Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів

Росія має значні втрати після вторгнення до України.

Про це написала у фейсбуці заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані втрати (орієнтовно):

станом на 15:00

Танків до 80

Бойових броньованих машин різних типів 516

Літаки 10

Гелікоптери 7

Особого складу 2800", - написала Маляр.

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