зеленський підготувався... За два місяці можно було призвати більше резервістів. А зараз призивають мирних мешканців виходити та зупиняти танки окупантів... Піпець
показати весь коментар
25.02.2022 15:40 Відповісти
Та їдуть автобуси кожну годину від військоматів, трохи спізнюємся.
показати весь коментар
25.02.2022 15:41 Відповісти
Добровольцев много, в военкоматах все людьми забито. Армия пополняется минимум на 10000 чел ежедневно.
показати весь коментар
25.02.2022 15:42 Відповісти
Я так розумію проблема не в людях, а в озброєнні.
показати весь коментар
25.02.2022 15:51 Відповісти
Стрелковое оружие и патроны выдают сразу. Про противотанковое не скажу, наверное по прибытию. Им еще надо пользоваться научиться
показати весь коментар
25.02.2022 15:59 Відповісти
По идее ПТУРы должны были передать нацгвардии. Они вроде сейчас в обороне Киева в основном. Вот пускай и сидят по крышам.
показати весь коментар
25.02.2022 17:39 Відповісти
Ну есть еще РПГ-7
показати весь коментар
25.02.2022 18:44 Відповісти
так посмотри какое протяжение линии фронта-1200км, кто такое может выдержать?
показати весь коментар
25.02.2022 15:48 Відповісти
Тебе-підарка тут ніколи не було. Зроби, щоб і надалі не було.
показати весь коментар
25.02.2022 16:01 Відповісти
Нужно выиграть время. Так что терпим.
показати весь коментар
25.02.2022 16:14 Відповісти
а тем временем китай приостановил закупку руссонефти....присматривается к санкциям которые сегодня-завтра вступят в силу)))
показати весь коментар
25.02.2022 15:40 Відповісти
kitaisa kytliaja, zautre riuzge nefte desevej
показати весь коментар
25.02.2022 18:33 Відповісти
Коли Україна за право
життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931 Олександр Олесь (Кандиба) (ІМХО: пройшло майже сторіччя, а нічого не змінилось)
показати весь коментар
25.02.2022 15:41 Відповісти
у точки у. маленькая дальность до 120км
показати весь коментар
25.02.2022 15:48 Відповісти
Неплохо бы чтобы аэродромы кацапских городов все сгорели
показати весь коментар
25.02.2022 15:47 Відповісти
і ***** здох, амінь!
показати весь коментар
25.02.2022 16:39 Відповісти
Боже, храни наших воинов и Украину!
показати весь коментар
25.02.2022 15:47 Відповісти
Где Квартал? Мог бы и сообразить пропагандистскую шутку про рашистов.
показати весь коментар
25.02.2022 15:50 Відповісти
Спокуха пани та панове ,кацапских оккупантов уничтожим ВСЕХ во славу нашей ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ ,они ни на Киев идут они идут подыхать ...
показати весь коментар
25.02.2022 15:50 Відповісти
Смерть рашистским оккупантам. Путин ***** .Слава Украине!
показати весь коментар
25.02.2022 15:52 Відповісти
Киевляне. Держитесь. Дыму бы поддать. Я, сам учился в Киеве. Вы, знаете все улички и ходы. Завалил рашиста в дыму и скрылся.
показати весь коментар
25.02.2022 15:55 Відповісти
Еще, слава Богу, что барыга, который наживался на войне, как утверждал нонешний типа президент, успел за свои личные деньги восстановить ПВО вокруг Киева, удаётся сбивать хоть что-то из летящего нам на головы.
показати весь коментар
25.02.2022 15:59 Відповісти
Это нефтяное болото стало совершенно токсичным. Видно, настало время покончить с русской помойкой.
показати весь коментар
25.02.2022 16:02 Відповісти
Если у вас хватит ума и сил ликвидировать чеченцев , до доживете до утра . Путинские голодранцы боятся смерти .
показати весь коментар
25.02.2022 16:19 Відповісти
Чеченцев русня ссыться, для украинцев большой разницы нет, какого сорта говно.
показати весь коментар
25.02.2022 16:39 Відповісти
Окупанти оточують Київ? А чого дивуватися, по військовим канонам без столиці не має перемоги. Але нічого страшного. Вулиця міста - смерть танкам. Грозний в Чечні показав. В полях і на дорогах вже стоять скелети рашистської техніки. За останню добу 1000 цинкових посилок. Welcome to the Die!
показати весь коментар
25.02.2022 16:20 Відповісти
У нас не будет как в Грозном, у них не было армии, а у нас есть. Но хер знает где она, на *** надо эти Кальмиусы и Счастья где ВСУ? в Киеве их точно нет и не было с за эти два. ПВО есть, Нацгвардия есть, потешная тероборона тоже есть( онп так выглядит, сорри) а нде 74 бригада, 95я , 93 я ...охраняют проклятый Даунбасс. Это слив и предательство
показати весь коментар
25.02.2022 16:32 Відповісти
мені так видає, що наші мали б першими почати бити по москальській техніці не очікуючи їхніх залпів; в такій ситуації корисні безпілотні літальні апарати з ракетами, але керівництво країни такий напрямок озброєння не побажало розвивати в Україні...
показати весь коментар
25.02.2022 16:31 Відповісти
баньте вже банзай одесу - це якийсь неадекватний накурений тролль кремле-бот
показати весь коментар
25.02.2022 16:41 Відповісти
Хлопци, держитесь! Не сдавайте Киев врагу, пока не будет письменных гарантий Путина о безопасности Украины, Зеленского и членов его семьи.
показати весь коментар
25.02.2022 17:02 Відповісти
русская жопа сидящая на бутьiлкe воeвать нe в состоянии.
показати весь коментар
25.02.2022 18:56 Відповісти
 
 