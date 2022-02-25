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Міністри фінансів ЄС готові негайно запровадити вже схвалені санкції проти РФ, - заява

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністри фінансів ЄС готові негайно запровадити вже схвалені санкції проти РФ, - заява

Міністри фінансів країн-членів Європейського Союзу заявляють про готовність негайно ввести в дію фінансово-економічні санкції, схвалені лідерами ЄС.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів, Центрального європейського банку та Європейської комісії, текст якої поширений у п'ятницю в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вчора ввечері на Європейській раді лідери домовилися про обмежувальні заходи, які спричинять масштабні та серйозні наслідки для Росії. Ми, міністри фінансів, негайно впровадимо ці фінансово-економічні санкції. Ці санкції діятимуть стільки, скільки потрібно, і доповнюватимуться додатковими рішеннями. Ми попросили Європейську комісію та ЄЦБ оцінити наслідки подальшого обмеження доступу російських установ до фінансової системи. Усі варіанти на столі", - йдеться у заяві.

Міністри констатували, що "єдність європейських країн та міць нашої європейської економіки дадуть змогу пом'якшити наслідки кризи". "Ми вживемо відповідних заходів, щоб обмежити наслідки для наших громадян та бізнесу", - наголошується в заяві.

Крім того, повідомляється, що питанням обговорення були "економічні наслідки цієї геополітичної кризи, зокрема для енергетичного сектору".

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"Ми сповнені рішучості прискорити виконання програми, розпочатої в останні місяці, для зміцнення нашої економічної незалежності та забезпечення сталого зростання", - запевнили вони.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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25.02.2022 18:06
+15
Так, первыйй пошел Депутат Госдумы Смолин от КПРФ: военное вторжение - это перебор, в этом не было необходимости; отношения между русскими и украинцами на много лет разрушены.
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25.02.2022 18:09
+14
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25.02.2022 18:13
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25.02.2022 18:06 Відповісти
отже, про тару

«На Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить», - пишет Алексей Гончаренко. https://t.me/charter97_org/63353
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25.02.2022 18:09 Відповісти
По возможности всю технику не сжигайте. Подожгли один-два бардака или мотолыги, а остальные балалаечники пусть бросают, и самоорганизовываются в колонны. Где-то на территории ДВРЗ надо сделать лагерь, и пусть местная тероборона конвоирует кацапов на разгребание мусора и завалов после обстрелов.
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25.02.2022 18:34 Відповісти
ТАК *** ВВОДИТЕ ДУШИТЕ ЭТУ СТРАНУ ТЕРРОРИСТ
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25.02.2022 18:07 Відповісти
Коли ми вже почуємо ,що ввели ті нещасні санкції !!! А то готові.готові і готові !!! Та вже введіть нарешті !!! Бо, якщо ви сподіваєтесь ,що вас обмине -ні нами розчинять ,а вами замісять!!!
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25.02.2022 18:21 Відповісти
Ну прям як недосвічений коханець ніяк не наважиться ввести ....
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25.02.2022 18:34 Відповісти
Неожиданно
⚡️Volkswagen остановит производство на двух немецких заводах на следующей неделе, из-за задержки поставок запчастей из Украины - агентство DPA
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25.02.2022 18:08 Відповісти
Нехай наші запчастини своїми касками замістять ((
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25.02.2022 18:18 Відповісти
Недостающие шестерни пусть им завод порошковой металлургии в Тольятти делает.
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25.02.2022 18:37 Відповісти
Так, первыйй пошел Депутат Госдумы Смолин от КПРФ: военное вторжение - это перебор, в этом не было необходимости; отношения между русскими и украинцами на много лет разрушены.
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25.02.2022 18:09 Відповісти
та не лет,***,а десятилетий-столетий..
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25.02.2022 18:10 Відповісти
Переживает за свой домик в Ницце.
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25.02.2022 18:12 Відповісти
Поки воно не навчиться правильно називати свою національність то діла не буде. Хто такі в біса "рускіє"? Є росіяни. Рускіє це щос типу арійців?

Одне добре. До них дійшло що Українці не рускіє.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
через отписдошивание
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25.02.2022 18:14 Відповісти
Ну як підмітили Росіяни
Щось частень про все перші кажуть депутати КПРФ

Про признання гівно республік перші (потім офіційна заява)
Про можливу конфіскацію вкладів теж перші

А зараз це. Щось там дивне в них. Можливо буде переворот
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25.02.2022 18:31 Відповісти
Заходимо і скаржимось як пропаганда тероризму. Боже який там піздєц несуть!! Вата шоу.
https://youtu.be/nUKqGOfMYZA
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25.02.2022 18:09 Відповісти
І не дай бог то дивитися. Можна отримати непоправиму травму головного мозку. Тіки репорт і уйо. Ну ще в коментах гімна накидати, але це не обов'язково.
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25.02.2022 18:11 Відповісти
Все кто смотрит Скабееву это уже неизлечимые как при бешенстве, только расстрел.
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25.02.2022 18:14 Відповісти
Боже какие гнусные твари эти кацапы, как их земля носит
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25.02.2022 19:14 Відповісти
Ну то ви ж тільки не кваптеся. Зачекайте ще. По ходіть взад вперед по кабінетах. ДАйте з десяток інтерв'ю, розкажіть про свою готовність. Тільки ні в якому разі не запроваджуйте. А то не приведи боже буде ВІЙНА!!!!!! Воно вам треба, європейці?
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25.02.2022 18:10 Відповісти
⚡️Буча: удалось отразить наступление противника. Враг отступает.
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25.02.2022 18:10 Відповісти
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Новый Шварценеггер?
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25.02.2022 18:20 Відповісти
крупняк затрофеиили- в хозяйстве пригодится
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25.02.2022 18:21 Відповісти
Просто отлично, если так.
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25.02.2022 18:13 Відповісти
Часть кацапов ограбили мирняк, переоделись в гражданку и ушли в лес.
Будут просачиваться в Киев.
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25.02.2022 18:26 Відповісти
Ще і українську мову мабуть вивчили )))
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25.02.2022 18:28 Відповісти
С оружием?
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25.02.2022 18:45 Відповісти
они правильно отзыв не смогут сказать: "маленьке телятко з'їло паляницю".
Только не хлопните случайно арестовича.
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25.02.2022 18:51 Відповісти
))))
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25.02.2022 19:42 Відповісти
👍
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25.02.2022 18:13 Відповісти
З барьского плеча? Шоб взагалі у світі не ***********? Бо свій палений непотріб сам себе не розпродає.
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25.02.2022 18:15 Відповісти
Вот этим Китай больше поможет чем Евро ******** с их озабоченностью. Нефть это миллиарды долларов. Если это не фейковая новость то честно не ожидал от Китая, молодцы!
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25.02.2022 18:18 Відповісти
Ему же Си сказал: "Мы поддерживаем решение россии вести переговоры", что в переводе с китайского означает: "Закатал губу и ушёл оттуда". Но, видимо, пуй по-китайски не понимает.
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25.02.2022 18:30 Відповісти
Вже готові, але ще не вводять. Як коти оті, мявкають а вкусити бояться. Огидно дивитися, у що перетворилася Європа.
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25.02.2022 18:19 Відповісти
так а что ждём? вводите уже эти санкции
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25.02.2022 18:23 Відповісти
вы су..ки еще только готовы
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25.02.2022 18:30 Відповісти
Каци відкотилися від ромен у бік сум,під сумами вкопали гради націлили на місто,тероборона зростає у нас є танки і афганці.
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25.02.2022 18:31 Відповісти
Там 1,2 трил. доларов накопили,им пох те санкции.Так в свое время очень сильно были озабочены поведением Гитлера
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25.02.2022 18:50 Відповісти
Пишите ребята, пишите, ******** только ухмыляются: "А Васька слушает, да ест", нет таки народа, который бы жил глупее украинцев.
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25.02.2022 19:11 Відповісти
Нет тут уже кацапов,при входе на ЦН идет проверка.
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25.02.2022 20:36 Відповісти
Забыли, видно, слова Петлюры о вшах и гнидах.
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25.02.2022 20:42 Відповісти
А чого чекають? Раптом Україна здасться і не треба буде вводити...?
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25.02.2022 19:58 Відповісти
Введіть вже ті санкціі Скільки можна слухати пусті розмови ,в 21 столітті нациська росія напала на Украіну такого не було 76 років в Європі ,саме Украіна боронить загальнолюдські цінності від рашиськоі чуми.
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25.02.2022 20:10 Відповісти
ЄС як міжнародна структура, що керована співучасниками злочинів націонал-фашистської росії, здатна лише до імітації підтримки України!
Німеччина, Італія та Угорщина, які приховують свою ностальгію по фашистським формам правління ще з кінця 2 світової війни мають бути разом з росією викинутими з цивілізованого світу!
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25.02.2022 20:54 Відповісти
 
 