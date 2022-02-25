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Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан

Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Нині у місті та області триває активний запис до лав тероборони. Бажаючих багато, тож процедуру цього було спрощено — тим, хто хоче приєднатися для цього, необхідно мати при собі лише паспорт.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

Він також зауважив, що комунальні служби міста системно допомагають теробороні: "Вони виготовляють "їжаків" — щоб не пустити танки в місто. Виготовляють бетонні блоки, розставляють і викопують їх під мінування мостів і переїздів. Можу точно сказати, з високою ймовірністю, — зайти в місто (військам російських окупантів. — Ред.) буде складно. Тут є підготовка. Тож швидше обійдуть, ніж увійдуть".

Натомість дніпрянам треба залишатися в місті, не покидати своїх осель та не підживлювати паніки стосовно бомбосховищ і укриттів. Їх готують, але потреби в них наразі немає, адже ворог не стріляє по громадських об’єктах.

"Навіть якщо ви чуєте сирену, швидше за все, ці ракети і пуски йдуть по військовій інфраструктурі. Так, заходів безпеки треба дотримуватися. Надто тим, хто пересувається вулицями. Якщо цієї миті ви чуєте сирену, бажано сховатися в укриття", — пояснив Корбан.

Він також зауважив, що українці мають унікальну здатність згуртовуватися у час біди.

"Багато людей проявляють патріотизм. Багато хто не хоче війни. Не хоче, щоб наша країна капітулювала — хоч, відверто кажучи, сили не рівні", – підсумував голова Громради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значні сили окупантів наступають на Київ, додаткові підрозділи ворога йдуть у напрямку Скадовська. ППО знищили декілька ракет та мінімум 2 літаки РФ, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Прийшло підтвердження від армійців «ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».
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25.02.2022 15:59
+10
Днепр им таких подзатыльников выпишут что они больше никуда идти не захотят.
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25.02.2022 16:02
+7
Махно родом із Запорізької області(Гуляй Поле або Махноград, так в "Таврія. Перекоп" написано), але тоді це була Єкатеринославська губєрнія.
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25.02.2022 16:13
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Прийшло підтвердження від армійців «ПРИВИД КИЄВА»: УКРАЇНСЬКИЙ ПІЛОТ МІГ-29 ЗА ПЕРШИЙ ДЕНЬ БОЇВ ЗДОБУВ ШІСТЬ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕМОГ Український пілот МіГ-29 за перший день повітряних дуелей здобув шість перемог над російськими льотчиками. Його вже називають «Привидом Києва».
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25.02.2022 15:59 Відповісти
ОЦЕ - справжній супер-герой, а не марвеловський шлак
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25.02.2022 16:21 Відповісти
Туди вони не будуть йти, бо там штаб квартири Хабад Любавич.
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Днепр им таких подзатыльников выпишут что они больше никуда идти не захотят.
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25.02.2022 16:02 Відповісти
Как по мне - надо переносить ставку в Днепр из куда более опасного Киева.
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25.02.2022 16:02 Відповісти
ставка и так уже 3 года как в Днепре ибо хозяин куклы именно здесь обретается с 2019 года и вся стратегия рулежки государством последние 3 года идет из ставки в Днепре, а бубочка лишь озвучивал все это...
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25.02.2022 16:26 Відповісти
Єрмак не захоче переїжджати.
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25.02.2022 21:12 Відповісти
буде працювати на удальонкє ...
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25.02.2022 21:21 Відповісти
Как житель Днепра заявляю: в Днепре бомбоубежищ НЕТ!
Зато есть десятки элитных многоэтажек, которыми Корбан застроил каждый кв.см. города.
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25.02.2022 16:04 Відповісти
Не бреши, перелік вже давно розповсюдили.
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25.02.2022 16:17 Відповісти
Гнида путлеровська
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25.02.2022 16:19 Відповісти
Гандон, открой городской сайт и не ***** на всю страну! Тупое быдло, абы вонять. Иди в тер оборону и не скули. Понаехало вас из кацапии в своё время... рабом был - рабом и с дохнешь.
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25.02.2022 16:25 Відповісти
"Городской сайт"?! В жопу себе его затосуй, *******! В отличие от тебя-дебила, я не просто "прочитал" а и сходил своими ножками посмотрел на два ближайших. Можешь и дальше верить ********* нэрпе - Филатову, но я посмотрю куда ты побежишь если бомбордировка начнется.
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25.02.2022 16:31 Відповісти
Кацап - ****** на родину. Гнида бздливая - иди маме пожалуйся.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Только кацапы верят городским сайтам. Палишься козлорогое.
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25.02.2022 16:45 Відповісти
Махно родом из днепропетровской области, а днепрян кацапы по сей день помнят как махновцев.
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25.02.2022 16:04 Відповісти
Махно родом із Запорізької області(Гуляй Поле або Махноград, так в "Таврія. Перекоп" написано), але тоді це була Єкатеринославська губєрнія.
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25.02.2022 16:13 Відповісти
С хрена ли ? Махно с Гуляйполя, Запорожской области.
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25.02.2022 16:21 Відповісти
не, ну обойти город можно канешно. Но что бы что?? Шоб в Башмачке или в Криничках нахер сгореть в бэтэре вместе со своим собачим жетоном???
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25.02.2022 16:06 Відповісти
Підтверджую - у нас тут взагалі цікава географія міста із багатьма нюансами, тому ласкаво просимо, кацапи. Отут вам жабунька цицьки й дасть!
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25.02.2022 16:18 Відповісти
ну і яка ж у вас така географія? У Києві географія набагато "цікавіша"
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25.02.2022 16:28 Відповісти
...а вийти(живими) - неможливо
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25.02.2022 16:20 Відповісти
Що значить сили нерівні?
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25.02.2022 16:20 Відповісти
Та то Корбан скромничает... Днепр пленных не берёт... а крематорий не достроили... коммунальщики могут не справиться.
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25.02.2022 16:32 Відповісти
Влада має прийняти рішення про ведення вуличних боїв. Чеченська війна показала, що в вуличних боях дії танків і всього іншого заліза не ефективні. Групи в складі 3-4 чоловік (снайпер, автоматник, кулеметник і гранатометник) ефективно знищують як залізо так і живу силу. У окупантів залишається лише одне знищувати артилерією міську забудову, а потім піхотою зачищати. Але і на руїнах такі групи не залишають своєї ефективності.
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25.02.2022 16:26 Відповісти
У теробороні Дніпра закінчились місця))
Збільшуйте комплектацію, будь ласка!
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25.02.2022 16:31 Відповісти
Залишилось кілька місць по спеціальності "Кухар")))
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25.02.2022 16:32 Відповісти
Ага, тільки не розумію, чому на мостах, зокрема на Кайдакський не вимкнули на хер не потрібну бокове підсвічування? Та й взагалі - все горить! Просто дурість?
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25.02.2022 16:48 Відповісти
Корбан, организовывай Джихад-мобили на всем их пути до Днепра
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25.02.2022 17:52 Відповісти
 
 