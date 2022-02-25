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Ми маємо право розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні, - Прокурор Міжнародного суду в Гаазі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми маємо право розслідувати воєнні злочини, скоєні в Україні, - Прокурор Міжнародного суду в Гаазі

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Karim Asad Ahmad Khan QC, Велика Британія) у зв'язку з війною РФ проти України заявив, що має право розслідувати будь-які воєнні злочини, скоєні на території України з лютого 2014 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви передано агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"Перебуваючи з місією в Бангладеш, я з дедалі більшим занепокоєнням уважно стежив за останніми подіями в Україні та навколо неї. Нагадую всім сторонам, які ведуть бойові дії на території України, що відповідно до заяви (України), поданої 8 вересня 2015 року, про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду моє Управління може здійснювати свою юрисдикцію та розслідувати будь-які акти геноциду, злочини проти людяності або воєнні злочини, скоєні на території України з 20 лютого 2014 року. Будь-яка особа, що вчиняє такі злочини, зокрема шляхом наказу чи підбурювання або іншого сприяння скоєнню цих злочинів, може бути притягнута до судової відповідальності в суді за повного дотримання принципу комплементарності", - заявив він.

Хан наголосив, що дуже важливо, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися своїх зобов'язань із міжнародного гуманітарного права.

"Мій офіс також отримав кілька запитів стосовно поправок до Римського статуту щодо злочину агресії, які набули чинності у 2018 році, та щодо застосування цих поправок до нинішньої ситуації. Враховуючи, що ні Україна, ні Російська Федерація не є державами-учасницями Римського статуту, суд не може здійснювати юрисдикцію щодо цього можливого злочину в цій ситуації", - пояснив він.

Прокурор Міжнародного кримінального суду запевнив, що його офіс продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Україні.

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"За незалежного та неупередженого здійснення свого мандату офіс, як і раніше, повністю прихильний запобіганню злодіянням і забезпеченню притягнення до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за такі злочини. Після мого повернення до Гааги я маю намір виступити з більш докладною заявою про ситуацію в Україні, роз'яснивши мою оцінку й подальші кроки, які я передбачаю щодо цієї справи", – повідомив Хан.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
ні, панове, це не право - це ваш прямий обов'язок
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25.02.2022 16:31
+9
А нарышкин не зря стоял заикался и пытался промямлить невнятно, они очень хорошо поняли что им светит, а путе их решил с собой как фараон - слуг.
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25.02.2022 16:32
+7
То есть кремлёвский ******* реально считает, что захватив Киев и убив Зеленского он победит? Что в Украине резко пропадут патриоты, защищающие свои дома? Что ихтамнеты перестанут пачками удобрять землю? Что его клептократическую рабскую помойку теперь кто-то станет уважать?
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25.02.2022 16:33
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запел петух
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25.02.2022 16:29 Відповісти
Некоторые пользователи пишут, что у них не получается снять доллары и из банкоматов "Альфа-Банка". При этом в пресс-службе "Альфа-Банка" Би-би-си сообщили, что его клиенты "могут снять необходимую сумму в банкоматах или кассе".

Радиостанция "Эхо Москвы" сообщает и об очередях в отделения "Сбера" .
Ніхто фуфлів не хоче
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25.02.2022 16:36 Відповісти
ВОВЄ ПУКІНУ-ПРІВЄТ...
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25.02.2022 16:30 Відповісти
ні, панове, це не право - це ваш прямий обов'язок
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25.02.2022 16:31 Відповісти
Посмотрим перейдете ли от слов к действиям.
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25.02.2022 16:31 Відповісти
Хутина лучше убить , бо начнет он рассказывать в Гааге про всех своих кровавых подельников . Сколько политических карьер в мире рухнет

Лучше убрать с глаз долой
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25.02.2022 16:32 Відповісти
А нарышкин не зря стоял заикался и пытался промямлить невнятно, они очень хорошо поняли что им светит, а путе их решил с собой как фараон - слуг.
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25.02.2022 16:32 Відповісти
В них влада накшталт зеків. Всі пов'язані. Зізкочить ніхто не зможе. Тому у злодіїв в законі такі правила. Злодій раз - злодій до смерті. Того Наришкіна і трусило. Воно не думало коли підписувалось, що доведеться йти до кінця, він просто хотів красти бюджетні гроші, мабуть і він не очікував шо в того куцого дах нахрін зірве.
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25.02.2022 16:39 Відповісти
То есть кремлёвский ******* реально считает, что захватив Киев и убив Зеленского он победит? Что в Украине резко пропадут патриоты, защищающие свои дома? Что ихтамнеты перестанут пачками удобрять землю? Что его клептократическую рабскую помойку теперь кто-то станет уважать?
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25.02.2022 16:33 Відповісти
Ну останнє не так далеко від істини. Переможця не судять - чув? Світ ще та лицемірні підла *****. Сцикливій захід вже на другий день забуде все і почне "вести діалог". Подивись на Талібів.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Вовчик, гівнюк ты паскудний, камера Мілошевича вільна... там аура добра. Біжи, займай. А то Лавруша відбире
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25.02.2022 16:35 Відповісти
читала где-то,как поклонники гебельса перевернули речь карима вверх ногами и перевели что не Украина,а рашка пожаловалась на геноцид руцкого мира для расследования))))
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25.02.2022 16:35 Відповісти
короче. обеспокоены
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25.02.2022 16:36 Відповісти
Ой, та завали. Навіть якщо в вас вистачить яєць розпочати процес і навіть якщо ви визнаєте його злочинцем що ви ***** окрім санкцій йому зробите? Сидів би вже.
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25.02.2022 16:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497214501694832642
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25.02.2022 16:36 Відповісти
Ну честно, по MH17 что по факту...?
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25.02.2022 16:36 Відповісти
Сбитый Боинг уже закончили расследовать? Мусолят уже 8 лет никак родить не могут
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25.02.2022 16:38 Відповісти
кацапам пізда
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25.02.2022 16:40 Відповісти
Ви вже за 8 років наклали на ваше право мільйон разів. Інша справа що кремлівська банда розуміє : якщо зараз вони не нагнуть українців то помста наша по відношенню мордора буде вчіна.
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25.02.2022 16:51 Відповісти
 
 