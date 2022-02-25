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Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія має значні втрати після вторгнення до України.
Про це написала у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані втрати (орієнтовно):
станом на 15:00
Танків до 80
Бойових броньованих машин різних типів 516
Літаки 10
Гелікоптери 7
Особого складу 2800", - написала Маляр.
Топ коментарі
+74 Максім ХОЙ 07fb0949
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+66 Ла-ла-ла-ла
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+57 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.02.2022 16:14
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