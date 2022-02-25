Міністри фінансів ЄС готові негайно запровадити вже схвалені санкції проти РФ, - заява
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Міністри фінансів країн-членів Європейського Союзу заявляють про готовність негайно ввести в дію фінансово-економічні санкції, схвалені лідерами ЄС.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів, Центрального європейського банку та Європейської комісії, текст якої поширений у п'ятницю в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вчора ввечері на Європейській раді лідери домовилися про обмежувальні заходи, які спричинять масштабні та серйозні наслідки для Росії. Ми, міністри фінансів, негайно впровадимо ці фінансово-економічні санкції. Ці санкції діятимуть стільки, скільки потрібно, і доповнюватимуться додатковими рішеннями. Ми попросили Європейську комісію та ЄЦБ оцінити наслідки подальшого обмеження доступу російських установ до фінансової системи. Усі варіанти на столі", - йдеться у заяві.
Міністри констатували, що "єдність європейських країн та міць нашої європейської економіки дадуть змогу пом'якшити наслідки кризи". "Ми вживемо відповідних заходів, щоб обмежити наслідки для наших громадян та бізнесу", - наголошується в заяві.
Крім того, повідомляється, що питанням обговорення були "економічні наслідки цієї геополітичної кризи, зокрема для енергетичного сектору".
"Ми сповнені рішучості прискорити виконання програми, розпочатої в останні місяці, для зміцнення нашої економічної незалежності та забезпечення сталого зростання", - запевнили вони.
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«На Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить», - пишет Алексей Гончаренко. https://t.me/charter97_org/63353
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Одне добре. До них дійшло що Українці не рускіє.
Щось частень про все перші кажуть депутати КПРФ
Про признання гівно республік перші (потім офіційна заява)
Про можливу конфіскацію вкладів теж перші
А зараз це. Щось там дивне в них. Можливо буде переворот
https://youtu.be/nUKqGOfMYZA
Будут просачиваться в Киев.
Только не хлопните случайно арестовича.
Німеччина, Італія та Угорщина, які приховують свою ностальгію по фашистським формам правління ще з кінця 2 світової війни мають бути разом з росією викинутими з цивілізованого світу!