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Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов

Збройні сили України завдали удару по російській авіабазі та знищили два новітніх російських винищувача Су-30.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

"Це одна з найуспішніших операцій ЗСУ в історії війни. Це поразка, яку Путін не зможе сховати. У відповідь на бомбардування та ракетні обстріли украінських міст, 19-та ракетна бригада ЗСУ нанесла удар балістичною ракетою Точка-У по російській авіабазі Міллерово, і знищила як мінімум два новітніх російських винищувача Су-30", - зазначив Бутусов.

"Украінські командири, які наказали та які завдали цей блискучий удар у відповідь, відрізали для себе усі компроміси. Маленька Україна робить все для свого захисту. І хай весь світ каже про нашу слабкість, ми використаємо для боротьби за свободу все, що в нас є і все що тільки можна використати для опору. Так вдало влучити старими ракетами, яким понад 30 років, це справжній подвиг. Слава ЗСУ!", - додав головред Цензор.НЕТ

Новину про обстріл розмістила російська редакція Радіо Свобода. 

Українські військові завдали удару по російській авіабазі, знищили мінімум дві СУ-шки - журналіст Бутусов 01

"Жителі Ростовської області повідомили про обстріл військового аеродрому Міллерова на півночі регіону поблизу кордону з Україною. Користувачі соцмереж публікують фото та відео місця події. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. За свідченнями очевидців люди почули дуже гучний звук. Мешканці висотних будинків побачили вогонь. Джерела ростовських ЗМІ у силових структурах розповіли, що аеродром був атакований українською армією рано-вранці в п'ятницю. Сталася пожежа. Поранення отримали кілька людей. Літаки не пошкоджені", - повідомили своїм читачам російські журналісти.
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Топ коментарі
+78
ЯКА КРАСА
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25.02.2022 19:29
+56
не читайте перед обідом радянських газет
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25.02.2022 19:32
+43
По Гомелю бы еще
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25.02.2022 19:29
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не могу понять! сейчас не 2014, когда старались не допустить вторжения. теперь ВСЕ! обстреляли Харьков в ответку Белгород, летают из ростова или гомеля, #уярить по аэродромам!
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25.02.2022 20:11 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Александра Смилянская
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25.02.2022 20:13 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Слава Україні!!!
Смерть ворогам !
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25.02.2022 20:15 Відповісти
Влада народ просить кримський мост. Якби не було моста то срані б цоьі б не навалило. Чого чекає
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25.02.2022 20:18 Відповісти
Кримський міст чекає нападу і велика вірогідність, що ракету зіб ють. Пропаде дорогоцінний набій. Краще в Гомель. Бацька чекає. А то для нього укри з дерев"яними автоматами
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26.02.2022 07:16 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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25.02.2022 20:31 Відповісти
что суки рашисты, думали, что вы в стороне останетесь? ни хера. к война пришла. подлюки и фашисты. ненавижу.
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25.02.2022 20:31 Відповісти
Русские должны сидеть жопой на швабре, с **** за щекой
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25.02.2022 20:37 Відповісти
Хлопцы ******* по крымскому мосту слава Україні слава нації
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25.02.2022 20:38 Відповісти
ОТЛИЧНО
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25.02.2022 20:40 Відповісти
Бить надо по складам оружия и гсм ,что находятся в Донецке и Луганске. По заходящим поездам из РФ,что идут в Донецк и Дебальцево со оружием,гсм и боеприпасами.Так же уничтожить точки у донецкий и дэбальцевский вокзалы!
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25.02.2022 20:42 Відповісти
О! Нарешті хоч один прочитав мою думку.
Зараз самий раз звільняти Донбас від кацапський підарас!!!
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26.02.2022 13:30 Відповісти
Как я, этого ждал! Кушайте суки не обляпайтесь! Горжусь нашими парнями!
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25.02.2022 20:46 Відповісти
Слава Украине!
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25.02.2022 21:00 Відповісти
РОсійський рорабль "Москва" з НЕПТУНА за хлопців з о Зміїний
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25.02.2022 21:00 Відповісти
Збулось!
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14.04.2022 00:28 Відповісти
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25.02.2022 21:01 Відповісти
Надо больше топлива заливать в ракету и пробовать на Москву запускать
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25.02.2022 21:05 Відповісти
это было бы символично. а если б еще и по Кремлю попало...
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26.02.2022 00:41 Відповісти
Хлопці! Усбагойте кримський мостік.
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25.02.2022 21:30 Відповісти
Як повернувся Муженко відразу пішло діло,Залужний не похожий генерала!
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25.02.2022 21:40 Відповісти
Мост надо разрушить уже. Не ссыте славяне. Хуже уже не будет.
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25.02.2022 21:40 Відповісти
Перед виходом на дембель, за півроку, наш дивізіон Залізної дивізії, третім, у СССеРі, отримав "Точку У". Дяка хлопцам!
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25.02.2022 21:40 Відповісти
Так и до Воронежа доберемся.
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25.02.2022 21:48 Відповісти
Сьогодні може Кремль поки йще не лігітимна ціль , але Лубянка - 100% .
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25.02.2022 21:58 Відповісти
От це так гарна новина!
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25.02.2022 22:01 Відповісти
" Горишь, бубновый!
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25.02.2022 22:05 Відповісти
Чудова акція! Чому б не вдарити нашою ракеткою по Керченському мосту? Зразу ж виникло б грандіозне стовпотворіння. А паніки - на весь Крим на весь рік вистачило б! Колись, пам'ятається, голубий міністр Кузьмук навіть ізраїльського літака там навіщось збив... А тут - така потреба...
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25.02.2022 22:10 Відповісти
Хуже не будет. А настроение поднимется у всех.
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25.02.2022 22:47 Відповісти
Це би було дуже доречно, тим більше техніка йде через нього агресора
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Чудова думка, треба втілити у життя. У нас розв'язані руки, можемо робити все...Бог з нами!!!
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26.02.2022 00:40 Відповісти
Україна НЕ ЗБИВАЛА тоді ізраїльський літак . Кучма по домовленості з ****** взяв вину на українців . Це про те ,які в нас були президенти і не тільки про це ...
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26.02.2022 00:44 Відповісти
Не зупиняйтесь, не стримуйте себе, продовжуйте в тому ж дусі!
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25.02.2022 22:49 Відповісти
Чого так мало ракет випустили? Та треба було ***..ити і ***..ити
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25.02.2022 22:56 Відповісти
А это уже ход достойный настоязей армии и называется перенос военных действий на территорию противника. Что *********, не ожидал от наших ВСУ такого хода? Теперь будете знать, что и мы вас козломордых можем и будем доставать на вашей паРаше.
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25.02.2022 22:58 Відповісти
ще кілька ракет по москві та й добре
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25.02.2022 23:16 Відповісти
Міст в криму підірвати треба
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25.02.2022 23:41 Відповісти
Чому тiлькi одна ракета? Що за х%йня?
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25.02.2022 23:45 Відповісти
Звиняйте, забув руський впн вимкнути
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25.02.2022 23:48 Відповісти
МОЛОДЦІ ,!!!
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26.02.2022 00:16 Відповісти
Жаль справді , що одна
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26.02.2022 00:17 Відповісти
Украина!!и УКРАИНЦЫ!! вы лучшие!!горжусь вами!!война рано или поздно закончится!!но вы уже победили!! слава Украине!! и героям слава!!
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Наша проблема в лояльности и тепеливости ,если бьют даваи ответ,нужно поучиться у Израиля. Наша проблема це терплячість,та щирість,якщо бьють треба бити у відповідь,треба брати приклад з Ізраільтян.
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26.02.2022 00:52 Відповісти
Рашинські танки ідуть по українським дорогам чому їм не роблять Іловайськ
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26.02.2022 01:15 Відповісти
Вздовж дороги роздати по селам проти танкову зброю..це яка зустріч би була
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26.02.2022 01:20 Відповісти
Яка втіха!
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26.02.2022 03:47 Відповісти
Севастополь знищіть. Цей вічний гадюшник.
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26.02.2022 05:22 Відповісти
имеем полное право.война она и у кацапов должна быть на их земле.может после этого они ***** на вилы подымут.пусть попробуют как оно.красавцы также и в том же духе.спасибо ВАМ козаки.
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26.02.2022 05:35 Відповісти
если до вчерашнего дня кацапы с русней только ссались, то теперь будут и сраться... и это хорошо... страх вызывает профузный понос... пусть такой будет на всей расии, будь она трижды проклята...
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26.02.2022 06:33 Відповісти
По белгороду,гомелю *******!
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26.02.2022 09:22 Відповісти
Треба як можно більше бити по їхніх військових об'єктах на території як параши так і білорусі.
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26.02.2022 11:07 Відповісти
Треба перенести війну на їхню територію.
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26.02.2022 11:08 Відповісти
Свежее видео -2 колоны фашистов на Херсонско-Николаевском направлении - https://korrespondent.net/ukraine/4451734-na-khersonschyne-unychtozhena-kolonna-rossyiskoi-tekhnyky
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26.02.2022 12:29 Відповісти
В Крым надо шарахнуть, говорят из Севастополя очень часто летят ракеты. (Крысяне твари,предатели)
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26.02.2022 13:48 Відповісти
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