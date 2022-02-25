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армія РФ (13470) війна (56389) Росія (47203) Маляр Ганна (518)

Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія має значні втрати після вторгнення до України.

Про це написала у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані втрати (орієнтовно):

станом на 15:00

Танків до 80

Бойових броньованих машин різних типів  516

Літаки 10

Гелікоптери 7

Особого складу 2800", - написала Маляр.

Читайте також: В Міноборони оприлюднили втрати військ РФ за перший день війни: 800 осіб, 7 літаків, 6 гелікоптерів, десятки танків і ББМ

Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
капітуляція кацапів
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25.02.2022 16:14
+66
Про які переговори може йти мова?
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25.02.2022 16:13
+57
Українська армія пішла у наступ на Луганщині
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25.02.2022 16:14
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В оборонительном бою не до съемок, там совсем другие заботы.
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25.02.2022 16:33 Відповісти
Приїдь, гімно, подивись
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25.02.2022 16:34 Відповісти
ты только родился свиноцабака - а уже ссылку требуешь...\тебе только на бутылку...\
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25.02.2022 16:56 Відповісти
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25.02.2022 16:28 Відповісти
Кто-то может мне дать ссылку на видео или фото со сбитым их самолётом кроме того упавшего под Воронежем?
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25.02.2022 16:28 Відповісти
Рукі криві, в мережі знайти
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25.02.2022 16:35 Відповісти
Могу по губам вялым поводить, соглашайся, тебе понравится
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25.02.2022 16:35 Відповісти
Давай я тебя на *** сразу пошлю,мразь коцапская
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25.02.2022 16:37 Відповісти
На бутилку, болєзноє!
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25.02.2022 17:34 Відповісти
Народ, кто из Херсона - шо у вас там. Бо есть инфа шо шото там не гаразд.
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Не зважати, вони туди учора вже заходили, а вночі пішли на х... й. Зараз основний наступальних кулак пішов на Миколаїв. А вот в місті залишилися, малочисельні групи ворога. Я так розумію што ночь поставить усе на свої місця. Суми нам вже це показали.
Слава Україні!
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25.02.2022 17:51 Відповісти
Так мост же взорван в Херсоне.
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25.02.2022 17:56 Відповісти
Аж настрій покращився, що варварська орда получила гідну відповідь ,не такою як ім малювали пропагандони на шоу рос. тв.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Як правило в будь якій війні власні втрати зменшують а ворожі збільшують. Тому здоровий скепсис не завадить. Рано радіти - ***** нагнав окупантів як собак нерізаних та ще й кадирівці на підході. Цих тварюк тільки вбивати. За себе і за те в що вони перетворили Ічкерію...
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25.02.2022 16:56 Відповісти
для кацапов купили 50 тыс. пакетов. для кадыровских дикарей осталось нам приготовить 10 тыс. бутылок!
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25.02.2022 17:27 Відповісти
Я теж критично до цифр відношусь, але сьогодні незалежні експерти кажуть, що у ***** резервів вже немає. Все що було, вже в Україні на переробці у яловичину і фарш. Треба потриматися і каціпи побіжать. Утримати Україну їм не вдасться. Удавляться.
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25.02.2022 18:53 Відповісти
Блогери з РФ відслідковують формування та пересування в Україну сотень вагонів забитих військовою технікою та особовим складом з Сибіру та Зауралля. Офіційний менпауер ********** 22,5 млн. - чоловіків в віці від 18 до 49 років. Решта алкоголіки, олігофрени та інваліди не придатні до військової служби. (Менпауер України 11 млн.) Вочевидь у ***** є домовленість з Китаєм, який під "шумок" збирається "повернути" Тайвань і зараз не буде повертати Сибір та Далекий Схід і відтак те що було на Далекому Сході рухається до нас.
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25.02.2022 19:11 Відповісти
Не будьте дурними. Той пуйло зовсім здурів. Я переконаний, що наше військо переможе,та все ж таки, де гарантія того, що він не почне загальну мобілізацію. Що тоді? Навіть якщо ми і після цього будемо перемагати то той божевільний може навіть і ядерну зброю застосувати. Враховуючи кількість АЕС на Україні то в Европі взагалі нічого живого не залишиться. Тому я вважаю що дипломатія повинна працювати на максимум, як стосовно переговорів з тим клятим антихристом, так і з нашими партнерами. Чим раніше ми його зупиним тим краще!
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25.02.2022 17:01 Відповісти
Слава Україні!
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25.02.2022 17:02 Відповісти
Ше раз.
Шановні
Бізнес проект.
Потрібно кран та трейлер. Здаємо металобрухт та гроші на армію.
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25.02.2022 17:03 Відповісти
Пс...танк до 40 тонн
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25.02.2022 17:04 Відповісти
Це їм за Іловайськ
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25.02.2022 17:42 Відповісти
якщо цифра реальна і продовжувати в тому ж дусі, то Україна здатна перемогти у війні ВСЬОГО ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ! 2800*30=84000!!! і тоді москалі будуть молити про капітуляцію на будь-яких умовах!! головне продовжувати! а ще якщо врахувати, що чекісти закупили тільки 45000 пластикових мішків для трупів (чутки), то можна і за два тижні справитись!
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25.02.2022 18:08 Відповісти
А ********** де взять на місяць?
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25.02.2022 18:55 Відповісти
Ну і наших там сотні.**** ,путя,гине наш генофонд,шоб ти здох і дочки твої з **********,
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25.02.2022 19:44 Відповісти
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