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Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання обронної зброї до України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Ирландия отменяет визовый режим с Украиной.

«Я потрясена вторжением России в Украину. Мы поддерживаем украинский народ и сыграем свою роль в оказании ему помощи в трудную минуту.
Вот почему я немедленно отменяю визовые требования между Украиной и Ирландией. Это будет касаться всех украинцев», - заявляет Министр юстиций Ирландии. https://t.me/charter97_org/63337
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25.02.2022 17:25
+15
Даля Грибаускайте:
"Угрозы изоляцией или санкциями агрессора не остановили и не
остановят. Санкции - это всего лишь отстроченные штрафы.
ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя.
Так что прекратите пустые разговоры и действуйте по-настоящему ".
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25.02.2022 17:27
+10
⚡️Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в Совете Европы
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25.02.2022 17:25
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⚡️Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в Совете Европы
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Они аж обдрыстались...
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25.02.2022 17:50 Відповісти
Они уже исключали Рашку из Совета Европы из-за Грузии а потом снова приняли так что это ниочем. Свифт пусть отключают и нефтяное и газовое эмбарго, а остальное для решётки это комариные укусы.
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25.02.2022 18:44 Відповісти
Ирландия отменяет визовый режим с Украиной.

«Я потрясена вторжением России в Украину. Мы поддерживаем украинский народ и сыграем свою роль в оказании ему помощи в трудную минуту.
Вот почему я немедленно отменяю визовые требования между Украиной и Ирландией. Это будет касаться всех украинцев», - заявляет Министр юстиций Ирландии. https://t.me/charter97_org/63337
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25.02.2022 17:25 Відповісти
Треба, Ентоні...треба...
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25.02.2022 17:27 Відповісти
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25.02.2022 17:37 Відповісти
Даля Грибаускайте:
"Угрозы изоляцией или санкциями агрессора не остановили и не
остановят. Санкции - это всего лишь отстроченные штрафы.
ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя.
Так что прекратите пустые разговоры и действуйте по-настоящему ".
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25.02.2022 17:27 Відповісти
Хочь хтось це заявив у голос.
Але Британія та іньши так пердять від страху перед "самайМагучєйАрмієй" що можуть не почути!
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25.02.2022 17:36 Відповісти
Ты не прав. Британия проголосовала за отключение Свифта и она много делает для Украины. А вот Германия против отключения Рашки от Свифта.
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25.02.2022 18:45 Відповісти
Вона мала на увазі військову допомогу - дійте по справжньому!
***** мені їх свіфт завтра коли сьогодні стріляють у моїх братів та ******** Українські міста!!!
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25.02.2022 19:32 Відповісти
⚡️Министр Чечни по национальной политике заявил, что видео, которые публикуются в соцсетях под видом отправки кадыровцев в Украину, является "своего рода проверкой боеготовности личного состава к выполнению приказов, которые могут поступить от Путина"

Исходя из его слов, можно сделать предположение, что такого приказа еще не поступало. Не смотря на это, у нас есть информация о присутствии среди российских войск, которые уже в Украине, лиц кавказкой внешности.
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25.02.2022 17:27 Відповісти
то відосік, для звітів по начальству
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25.02.2022 17:33 Відповісти
Джовелін обличчя не розпізнає.... шо бурят, шо кацап, шо кадирківці - усі шкварчать.
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25.02.2022 17:35 Відповісти
Врёт кадыровская мразь. Уже отправили 10 тысяч уродов на войну.
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25.02.2022 18:47 Відповісти
американці з британцями вже наклали набагато сильніші обмеження ніж свіфт - заборона на всі операції з доларом, фунтом, єною, а це більшість операцій москалів
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25.02.2022 17:28 Відповісти
ще євро заборонити мокшам.
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25.02.2022 17:30 Відповісти
Свіфт ще дуже важливо як психологічний тиск.
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25.02.2022 17:37 Відповісти
так проблема ж в ЕС, а не в США ?
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25.02.2022 17:31 Відповісти
⚡️Чеченцы выражают свою поддержку народу Украины и просят не связывать их с кадыровцами и кремлевскими оккупантами.
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25.02.2022 17:31 Відповісти
Та хай ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР ВІД РАКЕТ ТА АВІАЦВЇ ПРИКРИЮТЬ НАМ!!! МАТЬ ЙОГО Й#Б ТОЙ СВІФТ !!!
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25.02.2022 17:33 Відповісти
Oleksii@lxvslnk

1 ч



****, што? Это какой-то гоп-стиль?
Ты и твои люди дали нам песды - мы признаем в тебе лидера...

РБК@ru_rbc
⚡️Кремль признаёт Владимира Зеленского президентом Украины - Дмитрий Песков.
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25.02.2022 17:34 Відповісти
Кулеба , что это за слово западные сми и оон применяет ИНВАЗИЯ.?

Что жто за очередной кацапский трюк
Почему весь мир не применяет слово ВОЙНА ?
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25.02.2022 17:37 Відповісти
На всяк випадок хочу відразу попередити, що я не Кулеба, але "ИНВАЗИЯ" в перекладі це вторгнення. Тобто в даному випадку цілком коректне визначення.
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25.02.2022 18:05 Відповісти
оно работаєт..!

Житель Саратова@again4saratov

55 мин



Вот бывший банкир говорит, что уже введённые санкции намного страшнее и серьёзнее простого отключения от SWIFT.
Так что не упирайте вы на этот Сфивт, это всего лишь инструмент обмена банковской информацией.

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25.02.2022 17:44 Відповісти
Им похер те все свифты,1,2 трилиона доларов фонда стабилизации,неограниченные природные ресурсы,людские и абсолютная поддержка нищего населения диктатора.
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25.02.2022 17:46 Відповісти
ойц...

❗️Финляндия и Швеция будут бойкотировать «Евровидение», если на музыкальный конкурс поедет представитель России, - заявили компании-телевещатели этих стран. https://t.me/charter97_org/63347
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25.02.2022 17:47 Відповісти
Ну все-это победа,а Вы про какой-то SWIFT.
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25.02.2022 17:53 Відповісти
Пока украинцы массово !! не ломанутся беженцами в ЕС - ничего не будет. Эти толерасы-******** будут только шамкать беззубыми зубами и чесать свои импотентные члены... Надо чтобы тысячи и тысячи людей собрались у границ ЕС и требовали их пропустить. Иначе НИЧЕГО НЕ БУДЕТ. Они тут суки сидят и только за свои жопы переживают... А как-только хлынет толпа беженцев - вот тогда и зашевелятся. Надо устроить им такой же ХАОС как Украине устроила параша ,тогда есть шанс на настоящие санкции и отключения от Свифта, ибо начнут тогда свои жопы спасать. Как же вы этого не понимаете и всё терпите...
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25.02.2022 17:50 Відповісти
А де наш Дениса? Сховав ср-ку в кущах? Щось його не чути.
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Вибачте Дермак.
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25.02.2022 21:19 Відповісти
 
 