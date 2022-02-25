На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція
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На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області у фейсбуці.
Зазначається, що 18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.
"Сьогодні близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.
Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - йдеться у повідомленні.
Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.
Топ коментарі
+57 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар25.02.2022 16:06
+47 Vitia Ma
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+44 Gabriel S_Y
показати весь коментар25.02.2022 16:07
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© класичний афоризм від якогось викладача військової кафедри
- Аллах акбар! - кричала им девочка.
Столько проблем от девочек...
Та хій його знає! Як обереги, мабуть!..
До речі - усім, хто захопився ультранаціоналістичними ідеями величі арійської раси (с), наразі варто тимчасово утриматись від малювання кельтських хрестів. Бо дуже неправильно зрозуміють...