Кулеба обговорив із Блінкеном важливість максимального впливу США на ЄС щодо відключення Росії від SWIFT

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо важливості максимального впливу США на деякі європейські країни, які досі сумніваються, та відключення Російської Федерації від SWIFT. Окремо обговорили подальше постачання обронної зброї до України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС проти РФ будуть вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами, - Кулеба