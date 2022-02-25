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Зеленський записав відео з Банкової: "Ми в Києві. Ми захищаємо Україну". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський записав відео на якому показав, що перебуває у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну", - написав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
Зе, хотят тебя и терпеть не могу, но вы держитесь там
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25.02.2022 19:28
+42
Перша приватна мемарня


@2pryvatmemarnya

·
4 год



Сухопутні війська ЗС України: вбито 1000 й обаних окупантів.
Нарешті нормальна "тисяча Зеленського"
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25.02.2022 19:31
+32
Верю Президенту! Слава Украине!
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25.02.2022 19:28
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Сторінка 2 з 2
Я проти Зе голосував, я проти Зе і він мені не подобається, але українці його вибрали, це преЗедент нашої країни. Без сарказму
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25.02.2022 20:29 Відповісти
так. він не мій, але наш.
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26.02.2022 00:46 Відповісти
Гарно сказано.
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Gjjdjdthrf ,fyf/
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26.02.2022 01:03 Відповісти
В такі тяжкі часи споглядаємо такі огидні три морди. Ще Демченка бракує.
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25.02.2022 20:47 Відповісти
А де Голова ВР ? Фактурний мужчина ...
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25.02.2022 20:51 Відповісти
їм заборонено бути разом, так як він по конституції може бути виконуючим обовязки президента
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25.02.2022 22:25 Відповісти
Зеленський записав відео з Банкової: "Ми в Києві. Джерело: https://censor.net/ua/n3319214

Дуже жаль що на твоєму місці не Порох
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25.02.2022 20:58 Відповісти
Порох на своем месте делает все что можно как и все украинцы
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25.02.2022 21:05 Відповісти
Питання - чому так мало використовують Точки У, як що їх на складах до хріна?
Де всі Джавеліни у областях?
Чому так мало Стінгерів на руках і ми бачимо як у Гостомелі кацапські гелікоптери
літають роями?
Знову радянська показуха на камери, а бійці повинні воювати радянськими
гранатометами ?
Питань більше ніж відповідей - Зе дуже рятує те що він був актором, роль патріота
йому поки вдається
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25.02.2022 21:06 Відповісти
Оставьте споры. Зеленский Президент Украины . Главное победить в войне . Потом разберетесь что к чему .
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25.02.2022 21:10 Відповісти
До тебе не дійшло ?
Воювати можна людськими жертвами, а можна ********* озброєннями і тоді
людські жертви скорочуваються у рази. Щоб підбити танк чи БТР ворога треба до
нього підійти на 300 - 400 метрів, з такої відстані бійця просто розтріляють як у тирі.
З Джавелін все це робиться з відстані 2 км.
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Покричал? Что изменилось? Ты нужен военным а не здесь в интернете, без обид и сарказма.
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25.02.2022 23:15 Відповісти
Лахта, нафіг з форума
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25.02.2022 23:51 Відповісти
" ... снова огромное тело Ермака, нависшее, как обычно, над Зеленским ....»
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Фактурного мужчину Стефанчука из ВР не позвали на видеоитервью, ибо на фоне его эпически огромного фактурного тела гоголевско-миргородского образца, верховного ГК Зеленского вообще не было бы видно.
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25.02.2022 22:07 Відповісти
Мы защищаем Украину которой, в ходе нашей "защиты" остаётся всё меньше и меньше...
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25.02.2022 21:15 Відповісти
ха-ха-ха... четырежды уклонист дезертир что то там "защищает". по всей видимости, велосипед "Украина", на котором ездил Голобородько.
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25.02.2022 21:19 Відповісти
Це гарно що його в Генштаб навіть не запрошують. А то б він накоїв
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25.02.2022 21:45 Відповісти
рассказал бы по доброте душевной луке или пу о наших плана) Жалкая дешевая показуха. с порохом одна херня((
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26.02.2022 01:31 Відповісти
це крутий відос!!!!
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25.02.2022 21:22 Відповісти
І тут пише відосіки...
Війна в Україні, подорослішай вже нарешті
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25.02.2022 21:24 Відповісти
Это как раз те все лица, которые не видели ударных группировок рыфы на Украинской границы с ноября. Это, как раз те все лица которые свернули ракетные программы, в том числе и Нептун - это они, суки, оставили наших пограничников-киборгов на Змеином один на один с военными кораблями. Это они закатали в асфальт и разворовали миллиарды. Это они кричали, что амеры нагнетают своими разведданными войну в Украине. А ведь кроме Нептунов есть разработки замены точек у и можно было валить все места дислокации фашистов на территории рыфы сразу после объявления войны Украине ввх.
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25.02.2022 21:26 Відповісти
ЗЄ хоче на переговори з путіним.путін знову задумав нове дебальцево.

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 2 часа назад

ОТКРЫТЬ В

🇺🇦⚔️🇷🇺Россия экстренно наращивает военный потенциал: спецоперация Кремля на территории Киева разбилась о глухую оборону украинских военных. По словам источника из российского штаба, изначально в планы Кремля входило окружение Киева к утру пятницы, 25 февраля. Однако до сих пор о сдаче города не идет и речи. В целом российские военные продвигаются гораздо медленнее, чем было задумано. С учетом обстановки тайминг взятия Киева был скорректирован: Генштаб увеличил предельные сроки до трех суток, поэтому в ближайшее время ожидается массированный штурм. В атаках, согласно актуальным данным, уже будут принимать участие подразделения с новобранцами из Чечни, одной из задач которых будет поимка украинских силовиков и чиновников. Напомним, ранее, утром 25 февраля, бойцы российского спецназа получили фотографии и досье лиц, причастных, по мнению СК, к преступлениям и подлежащих немедленному задержанию. Чеченцы усилят это направление. Все факты говорят о том, что, несмотря на транслируемую Кремлем готовность к диалогу, на деле речь идет о форсировании военных действий.
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25.02.2022 21:32 Відповісти
Це не завадить -
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25.02.2022 23:32 Відповісти
да обменяйте его пукину , может какого крутого военного выберут
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25.02.2022 21:37 Відповісти
Не ожидала от вас всех такой стойкости. Признаю. Горжусь. Держитесь.
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25.02.2022 21:37 Відповісти
О, Дерьмак проявился! Хреновая примета! Гнать его надо!
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25.02.2022 21:49 Відповісти
Я СЕЙЧАС Разрыдаюсь от сказанных слов!
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25.02.2022 22:04 Відповісти
Слава президенту Зеленскому! Хренн бы так кто-то удержался из "моих бывших"!!! Слава Україні!!!
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25.02.2022 22:12 Відповісти
Терміново!!!Ми Громадяни США,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо допомоги,та захисту.Благаємо Байдена на допомогу!!Введіть войска,для захисту своїх громадян!
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Прохання при попередженні про укриття,атаках з повітря (сирени), вимикайте освітлення не тільки в домівках, і вулечне освітленнятакож,стовпи ,вмикайте краще за містом,хай влучають по лісосмугам!!!
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25.02.2022 22:41 Відповісти
Зэлик, пока не поздно, прикажи найти и ликвидировать мураева.
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25.02.2022 22:42 Відповісти
Зеленський записав відео з Банкової: "Ми в Києві. Ми захищаємо Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3319214

ЦЕ КАЖЕ ЛЮДИНА У ЯКОЇ АГЕНТ ФСБ ЗА ЛІВИМ ПЛЕЧЕМ
Захиститєль хрєнов.
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25.02.2022 23:30 Відповісти
Нет, ЗЕ правильно делает. Кацапы на всех каналах орут что президент сбежал давным давно, народ в панике убегает во все стороны, украинские военные повально присоединяются к кацапам и список ещё продолжается. Он правильно поступает делая Постоянные видио обращения к народу, к армии, к международному сообществу. Почти каждый през в современной истории сдрыснул из своей страны в первые же минуты как жаренным запахло. Будучи комиком который бегал от призыва, совсем не имея НИКАКИХ знаний по любом вопросу в политике и в военном деле, он на большое удивление действует как НИКТО не ожидал от него. А что вам надо? Чтоб он сбежал или исчез вообще? Думаете на Украину это хорошо отразиться и все кинуться показывать свои супер способности или поддержку? Нет, все будет в точности наоборот. Каждый делать должен своё дело. Сейчас мир по фэйсбукам и другим платформам « залёг» так что пусть записывает видосики.
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25.02.2022 23:33 Відповісти
я не верю ни единому твоему слову !!
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Іще раз скажу, досить чвар та образ у бік один одного, зараз у цей складний час для України наша сила у єдності, тільки так ми зможемо перемогти ворога. Будуть вибори, будемо з'ясовувати хто чий президент, демократичним шляхом... Ще й цим ми відрізняємся від тоталітарного режиму цього покидька путлєра.
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Та вiн усiх продасть, просто злякався що його путлер вб'е
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Цікаво!!!Лазерна указка з канцтоварів,осліпляє льотчика,дуже важко для авіації,особливо пілоту гелікоптера!! Загугліть!!!
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26.02.2022 00:13 Відповісти
Диви, зеля вже другу добу у бойовiй кофтi ходить, мабуть войювати зiбрався, дайте йому ахтаматiк.
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26.02.2022 00:16 Відповісти
Слава Україні!
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26.02.2022 00:36 Відповісти
А Я думал на шашлыках, по хорошим дорогам, с новой стюардессой из национальной авиакомпании, в лесу посаженных деревьев, обмывая диплом вуза им зебила
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Переговори під час гарячоі фази війни , із кремлівським фюрером і жуліком
може бути черговим капканом для нашої недолугоі влади 😡
Тому , нехай спочатку путін забере своє військо із нашої землі і тільки потім поговоримо , як нам жити з дикою ордою по сусідству !
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26.02.2022 00:50 Відповісти
Скоро Путин будет требовать переговоры!!!у них на Марсе все херовенько!
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26.02.2022 00:51 Відповісти
Вот не надо пи......, защитник херов. Ты собираешься слить Украину Пуйлу. Иначе твое страстное желание переговоров с этим уродом объяснить невозможно. он уже выдыхается, его осталось дожать, и сейчас для этого самый подходящий момент. Ты опять собираешься заключить перемирие и перестать стрелять? Если да, то ты даже не мудак, ты изменник. Либо просто работаешь на Хло. И по законам военного времени тебя нужно ставить к стенке. Тебя от этого только занимаемая должность спасает. Но если ты попытаешься это сделать, учти, что тебя и должность не спасет.
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26.02.2022 00:55 Відповісти
ВІн всю агентуру Пуйла засвітив? Бо в мене відео не вікривається.
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26.02.2022 01:16 Відповісти
Нормально.
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Дуже цікаво,у нас мають бути кібервійска,кидати "вконтакте,однокласники",що коїться та як обстрілюють мирне населення,половина солдафні не піде,бо одна молодь зелена!!!
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Путін просе через венгрів перемовини!!!
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26.02.2022 01:09 Відповісти
Терміново!!!Ми Громадяни Великої Британії,перебуваючи,на території,України,не маючи змоги виїхати,просимо Королеву допомоги,та захисту.Благаємо на допомогу!!Введіть війска,для захисту своїх громадян!
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26.02.2022 01:28 Відповісти
Да лучше бы вас не было
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03.06.2022 17:28 Відповісти
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