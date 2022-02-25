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Посли ЄС досягли компромісу щодо заморожування активів Путіна та Лаврова, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посли ЄС досягли компромісу щодо заморожування активів Путіна та Лаврова, - Йозвяк

Країни-учасниці ЄС погодили запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це пише у твітері журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС досягли компромісу щодо заморожування активів Путіна та Лаврова, але заборони на видачу віз немає", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Євроради Мішель закликає Путіна негайно зупинити насильство: черговий пакет санкцій у терміновій підготовці

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
❗️Польша приняла решение в полночь закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
https://t.me/charter97_org/63315
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25.02.2022 15:49
+43
❗️Чехия (вслед за Польшей) решила закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов - премьер-министр.
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25.02.2022 15:56
+40
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!
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25.02.2022 15:50
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❗️Польша приняла решение в полночь закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
https://t.me/charter97_org/63315
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25.02.2022 15:49 Відповісти
❗️Чехия (вслед за Польшей) решила закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов - премьер-министр.
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25.02.2022 15:56 Відповісти
І що?
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25.02.2022 15:50 Відповісти
які ж вони жалюгідні
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25.02.2022 15:50 Відповісти
Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

24 февраля 2022

Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!
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25.02.2022 15:50 Відповісти
к вечеру Вова Путин будет готов сразу отдать ОРЛДО и на отвод войска с Украины все но вот с Крымом он поторгуется --но это до следующего пакета санкций...
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Как симметрично это выглядит в Николаеве. У каждого банкомата любого банка и у каждого отделения любого банка очередь 20-30 страждущих. Обменники не работают.
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25.02.2022 16:20 Відповісти
жесть,уже две сутки прошло,куча погибшых,а они еще что то решаются там делать,насрать на санкции,дайте хоть оружие
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25.02.2022 15:50 Відповісти
Ну, а нам какая с этого польза? Или это и есть те "страшнющие" санкции?
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25.02.2022 15:51 Відповісти
Вероятно. Это, наверное, их самые "страшные" санкции.
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25.02.2022 15:58 Відповісти
ЕС это сраный гадюшник. Недаром Англия из него вышла. Страны которые хотят помочь не могут этого сделать без коллективного голоса
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25.02.2022 15:51 Відповісти
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25.02.2022 15:52 Відповісти
альфамоль бл....
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Урод!
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25.02.2022 16:04 Відповісти
Можна вже бальзамувати.
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25.02.2022 16:14 Відповісти
Задрот!
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25.02.2022 16:53 Відповісти
На старуху Шапокляк смахивает сильно. А Лавров - это Лариска
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25.02.2022 17:15 Відповісти
В рюзском раю деньги не нужны, там им бояры бесплатно нальют и блинов с лопаты.
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25.02.2022 15:53 Відповісти
да эти санкции ни о чем,хуйлу насрать на них,он уже столько наворовал что на миллиард больше на миллиард меньше без разницы,но в ЕС считают что это "мощные" санкции
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25.02.2022 15:54 Відповісти
Саме так. Йому та усім його підданим, треба заборонити усі "екскурсії" за межі своєї московії недорозвинутої, хай там варяться у власному соку.
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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25.02.2022 15:55 Відповісти
згоден-причому вщент
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Почему визы не закрыть, нелюди?
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Смысл закрывать визы ? Он и так невыездной-бункерный
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25.02.2022 15:59 Відповісти
То такое, могут типа выдавать, но в в реале тупо отказывать.
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25.02.2022 16:03 Відповісти
Лига наций, Ѣ
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25.02.2022 16:19 Відповісти
Когда исчезнет доллар из оборота, а рубль обвалится как в Венесуэле (когда за буханку хлеба надо будет отдавать телегу рублей), кто в таких условиях сможет выехать за границу, да и кто им визы выдаст?
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25.02.2022 16:58 Відповісти
а что быстрее закончится?
валюта у рашистов или снаряды для градов, точка у, смерчь, солнцепек (ну ладно, он вроде редкий), буратино, ураган?

украинцы столько выдержат бомбежки?
или они в руинах должны жить как в сирии?
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25.02.2022 17:30 Відповісти
Прости, друже. Я говорю о простом ватнике, а те ссуки , что ими правят, возможно и выкрутятся, но и это сомнительно.
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25.02.2022 17:42 Відповісти
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25.02.2022 15:56 Відповісти
Пздц не прошло и 8 лет
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25.02.2022 15:58 Відповісти
pozorishe prosto...mne stydno za etih tuparylih kompromisa-iskatelei....
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25.02.2022 16:00 Відповісти
Европа сцыт,про визы сразу было понятно,ряд стран не готово терять туристов.
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25.02.2022 16:01 Відповісти
Я не розумію рух наринках: вчора у кацапів було -30%, а сьогодні +30%. Чи не Китай скуповує активи раші?
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25.02.2022 16:01 Відповісти
их рейх-центробанк начал массово продавать валюту из резерва что бы удержать курс, плюс они отменили утренние торги на Мосбирже что бы не валить котировки своих акций.
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25.02.2022 16:12 Відповісти
новое поколение российских элит само задушит этого путина!

молодежь хочет в европе отдыхать и тусоваться.

а старый пердун заставляет их в убогой рашке гныть!
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25.02.2022 16:02 Відповісти
їм це не допоможе, вони самі обрали таке життя, ото ж їжте, хоч повилазьте, ніхто вам не винен
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Ну-ну.Посмотрим как обеспокоятся оккупанты.
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Слава Україні! Смерть кац ап ам !!!
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Все активы пуйла направить Украине.
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25.02.2022 16:03 Відповісти
Європа тими компромісами сама себе заганяє в могилу
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25.02.2022 16:04 Відповісти
За..бали они своими компромисами... Запрета на выдачу виз не будет. Никак до них не дойдёт. Пока Х..йло не е..банёт по Берлину -толку не будет...
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25.02.2022 16:09 Відповісти
Ну а долбанёт? Первыми из бункера выбегут путенферштееры, и начнут заливаться слёзакми о том, что у бедненького выбора не было.
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25.02.2022 16:22 Відповісти
безхребетная Европа, вот ватноголовые про вас еще в 1981 году песенку написали:

Он безоружен, я всегда вооружен,
Сидел бы тихо, нет, он лезет на рожон,
Он хочет переспорить пистолет,
Такой большой, а как дитя - интеллигент.

Но он противник лучше не бывает,
Ты упадешь, а он не добивает,
Ударишь в спину и не ждешь ответ,
Интеллигенту от себя спасенья нет.
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25.02.2022 16:09 Відповісти
та прям "я поэт, зовусь я цветик, от меня вам всем приветик", они до сих пор "незнайки в стране чудес"
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25.02.2022 21:22 Відповісти
и еще о погоде ! )))
///
"Клієнти банків, які потрапили під санкції (банків Групи ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Откритіє), не зможуть розплачуватись картами цих банків за кордоном і використовувати їх для оплати послуг в онлайн-магазинах та агрегаторах послуг, зареєстрованих у країнах, що підтримують санкції", - повідомляє російський Центробанк.
и...
Белорусы сообщают о проблемах с оплатой карточками Visa...
"Приорбанк": Трудности с проведением операций по карточкам платежной системы Visa.
"Технобанк": Платежная система Visa ввела полное ограничения по карточкам Visa. Прекращение произошло из-за санкций в отношении банка-инвестора ОАО "Банк БелВЭБ".
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25.02.2022 16:22 Відповісти
Что им деньги ? Они наворуют у баранов еще. Нужно американский спецназ посылать его отлавливать. Если не хотят ядерной войны. А он ее устроит,если учует что его зажали.Он же сам решение принимает. Единолично. Никто из находящихся даже рядом не смогут помешать.
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25.02.2022 16:33 Відповісти
неужели рядом нет ниодного достойного офицера
и это "великая нация"
лобызает перед плешивым педофилом
он окружение выбирал специально подлецов
чтобы подлец на подлеце, с компороматом на каждого
и не про какие то там "деньги в европе"
а про педофелию, убийства и прочее
уверен там все такие
а боятся они, потому что знают, 1 слово, и завтра у кого то сердечко откажет
как у некоторых генералов
кто много знал
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25.02.2022 17:27 Відповісти
кого він "лобызает"? "лобызать"(з застарілого рОсіянського) означає "целовать", а ви, мабуть, думали, що це означає повзати
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25.02.2022 21:32 Відповісти
Нихрена себе!))
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25.02.2022 16:42 Відповісти
короче
всу, взывайте гтс
пусть европа без газа сидит
может зашевелется
(не злорадствую, просто не знаю что должно произойти
чтобы реальн помочь украине)

а тебе зе отдельное спасибо
ты три года армию не вооружал
дороги для танков орков строил, чтобы им проще до киева было доехать?
пво не модернезировал

три месяца не верил разведданным сша и европы

а теперь жалуешься что не помогают
уйди в отставку уже, дай людям кто умеет управлять
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25.02.2022 16:53 Відповісти
Подать в отставку ему Беня не позволит. Украина во главе с Нелохом - его единственный шанс на сытую и спокойную жизнь.
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25.02.2022 17:32 Відповісти
но зе это не царь
там ввх верещал про денацификацию, про нейтральный статус
у них все каналы говорят "про прогулку по украине, против бандеровцев"
эти твари радуюся смертям украинцев, любых
военных, не военных

бене про свою 5ю точку пора подумать
если тут будут рашисти, ни беня ни хитрый татарин не будут править
они будут выброжены, если не убиты вообще

где ермак?
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25.02.2022 17:37 Відповісти
Ермака нигде в СМИ вроде и не видно. Не удивлюсь, если он сейчас в Минске. Письков же заявил, что они готовы послать туда своих бандитов на переговоры. Но если это так, то ему по ходу, лучше не возвращаться и Нелоха забрать лесными тропами.
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25.02.2022 17:57 Відповісти
в караганде
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25.02.2022 21:34 Відповісти
Не забыл бы Байден выкинуть дочь говорящей лошади. Нечего ей там прохлаждаться.
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25.02.2022 17:31 Відповісти
если у нее гражданство сша, ее могут депортировать?
кстати я слышал что многие детишек из европы и сша по-тихому в рассеюшку вернулись
как и их капиталы (ну моежт мешками везли наличку)
типа фюрер приказал, если не возвращаетесь, то вы предатели родины будете
и все потеряете
это мало кто распространяет, т.к. ломает установки "дети живут в европе, он не нападет на запад"
он и к этому готов
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25.02.2022 17:39 Відповісти
Если и есть, то это не гражданство по праву рождения. Могут и лишить.
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25.02.2022 17:54 Відповісти
 
 