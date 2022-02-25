"Маємо зупинити Росію якнайшвидше": Литва відправить до України додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси
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Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міністерство оборони Литви.
"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства.
Анушаускас зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.
"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми маємо зупинити Росію якнайшвидше", - наголосив він.
Топ коментарі
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+19 Slav Slv
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Слава вільній Україні! Слава Литві.
++14.45++
Карл Лаутербах
Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.
Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.
От як чинять справжні друзі.
Війна показала хто друг а хто гівно таке як німеччина, кіпр, ізраіль та італія.