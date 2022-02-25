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"Маємо зупинити Росію якнайшвидше": Литва відправить до України додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства.

Анушаускас зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.

"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми маємо зупинити Росію якнайшвидше", - наголосив він.

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Топ коментарі
+29
Литовським браттям-черговий респет...
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25.02.2022 16:37
+19
Щира подяка нашим друзям!
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25.02.2022 16:37
+15
Ви є справжні друзі України, ми вам дуже вдячні.
Слава вільній Україні! Слава Литві.
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25.02.2022 16:39
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Литовським браттям-черговий респет...
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Щира подяка нашим друзям!
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25.02.2022 16:37 Відповісти
спасибо
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25.02.2022 16:37 Відповісти
Ви є справжні друзі України, ми вам дуже вдячні.
Слава вільній Україні! Слава Литві.
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Дякуємо друзі!!!
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25.02.2022 16:39 Відповісти
❗️Международный олимпийский комитет(МОК) призывает все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования, которые должны пройти в России и Беларуси. https://t.me/charter97_org/63325
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25.02.2022 16:39 Відповісти
Спасибо, друзья! <3
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25.02.2022 16:41 Відповісти
Страны Балтии делают все в правильном направлении
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25.02.2022 16:41 Відповісти
І самі перші.
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25.02.2022 16:49 Відповісти
Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

++14.45++


Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
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25.02.2022 16:42 Відповісти
Дякую!
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25.02.2022 16:43 Відповісти
Щира подяка нашим друзям!
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Той випадок, коли у самих малих країн Європи найбільші яйця. Час міняти лідерів ЄС. Германія давно втратила це право.
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25.02.2022 16:47 Відповісти
Так. І пам'ять в них краще...
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25.02.2022 17:37 Відповісти
вот ведь парадокс какой: пока Евросоюз жует сопли и пытается играть в демократию, маленькая Литва помогает нам горазд больше и эффективней... Литве - спасибо!!!
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25.02.2022 16:49 Відповісти
Величезна подяка литовцям!
От як чинять справжні друзі.
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Спасибо, друг познается в беде!
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25.02.2022 16:57 Відповісти
А ось хасидів більше до Україні нічого пускати. Досить було свиням смітити.
Війна показала хто друг а хто гівно таке як німеччина, кіпр, ізраіль та італія.
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25.02.2022 19:36 Відповісти
 
 