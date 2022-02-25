Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков

Росія сформувала делегацію для переговорів з Україною після заяви про готовність обговорювати нейтральний статус, проте Київ попросив провести переговори у Варшаві замість Мінська, після чого "пішов із зв'язку".

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає кореспондент РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів представник Кремля, після слів президента Володимира Зеленського щодо готовності обговорювати нейтральний статус України російський президент погодився організувати переговори у Мінську. Про це Москва повідомила українську сторону, після чого президент Володимир Путін зателефонував білоруському колезі Олександру Лукашенку.

За словами Пєскова, російська сторона одразу сформувала делегацію та повідомила про це Київ.

"Після невеликої паузи українці заявили, що вони переглядають ідею з Мінськом, і тепер вони хочуть їхати до Варшави. А після цього взагалі пішли зі зв'язку та взяли паузу. І ця пауза вже продовжується досить довго", — сказав він.