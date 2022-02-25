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Зеленський записав відео з Банкової: "Ми в Києві. Ми захищаємо Україну". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський записав відео на якому показав, що перебуває у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+51 Sanya T
показати весь коментар25.02.2022 19:28
+42 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2022 19:31
+32 Рядом живу
показати весь коментар25.02.2022 19:28
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Дуже жаль що на твоєму місці не Порох
Де всі Джавеліни у областях?
Чому так мало Стінгерів на руках і ми бачимо як у Гостомелі кацапські гелікоптери
літають роями?
Знову радянська показуха на камери, а бійці повинні воювати радянськими
гранатометами ?
Питань більше ніж відповідей - Зе дуже рятує те що він був актором, роль патріота
йому поки вдається
Воювати можна людськими жертвами, а можна ********* озброєннями і тоді
людські жертви скорочуваються у рази. Щоб підбити танк чи БТР ворога треба до
нього підійти на 300 - 400 метрів, з такої відстані бійця просто розтріляють як у тирі.
З Джавелін все це робиться з відстані 2 км.
Війна в Україні, подорослішай вже нарешті
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 2 часа назад
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🇺🇦⚔️🇷🇺Россия экстренно наращивает военный потенциал: спецоперация Кремля на территории Киева разбилась о глухую оборону украинских военных. По словам источника из российского штаба, изначально в планы Кремля входило окружение Киева к утру пятницы, 25 февраля. Однако до сих пор о сдаче города не идет и речи. В целом российские военные продвигаются гораздо медленнее, чем было задумано. С учетом обстановки тайминг взятия Киева был скорректирован: Генштаб увеличил предельные сроки до трех суток, поэтому в ближайшее время ожидается массированный штурм. В атаках, согласно актуальным данным, уже будут принимать участие подразделения с новобранцами из Чечни, одной из задач которых будет поимка украинских силовиков и чиновников. Напомним, ранее, утром 25 февраля, бойцы российского спецназа получили фотографии и досье лиц, причастных, по мнению СК, к преступлениям и подлежащих немедленному задержанию. Чеченцы усилят это направление. Все факты говорят о том, что, несмотря на транслируемую Кремлем готовность к диалогу, на деле речь идет о форсировании военных действий.
ЦЕ КАЖЕ ЛЮДИНА У ЯКОЇ АГЕНТ ФСБ ЗА ЛІВИМ ПЛЕЧЕМ
Захиститєль хрєнов.
може бути черговим капканом для нашої недолугоі влади 😡
Тому , нехай спочатку путін забере своє військо із нашої землі і тільки потім поговоримо , як нам жити з дикою ордою по сусідству !