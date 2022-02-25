Війська агресора обстріляли бригади швидкої допомоги на Київщині та в Запорізькій області. У Чернігові відкривали вогонь по території психлікарні, - Ляшко

Окупанти продовжують здійснювати обстріли швидких на території України.

Про це написав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України. Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає Ляшко.

Також, за його інформацією, окупанти обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

Крім того, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні.

"Зазначу, за ніч до лікарень було доставлено 53 наших громадян. Усім без винятку надається необхідна медична допомога. Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати! Наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається. Дякуємо нашим ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам!", - зазначив Ляшко.

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