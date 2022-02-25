Закликаю західних політиків до рішучих та радикальних дій щодо допомоги Україні, - Яценюк

Захід має продемонструвати рішучу солідарність, щоб зупинити катастрофу у Європі.

Про це повідомив у фейсбуці експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

"У час, коли вирішується доля моєї країни, звертаюся до наших західних союзників. З моменту, коли перші російські смертоносні ракети впали на мирні українські міста, Збройні сили України продемонстрували неймовірну відвагу і героїзм. Спалені російські танки, збиті літаки і гелікоптери. Сотні окупантів повертаються у Росію у трунах, заплативши власним життям за авантюру свого фюрера. Однак, використання Росією типів зброї, якими не володіє Україна або володіє в недостатній кількості, а також можливість противника розвивати одночасно наступ з різних напрямів з використанням переваги у живій силі і техніці несе загрозу нашим містам включно зі столицею України", - зазначає Яценюк.

За його словами, настає час вирішальних боїв українців з другою у світі за потужністю армією.

"Армією ядерної країни, керованої навіженим міжнародним злочинцем", - уточнив політик.

"Зараз не час для вдячностей за допомогу, яка була надана досі, всі подяки ми скажемо після жаданої перемоги над окупантом. Але треба розуміти, що ця допомога мала сенс лише у разі самої перемоги України. Найбільш пекельні санкції не мають сенсу через тижні і місяці, якщо не стане України, яка вірила і продовжує вірити, що її боротьба за свободу заслуговує на підтримку і буде підтримана вільним світом. Тому закликаю західних політиків, серед яких багато моїх прекрасних друзів і які є друзями України, до радикальних дій щодо допомоги Україні, а якщо буде потрібно - то й порятунку української держави і української демократії. Не кажіть, що у вас немає нових рішень, бо у кого вони тоді є, якщо не у країн, об'єднаних спільною волею до свободи?", - порушує питання він.

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Груба сила тиранічної ядерної держави не має права отримувати все, на що впаде її важкий погляд.

"Сьогодні на українській землі вирішуються правила нового світу - чи буде він скроєний тиранічними лідерами, проти яких безпомічні об'єднані демократії, чи це буде світ потужної не боязкої свободи. Вірю у наших солдат. Вчора тринадцять захисників українського острова Зміїний не погодилися на ультиматум ворога скласти зброю і загинули, виконуючи свій обов'язок до останнього подиху. Ідуть бої на різних ділянках фронту, ведуться бої з ДРГ ворога на околицях Києва, наші солдати протистоять навалі і кладуть своє життя за цивілізаційні цінності права і волі. Наші західні друзі, українці демонструють свою рішучість. Рішучість, яка потребує союзницьких рішень про дії, які зупинять катастрофу у Європі. Не зволікайте!", - резюмував Яценюк.