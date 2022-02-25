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війна (56389) Київська область (3131) ОДА (1540) Кулеба Олексій (136)

Внаслідок ворожого авіаудару у Вишгородському районі загинули четверо цивільних, ще 15 поранено, - Київська ОДА

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Внаслідок ворожого авіаудару у Вишгородському районі загинули четверо цивільних, ще 15 поранено, - Київська ОДА

Станом на цей момент підтвердилася інформація про чотирьох убитих та понад 15 поранених внаслідок авіаудару по мирних мешканцях у Мар'янівці у Вишгородському районі, повідомляє Київська обласна державна адміністрація (ОДА).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила  пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"На жаль, маємо втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", - повідомив голова ОДА Олексій Кулеба

Він зазначив, що кількість жертв серед мирного населення області уточнюється. Загалом ситуація у Київській області повністю контрольована.

В ОДА повідомили, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча - Гостомель - Ірпінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районі Гостомеля, Ворзеля й Бучі йдуть бої, – Арестович

"Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, противник залишив техніку і відступив. На в'їзді до Вишгорода сили Національної гвардії України, Національної поліції і Територіальної оборони мужньо відбивають наступ російського окупанта".

На Бориспільському напрямку - спокійно, жодних бойових дій там не ведеться.

Внаслідок ворожого авіаудару у Вишгородському районі загинули четверо цивільних, ще 15 поранено, - Київська ОДА 01
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Усі кацапські покидьки-вбивці горітимуть у пеклі...
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25.02.2022 17:15 Відповісти
Ні один ординський окупант не повинен покинути Україну... .не інакше, ніж в труні !

На "худой конєц"... - в целофановому мішку.. для сміття
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25.02.2022 17:15 Відповісти
краще на худой канєц...
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25.02.2022 17:22 Відповісти
труна - за задорого буде
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25.02.2022 17:55 Відповісти
Георгий Тука@tuka_george



Это ж каким нужно быть «братом», чтобы попытаться нанести авиаудар по плотине Киевской ГЭС!..
«Як же ж вас не прибити, Браття мої?!»
На мотив «Як тебе не любити, Києве мій?»
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25.02.2022 17:18 Відповісти
Братья - мы выдержали удар фашистов и теперь нужно подлить максимум кипящей смолы в Ад где варятся путинские вояки. Нужна всеобщая поддержка ВСУ и уйло не выдержит начнет пятится назад и это станет нашей победой
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25.02.2022 17:22 Відповісти
Хтось там про щось з кимось зібрався вести переговори...
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Действительно, с кем там договариваться. С террористами не договариваются, их уничтожают.
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25.02.2022 17:30 Відповісти
В Мар'янівці постріл було зроблено по школі. Люди стояли біля шкільного бомбосховища.
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25.02.2022 17:43 Відповісти
 
 