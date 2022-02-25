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На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція

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На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція

На Рівненщині поліцейські затримали дівчину, яка малювала мітки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Рівненської області у фейсбуці.

Зазначається, що 18-річну жительку села Городниця Житомирської області передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин.

"Сьогодні близько 10 години у місті Костопіль працівники поліції у складі мобільної групи спільно зі місцевими жителями, які теж патрулювали територію, виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти саме малювала знак у вигляді хреста.

Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула до Костополя з цією ж метою", - йдеться у повідомленні.

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Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

На Рівненщині затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки за винагороду, - поліція 01
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Топ коментарі
+57
мразь
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25.02.2022 16:06
+47
Взагалі то в військовий час за таке мають розстрілювати на місці і без суду! Так було завжди і у всі війни!
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25.02.2022 16:09
+44
расстрелять и делов
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25.02.2022 16:07
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Шмара продажна. Що керує такими у.обками?
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Ну не знаю. Там ещё должен быть круг - по инфе канала 24 - и крест с удлинённой частью направления.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Отдайте эту дочь собаки в нашу армию хлопцам на потеху, это просто насадка для ****, предмет удовлетворения нужд, не человек
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25.02.2022 16:42 Відповісти
таку тварину даже на потіху гидко брати,хай в райвідділі поли миє,та прибирає.
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25.02.2022 18:48 Відповісти
Думаю ніхто не буде проти, якщо її застрелять. Це зрада Батьківщини!!! У воєнному стані - це розстріл!
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25.02.2022 16:49 Відповісти
я проти.для цього є монтажна піна
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25.02.2022 17:15 Відповісти
засунуть банку і щітку їй в п-ду
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25.02.2022 16:51 Відповісти
Вы батенька радикал
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25.02.2022 17:02 Відповісти
"Вывести её в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнила!"

© класичний афоризм від якогось викладача військової кафедри
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25.02.2022 16:52 Відповісти
Я думаю просто пристрелити це дуже просто.
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25.02.2022 16:54 Відповісти
Тупа ****
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25.02.2022 16:56 Відповісти
На столбе на площади повесить прилюдно
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25.02.2022 16:58 Відповісти
Треба щоб показували по тв обличчя затриманих коректувальників вогню та тих хто наносить ті маркери. Ми маємо знати в обличчя цих "героїв". Бажано б знати і їх адреси
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25.02.2022 17:04 Відповісти
на ту самую метку эту тварь поставить и пусть прилета ждет, гнида ссученая ...
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25.02.2022 17:07 Відповісти
- Девочка, ты забыла свой чемодан! - кричали люди в автобусе.
- Аллах акбар! - кричала им девочка.
Столько проблем от девочек...
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25.02.2022 17:36 Відповісти
Дайте її мені, я зроблю їй мітку...
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25.02.2022 17:45 Відповісти
Нарисуйте ей метку на очке. Чтобы не промазат
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25.02.2022 17:45 Відповісти
Не удивлюсь, если она вообще даже недогадывалась для чего это нужно,а налапшали ей легенду
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25.02.2022 18:06 Відповісти
))))) цікаво, і для чого це раптом знадобилося у столиці під час війни та ворожих атак малювати хрести?
Та хій його знає! Як обереги, мабуть!..
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26.02.2022 03:19 Відповісти
Ми ж не звірі, навіщо вбивати ? Поломати хребет і хай собі живе! Але без пенсії і допомоги
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25.02.2022 18:06 Відповісти
расплодили сепаров предателей через кпп вместо того чтобы их уничтожать в зародыше
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25.02.2022 18:45 Відповісти
Стрелять таких и выставлять видео ! Чтобы другим тварям не хотелось
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25.02.2022 18:48 Відповісти
З виставлянням відео... Тут палка з двома кінцями: може трапитись так, як Ви пишете, а можна отримати протилежний ефект - коли їх зроблять мучениками.
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26.02.2022 03:33 Відповісти
Надеюсь ей запенили писту, в лучших бандеровских традициях.
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25.02.2022 18:54 Відповісти
бачив сьогодні в Одесі таку мітку - хрест з колом посередені, а в колі крапка . Білого кольору , сантиметрів 15-20 в диаметрі. На трасі здоров'я на тротуарі зправа (якщо дивитись в бік моря) від недобудованого хмарочоса ЖК Aston Hall. Звернув увагу бо думав що то малолітні сатаністи балуються. Пробував стерти ногою але не зміг бо його намальовано фарбою
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Скоріше вже праворадикільна молодь балується ))) Кельтський хрест
До речі - усім, хто захопився ультранаціоналістичними ідеями величі арійської раси (с), наразі варто тимчасово утриматись від малювання кельтських хрестів. Бо дуже неправильно зрозуміють...
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26.02.2022 03:24 Відповісти
задуть пеной вагину и отправить к очкошникам на обслуживание..............
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Убейте суку, по кругу пустить потом убить крысу ******
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25.02.2022 20:53 Відповісти
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