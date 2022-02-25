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СБУ (10027) Чернігівщина (1311) ДСНС (4460)

В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові влучили 2 снаряди. Нині будівля горить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбита колона армії РФ на Чернігівщині: "Он, глянь: танк розбитий, башня валяється". ВIДЕО

Нагадаємо, російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.

В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа 01
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Топ коментарі
+12
Георгий Тука@tuka_george



«Братья», исключительно в целях борьбы с мировым фашизмом, обстреляли «Градами» курортный пригород Киева - Ворзель!
Ну, ведь каждый русский знает: все фашисты прячутся по санаториям, школам и детским садикам!
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25.02.2022 16:56
+10
⚡️ВСУ дали відсіч масованій атаці РФ у Скадовську.
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25.02.2022 16:57
+7
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25.02.2022 16:56
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Плять..звідки орки гасять!?
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25.02.2022 16:55 Відповісти
Отож і я плять тут гадаю....
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25.02.2022 17:00 Відповісти
Георгий Тука@tuka_george



«Братья», исключительно в целях борьбы с мировым фашизмом, обстреляли «Градами» курортный пригород Киева - Ворзель!
Ну, ведь каждый русский знает: все фашисты прячутся по санаториям, школам и детским садикам!
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Шукати корегува(ль)тника...
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25.02.2022 16:56 Відповісти
Без комментариев...

Путин на заседании совета безопасности обратился к украинцам

Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве from Владимир Путин президент России

Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве

Владимир Путинпрезидент России
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25.02.2022 16:57 Відповісти
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25.02.2022 17:01 Відповісти
иди на путина...!
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25.02.2022 17:35 Відповісти
Дурко в Україні діти й жинкі теж Бендерівці.
А що каже ***** й рашиссти вже усім *****. Рашиистам *****.
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25.02.2022 20:37 Відповісти
⚡️ВСУ дали відсіч масованій атаці РФ у Скадовську.
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25.02.2022 16:57 Відповісти
Якщо по всій країні ще не плають церкви РПЦ значить все всіх влаштовує
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25.02.2022 17:03 Відповісти
Ихний предводитель на всякий случай выразил свое соболезнование и прочие уважухи украинцам. Чуствует крыса московскоправославногебистская что может храмов лишится. Но слова таких людей ничего не стоят. Это ложь. Их фюрер учит. А он в своей никчемной жизни ни слова правды не сказал.
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25.02.2022 17:08 Відповісти
А разве не может тероборона "взять под охрану" все объекты москальского патриархату ? Во избежание проблем, провести тщательную "фильтрацию и инвентаризацию " всего "движемого и недвижимого" ???
Крым ничему не учит?
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25.02.2022 18:12 Відповісти
Красива історична будівля (була)
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25.02.2022 17:04 Відповісти
Чернігів тримається!
Рашисстов наші трощать.
Без паніки.
Інфа з передової, у мене там рідний брат!
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25.02.2022 20:39 Відповісти
 
 