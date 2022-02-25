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Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання обронної зброї до України", - зазначив він.
Топ коментарі
+17 olele
показати весь коментар25.02.2022 17:25
+15 Василь Сірко
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+10 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 17:25
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«Я потрясена вторжением России в Украину. Мы поддерживаем украинский народ и сыграем свою роль в оказании ему помощи в трудную минуту.
Вот почему я немедленно отменяю визовые требования между Украиной и Ирландией. Это будет касаться всех украинцев», - заявляет Министр юстиций Ирландии. https://t.me/charter97_org/63337
"Угрозы изоляцией или санкциями агрессора не остановили и не
остановят. Санкции - это всего лишь отстроченные штрафы.
ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА можно остановить только на поле боя.
Так что прекратите пустые разговоры и действуйте по-настоящему ".
Але Британія та іньши так пердять від страху перед "самайМагучєйАрмієй" що можуть не почути!
***** мені їх свіфт завтра коли сьогодні стріляють у моїх братів та ******** Українські міста!!!
Исходя из его слов, можно сделать предположение, что такого приказа еще не поступало. Не смотря на это, у нас есть информация о присутствии среди российских войск, которые уже в Украине, лиц кавказкой внешности.
1 ч
****, што? Это какой-то гоп-стиль?
Ты и твои люди дали нам песды - мы признаем в тебе лидера...
РБК@ru_rbc
⚡️Кремль признаёт Владимира Зеленского президентом Украины - Дмитрий Песков.
Что жто за очередной кацапский трюк
Почему весь мир не применяет слово ВОЙНА ?
Житель Саратова@again4saratov
55 мин
Вот бывший банкир говорит, что уже введённые санкции намного страшнее и серьёзнее простого отключения от SWIFT.
Так что не упирайте вы на этот Сфивт, это всего лишь инструмент обмена банковской информацией.
❗️Финляндия и Швеция будут бойкотировать «Евровидение», если на музыкальный конкурс поедет представитель России, - заявили компании-телевещатели этих стран. https://t.me/charter97_org/63347