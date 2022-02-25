В обласну будівлю СБУ у Чернігові влучили 2 снаряди: спалахнула пожежа. ВIДЕО

У будівлю обласного управління Служби безпеки України у Чернігові влучили 2 снаряди. Нині будівля горить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі "Суспільному" підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

"В будівлю обласного управління СБУ у Чернігові потрапили 2 снаряди. Нині будівля горить", - йдеться в повідомленні.

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