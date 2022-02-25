УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11818 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 281 8
війна (56389) МВС (2877) Сумська область (2202)

Обстріл військами РФ Охтирки несе загрозу існуванню магістральних газопроводів в Україні, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Обстріл військами РФ Охтирки несе загрозу існуванню магістральних газопроводів в Україні, - МВС

Обстріл військами РФ Охтирки на Сумщині загрожує критичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Те, що росіяни стріляють по на крилатими ракетами, "Ураганами", несе загрозу не лише військовим та мирному населенню, а й несе величезну загрозу критичній інфраструктурі України", - наголосив він.

За його словами, в Охтирці розташовно магістральні газопроводи України. Тому обстріл несе загрозу існуванню магістральних газопроводів в Україні.

Читайте: "До Києва заходить українська військова техніка, щоб тримати оборону Києва", - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи знають, що, якщо вони *********** українську гтс, то попросять європу північний поток 2 знову відкрити.

європейці же бояться, що вони змерзнуть без російського газу!
показати весь коментар
25.02.2022 15:58 Відповісти
поламають - будуть ремонтувати
показати весь коментар
25.02.2022 16:01 Відповісти
Вбий окупанта і мине вся загроза - і військовим і цивільним і критичній інфраструктурі, чи може МВС пропонує здаватися аби позбутися отієї "загрози".
показати весь коментар
25.02.2022 16:00 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 16:03 Відповісти
Европе надо отключить газ, раз не хотят отключать SWIFT-

При этом Северный поток они не посмеют включить.

Кстати, его тоже можно взорвать
показати весь коментар
25.02.2022 16:12 Відповісти
Я бы вообще поставил на паузу прокачку газа европе.Пусть гемороятся сами со своим доморощенным кацапогитлером
показати весь коментар
25.02.2022 16:15 Відповісти
Так сами взорвите этот газопровод, может тогда Европа начнёт шевелиться и хоть что-то делать
показати весь коментар
25.02.2022 17:14 Відповісти
 
 