Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков
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Росія сформувала делегацію для переговорів з Україною після заяви про готовність обговорювати нейтральний статус, проте Київ попросив провести переговори у Варшаві замість Мінська, після чого "пішов із зв'язку".
Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає кореспондент РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як розповів представник Кремля, після слів президента Володимира Зеленського щодо готовності обговорювати нейтральний статус України російський президент погодився організувати переговори у Мінську. Про це Москва повідомила українську сторону, після чого президент Володимир Путін зателефонував білоруському колезі Олександру Лукашенку.
За словами Пєскова, російська сторона одразу сформувала делегацію та повідомила про це Київ.
"Після невеликої паузи українці заявили, що вони переглядають ідею з Мінськом, і тепер вони хочуть їхати до Варшави. А після цього взагалі пішли зі зв'язку та взяли паузу. І ця пауза вже продовжується досить довго", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
спасибо словакам !!!
Это дать путлеру время на передышку и снятие санкций.
Зе,не вздумай уступать! Вспомни ребят что отдали свои жизни, за Украинуне делай их великую жертву бесполезной.
https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA
( Роман Шухевич.)
где рашисты видели
в минских соглашениях
прямые переговоры с "главами рыспублик"
а мы (раша федераша), посредники
Головне , Блінкен вірить в нашу перемогу, а Зе не дуже..
Тепер вона буде працювати та мати іншу і політичну вагу !
Зе - ти вже довгий час багато говорив з Х..лом ... і ... результат ???
Сейчас очень тяжело,но время играет на нас, нельзя уступать убийце и насильнику ,иначе он будет требовать еще и еще.
У нас был нейтральный статус в 2014 году.
20:29
Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа в социальную сеть Facebook. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».
Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», - говорится в сообщении.
В пятницу, 25 февраля, Генеральной прокуратурой России по согласованию с МИД РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан страны.
«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - отмечается в документе.
Шо воно меле ..?
В нас до цього часу був нейтральний статус , і шо , він нас врятував .? пнх кремлівська наволоч ! Тобі не може бути віри .
. Але кацапи чи глухі , чи не розуміють що їм говорять .
А там його під кроваві ручки і в Гоагу.
ЗНОВУ ГРИБИ ВЖИВАВ ?