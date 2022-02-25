Обстріл військами РФ Охтирки несе загрозу існуванню магістральних газопроводів в Україні, - МВС

Обстріл військами РФ Охтирки на Сумщині загрожує критичній інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив речник-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Те, що росіяни стріляють по на крилатими ракетами, "Ураганами", несе загрозу не лише військовим та мирному населенню, а й несе величезну загрозу критичній інфраструктурі України", - наголосив він.

За його словами, в Охтирці розташовно магістральні газопроводи України. Тому обстріл несе загрозу існуванню магістральних газопроводів в Україні.

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