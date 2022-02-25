"Маємо зупинити Росію якнайшвидше": Литва відправить до України додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства.

Анушаускас зазначив, що підтримує Україну в цю скрутну годину, роблячи все можливе, щоб підтримати Збройні сили України зброєю.

"Ми розуміємо, що українські війська також борються за нашу безпеку. Ми маємо зупинити Росію якнайшвидше", - наголосив він.

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