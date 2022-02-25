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Війська агресора обстріляли бригади швидкої допомоги на Київщині та в Запорізькій області. У Чернігові відкривали вогонь по території психлікарні, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська агресора обстріляли бригади швидкої допомоги на Київщині та в Запорізькій області. У Чернігові відкривали вогонь по території психлікарні, - Ляшко

Окупанти продовжують здійснювати обстріли швидких на території України.

Про це написав у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України. Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначає Ляшко.

Також, за його інформацією, окупанти обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли.

Крім того, у Чернігові застосували вогонь на території психіатричної лікарні.

"Зазначу, за ніч до лікарень було доставлено 53 наших громадян. Усім без винятку надається необхідна медична допомога. Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати! Наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається. Дякуємо нашим ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам!", - зазначив Ляшко. 

Також читайте: Внаслідок ворожого авіаудару у Вишгородському районі загинули четверо цивільних, ще 15 поранено, - Київська ОДА

Автор: Ірина Дашківська
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Какие могут быть встречи с упырями ?!
⚡️В Мелитополе войска РФ расстреляли больницу
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25.02.2022 18:01 Відповісти
Не бойтесь умереть за Украину, бойтесь проиграть этим маньякам. В украинский Ад куда залезли русские фашисты, нужно подсыпать еще больше жара бейте тварей чем только можно - камнями, вилами, топорами и оружием если таковое имеется на руках. Пусть твари знают и передают своим родным что русскому оккупанту, шансы выжить в Украине равны нулю.
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25.02.2022 18:01 Відповісти
Путін ніколи не захопить Україну, скільки б у нього не було солдатів, або скільки б у нього не було ракет, або скільки б у нього не було ядерної зброї. Ми українці - вільні люди з великим європейським майбутнім
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25.02.2022 18:03 Відповісти
Слава Україні!
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25.02.2022 18:24 Відповісти
 
 