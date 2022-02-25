Зеленський записав відео з Банкової: "Ми в Києві. Ми захищаємо Україну". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відео на якому показав, що перебуває у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав Зеленський.