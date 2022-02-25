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Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Київ запропонував Росії вести переговори у Варшаві і пішов зі зв'язку, - Пєсков

Росія сформувала делегацію для переговорів з Україною після заяви про готовність обговорювати нейтральний статус, проте Київ попросив провести переговори у Варшаві замість Мінська, після чого "пішов із зв'язку".

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає кореспондент РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів представник Кремля, після слів президента Володимира Зеленського щодо готовності обговорювати нейтральний статус України російський президент погодився організувати переговори у Мінську. Про це Москва повідомила українську сторону, після чого президент Володимир Путін зателефонував білоруському колезі Олександру Лукашенку.

За словами Пєскова, російська сторона одразу сформувала делегацію та повідомила про це Київ.

"Після невеликої паузи українці заявили, що вони переглядають ідею з Мінськом, і тепер вони хочуть їхати до Варшави. А після цього взагалі пішли зі зв'язку та взяли паузу. І ця пауза вже продовжується досить довго", — сказав він.
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Топ коментарі
+56
2800 вбитих загарбників військових РФ

+ 1000 влада РФ зможе приховати, ну 2000 ще зможе, але більше 2000 НЕ ЗМОЖЕ приховати від російських матерів

+ чому Кадіровці/Чеченці тая к би вступають в гру, бо військові РФ втратили надію, вони вже задаються питаннями а чиватрто бути мясом, ОТ ТУТ потрібні Кадировці вони гонять російських военних як скот на перед а самі в тилу за ними їх підганяють, Коротко кадировців в тилу треба крити великим калібром, а росіяни самі повікають

+ На рахунок ПЕРЕГОВОРІВ у путіна є практика під час переговорів робити масований наступ, облоги взяття в полон і т. д. Путін тиран і діє методом шантажу щоб добитись максимуму від опонента

++++++++++
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25.02.2022 17:55
+47
В Гааге
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25.02.2022 17:53
+42
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25.02.2022 18:17
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Это подстава
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Словацкое правительство проводит выездное заседание на украинской границе - вопросы обеспечения украинских беженцев всем .

спасибо словакам !!!
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Гостра фаза операції вторгнення минає, бліц кріг судячи з усього не удався. Московщина втягується у затяжну війну, котру вона в умовах сер"йозних санкцій витримати не зможе. Тому Зеленський "закинув" наживку про переговори, а Путін швиденько за неї вчепився (навіть хутко делегацію сформував!). Правильно зробили наші, що "потягнули резину" - перенесемо у Варшаву, а потім , наприклад, до Бухареста. Московські сили і засоби вичерпуються. Дай, Боже, розуму Зеленському не піти на поступки - перемир"я має запросити саме Росія!
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25.02.2022 18:05 Відповісти
Все как бы правильно Вы сказали. Но почему Вы решили что бункерфюрер остановился?
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25.02.2022 18:12 Відповісти
Ярема Стогін 6249da91...Гостра фаза операції вторгнення минає, бліц кріг судячи з усього не удався. Московщина втягується у затяжну війну, котру вона в умовах сер"йозних санкцій витримати не зможе. Тому Зеленський "закинув" наживку про переговори, а Путін швиденько за неї вчепився (навіть хутко делегацію сформував!). Правильно зробили наші, що "потягнули резину"
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25.02.2022 20:57 Відповісти
путлер хочет спастись,если сейчас уступим, следующее нападение будет фатальным.
Это дать путлеру время на передышку и снятие санкций.
Зе,не вздумай уступать! Вспомни ребят что отдали свои жизни, за Украинуне делай их великую жертву бесполезной.
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Вот это может что-то конкретнее сказать?
https://www.youtube.com/watch?v=3zNLrZXTZsA
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25.02.2022 18:10 Відповісти
Разговор с кацапами должен быть не длиннее автоматной очернди...
( Роман Шухевич.)
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25.02.2022 21:31 Відповісти
Пошел лесом, поц *********!
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25.02.2022 18:06 Відповісти
Какой нейтральный статус? Ты зелень плеснявая не *****-ли?
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25.02.2022 18:07 Відповісти
На условиях вывода войск из ОРДЛО и Крыма, выплата контрибуции.
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Переговори з кацапами на порозі будинку Банкової
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25.02.2022 18:44 Відповісти
на Троєщині
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25.02.2022 19:06 Відповісти
Время дорого, работы много по утилизации оккупантов
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Це ж кожного треба покласти в луночку, потім поставити дерево, закопати його та полити.
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25.02.2022 19:20 Відповісти
Чим довше буде триматись Україна, тим гірше для кацапів, розтягування комунікацій, розмазування 180 тис. солдат на велику територію - смерті подібно. Чим швидше тим краще для бункерного педофіла (психічного збоченця).
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25.02.2022 18:08 Відповісти
Я не думаю що там 180 тис каци як завжди брешуть
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25.02.2022 18:20 Відповісти
Вже на 3000 менше. Так за 60 днів ми їх всіх добьємо.
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25.02.2022 19:28 Відповісти
если вдруг случаться какие то переговоры, главное что бы зеленский всегда помнил "зеленый коридор" Илловайска....
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25.02.2022 18:09 Відповісти
"А пан пiсков вважав шо зараз ми их в миньску опять натянем!!!" Нихера, по вам Гаага плачет!! А миньск себе в жопу засуньте, с вашей продажной "усатой шкурой"!!!
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25.02.2022 18:09 Відповісти
Покажите пожалуйста, где хоть одним словом Зеленский выразил готовность обсуждать "Нейтральность"? Можно ссылку?
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25.02.2022 18:10 Відповісти
наверное там же
где рашисты видели
в минских соглашениях
прямые переговоры с "главами рыспублик"
а мы (раша федераша), посредники
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25.02.2022 18:24 Відповісти
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25.02.2022 18:11 Відповісти
Рано ще переговори,потрібно ще з 30 літаючих етажерок,100 танків і тис.10 їх там немає,забрати ЧАЕС,Херсон,Донбас,Зміїний і Крим все що було підло вкрадене коли ми були слабкі от тоді можна сідати і за стіл переговорів! А так зараз це буде відмивання злочинця!!!
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25.02.2022 18:12 Відповісти
***** сцять
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25.02.2022 18:12 Відповісти
Які можуть бути перемовини з ворогом? Вони користуються зелей як г-ном.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Ніби пишуть, що ми відмовились від перемов.
Головне , Блінкен вірить в нашу перемогу, а Зе не дуже..
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25.02.2022 18:18 Відповісти
може просишь плохо,письков?попробуй еще раз,с выражением
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25.02.2022 18:14 Відповісти
на колінах
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25.02.2022 18:45 Відповісти
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25.02.2022 18:17 Відповісти
Письков сбоку похож на мой йух
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25.02.2022 18:21 Відповісти
А бульбараш еще не отказался от параши? Тот же сцикун.
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25.02.2022 18:22 Відповісти
А хто він без них ?
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25.02.2022 18:28 Відповісти
батько. А так, чмо.
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25.02.2022 18:29 Відповісти
Переговоры вести в Гааге через висилицу !!! Хутин , Лавров, Медведев - идите в гости к Кобзону
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25.02.2022 18:22 Відповісти
Ну вот, у кацапов кончились резервы и они начинают посылать сигналы, что не плохо бы договориться. ВСУ свою задачу выполнили и, даст Бог, продолжат в том же духе. Теперь дело за владой, чтобы она жидковатой не оказалась.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
зброя Патріотам - видана (при крайній потребі) !
Тепер вона буде працювати та мати іншу і політичну вагу !
Зе - ти вже довгий час багато говорив з Х..лом ... і ... результат ???
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25.02.2022 18:37 Відповісти
Хай говорить. Головне, щоб результат не був такий, як у петруся мальдівського.
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25.02.2022 18:48 Відповісти
перемога близько, сраному луці приготуватись
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25.02.2022 18:46 Відповісти
То что посылают воевать против Украины чеченов,говорит о том ,что кацапы демарализованы.
Сейчас очень тяжело,но время играет на нас, нельзя уступать убийце и насильнику ,иначе он будет требовать еще и еще.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
И правильно сделали.С Белорусской шестеркой Пуйла нечего и торговаться.Двое против одного как то не справедливо.
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25.02.2022 18:23 Відповісти
Песков, то не пауза...то всі ******* твоїх бандитів під Києвом. Немає часу на розмови з гандонами московськіми
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25.02.2022 18:24 Відповісти
...потім Зеленський почитав коменти на Цензорі, згадав, що вже роздав у Києві 18000 автоматів і... "пішов зі зв'язку"!
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25.02.2022 18:25 Відповісти
Бреше свиня . Ніхто з вами нейтральний статус обговорювати не збирається . І не збирався . Хіба Чівакуня і ОПЗЖ.
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25.02.2022 18:26 Відповісти
Кремлевскую крысу надо додавить,Зе за тобой вся Украина,не вздумай дать шанс кремлевскому убийце выжить.
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25.02.2022 18:27 Відповісти
Він виконує ті обіцянки, що він дав у Омані.
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25.02.2022 19:14 Відповісти
Зю будет конченной тварью, если пообещает нейтральный статус для Украины.

У нас был нейтральный статус в 2014 году.
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25.02.2022 18:32 Відповісти
Peskova docka napisala ona protiv vojni
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25.02.2022 18:32 Відповісти
Досить мінська
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25.02.2022 18:34 Відповісти
мы только во вкус вошли резать кацапских свинособак.....хотим еще
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25.02.2022 18:35 Відповісти
Другий день війни, а найзеленіший уже просить перемовин.
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25.02.2022 18:38 Відповісти
ЗЕЛЯ КРАСАВА!!! Красиво тролит путина.
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25.02.2022 18:38 Відповісти
Зеля зрадник!
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25.02.2022 19:12 Відповісти
В России ограничили доступ к Facebook
20:29

Роскомнадзор принял решение об ограничении доступа в социальную сеть Facebook. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».



Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», - говорится в сообщении.

В пятницу, 25 февраля, Генеральной прокуратурой России по согласованию с МИД РФ принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан страны.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - отмечается в документе.
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25.02.2022 18:39 Відповісти
Feisbuk zaskromničal priniatj k roskomnadzoru mery, priniatye Zmeinnym.
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26.02.2022 00:01 Відповісти
Live masogo vse torgovyje centra i drugyje otkazyvajetsia ot rosijskoj i beloruskoj produkciji,vsio vernut obratno,takze zakryvajet ruskije tv i zakryvajet vizy vsem grazdanam rosiji
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25.02.2022 18:40 Відповісти
Вопросы есть вопросов нет считайте что ультиматум а Украина занимается удобрением
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25.02.2022 18:40 Відповісти
А чому російські солдаті не кладуть насіння яблука, чи груші хоч би сливи в кишені ?
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25.02.2022 19:10 Відповісти
Это еще не те удобрения как сперва складывают бурьян в гноярни а потом через время бурьян превращается в удобрение это то же самое поэтому не надо семена яблок уничтожать
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25.02.2022 19:36 Відповісти
Який - нейтральний статус , дебіл ?
Шо воно меле ..?
В нас до цього часу був нейтральний статус , і шо , він нас врятував .? пнх кремлівська наволоч ! Тобі не може бути віри .
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25.02.2022 18:41 Відповісти
А переговори проходитимуть коли нас будуть убивать вивести війська кацапські з Украіни а потім побачимо
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25.02.2022 18:41 Відповісти
У )(УЙЛа Уже Истерика..Ви шо не бачили його звернення?
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25.02.2022 18:46 Відповісти
Піськов ще й знущається
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25.02.2022 18:48 Відповісти
само место переговоров - Варшава это для Путина и рашкованов это съесть собственное гавно, которое они веками гадили полякам
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25.02.2022 18:59 Відповісти
можно было и фразой из трех слов ответить
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25.02.2022 19:07 Відповісти
Вже ж відповіли .
. Але кацапи чи глухі , чи не розуміють що їм говорять .
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25.02.2022 19:25 Відповісти
Василь Кук: Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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25.02.2022 19:15 Відповісти
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
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25.02.2022 19:16 Відповісти
Переговори тільки з путіним і тільки в Польщі.
А там його під кроваві ручки і в Гоагу.
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25.02.2022 19:21 Відповісти
Тількі в Гаазі в трибуналі переговори
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25.02.2022 19:23 Відповісти
поцкин,как в 45 пятом-поная и беоговорочная капитуляция,а так же свежая веревочка в Гааге.
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25.02.2022 19:45 Відповісти
красавчики
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25.02.2022 19:48 Відповісти
***** уже терпит поражение.
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Киев предложил России вести переговоры в Варшаве и ушел со связи, - Песков Источник: https://censor.net/ru/n3319193

ЗНОВУ ГРИБИ ВЖИВАВ ?
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25.02.2022 21:44 Відповісти
Можно ещё в Гааге.
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26.02.2022 00:23 Відповісти
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