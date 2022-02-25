В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові влучили 2 снаряди. Нині будівля горить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" підтвердили в обласному управлінні ДСНС.
"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські військові обстріляли Ворзель на Київщині та влучили в дитячий будинок, у якому перебувало 50 дітей.
Топ коментарі
+12 olele
показати весь коментар25.02.2022 16:56
+10 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 16:57
+7 Alex Uzh
показати весь коментар25.02.2022 16:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
«Братья», исключительно в целях борьбы с мировым фашизмом, обстреляли «Градами» курортный пригород Киева - Ворзель!
Ну, ведь каждый русский знает: все фашисты прячутся по санаториям, школам и детским садикам!
Путин на заседании совета безопасности обратился к украинцам
Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве from Владимир Путин президент России
Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве
Владимир Путинпрезидент России
А що каже ***** й рашиссти вже усім *****. Рашиистам *****.
Крым ничему не учит?
Рашисстов наші трощать.
Без паніки.
Інфа з передової, у мене там рідний брат!