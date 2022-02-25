Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан

Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Нині у місті та області триває активний запис до лав тероборони. Бажаючих багато, тож процедуру цього було спрощено — тим, хто хоче приєднатися для цього, необхідно мати при собі лише паспорт.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зауважив, що комунальні служби міста системно допомагають теробороні: "Вони виготовляють "їжаків" — щоб не пустити танки в місто. Виготовляють бетонні блоки, розставляють і викопують їх під мінування мостів і переїздів. Можу точно сказати, з високою ймовірністю, — зайти в місто (військам російських окупантів. — Ред.) буде складно. Тут є підготовка. Тож швидше обійдуть, ніж увійдуть".

Натомість дніпрянам треба залишатися в місті, не покидати своїх осель та не підживлювати паніки стосовно бомбосховищ і укриттів. Їх готують, але потреби в них наразі немає, адже ворог не стріляє по громадських об’єктах.

"Навіть якщо ви чуєте сирену, швидше за все, ці ракети і пуски йдуть по військовій інфраструктурі. Так, заходів безпеки треба дотримуватися. Надто тим, хто пересувається вулицями. Якщо цієї миті ви чуєте сирену, бажано сховатися в укриття", — пояснив Корбан.

Він також зауважив, що українці мають унікальну здатність згуртовуватися у час біди.

"Багато людей проявляють патріотизм. Багато хто не хоче війни. Не хоче, щоб наша країна капітулювала — хоч, відверто кажучи, сили не рівні", – підсумував голова Громради.

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