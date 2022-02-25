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Глава німецької розвідки застряг у Києві через напад РФ, але його вже евакуювали - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Спецпідрозділ німецької розвідки евакуював з Києва главу свого відомства Бруно Каля, який перебував в українській столиці, коли Росія здійснила напад на Україну.

Про це пише німецький Focus, який цитує  "Європейська правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька днів тому, перед російським вторгненням, Бруно Каль поїхав до Києва, щоб обговорити ситуацію з українськими колегами.

"Але напад Росії рано вранці в четвер, який здивував усіх, також здивував Каля" - зазначає видання.

Після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала всіх німців залишити країну, спеціальний відділ Федеральної поліції з питань особистого захисту за кордоном вжив заходів і евакуював дипломатів і офіцерів зв’язку по суші.

Але Каль не зміг вчасно дістатися до цього евакуаційного підрозділу. Тому з цієї небезпечної ситуації його довелося рятувати спеціальному відділу розвідку. У другій половині дня в п’ятницю він мав прибути на територію Польщі.

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Топ коментарі
+26
Ну и куда Ганс побежал?! Вышел бы к кацапам, мирно побеседовал.
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25.02.2022 19:47
+23
Як нєажиданно для глави розвідки був напад кацапів? Розвідки…глави…🤦🏼‍♂️
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25.02.2022 19:47
+21
Надо было через гостомель его эвакуировать
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25.02.2022 19:46
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Сбежал пусечка. В теплую кроватку.
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25.02.2022 19:45 Відповісти
Славный наследник Шелленберга.
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25.02.2022 19:56 Відповісти
благодаря этой истории Германия решила дать Украине оружие.
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25.02.2022 20:47 Відповісти
До Шелленберга ему......
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25.02.2022 22:15 Відповісти
цікавіше чого затримався!
допалював крнфідийційні документи?
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25.02.2022 20:31 Відповісти
Та ни Швыдка напала. Обдрыстався.
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25.02.2022 20:36 Відповісти
Вот немцы паникеры. Сегодня с Киева мой знакомый на машине утром выехал и в Луцк приехал без всяких спецподразделений
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25.02.2022 19:45 Відповісти
жаль
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25.02.2022 19:46 Відповісти
Надо было через гостомель его эвакуировать
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25.02.2022 19:46 Відповісти
Попав би в полон, його б там на руках носили. Свій в дошку. Так не можна палиться.
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25.02.2022 20:06 Відповісти
Як нєажиданно для глави розвідки був напад кацапів? Розвідки…глави…🤦🏼‍♂️
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25.02.2022 19:47 Відповісти
Карл!)
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25.02.2022 20:03 Відповісти
Ну и куда Ганс побежал?! Вышел бы к кацапам, мирно побеседовал.
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25.02.2022 19:47 Відповісти
А міг натянути пару сотень шоломів із 5.000 дарованих бідними арійцями, і спокійно вийти додому, до жіночки під ковдрочку.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Оце тобі так , ніби і жартувати з цього не варто , але ж чому вони так бояться , адже рашка друг - своїх не займає ? ))
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25.02.2022 19:47 Відповісти
Чому вони так розхвилювалися? Ми б йому одну каску з тих 5000, що Німеччина нам дала, йому б виділили і нормуль.
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25.02.2022 19:48 Відповісти
Хм-м-м... А якщо саме цього він і боявся?
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25.02.2022 20:38 Відповісти
Та ні, він знав, що ті каски до нас ще не доїхали.
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25.02.2022 21:24 Відповісти
"Самая главная" новость на сегодня - какой-то Бруно Каль не пострадал. Лично мне наплевать.
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25.02.2022 19:48 Відповісти
А надо было оставить чтобы санкции его выручали
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25.02.2022 19:49 Відповісти
хоч не обісрався, коли тікав?
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25.02.2022 19:49 Відповісти
будет дуню кулаковую любить и за расейских бабушек переживать
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25.02.2022 19:49 Відповісти
ой, бідненький, як же ж так.... але санкції проти раші то таке....
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25.02.2022 19:50 Відповісти
Не всрався?
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25.02.2022 19:51 Відповісти
Обісрався- передай іншому !
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25.02.2022 19:51 Відповісти
оце так розвідник, що навіть напад прогавив. а колись німці вміли воювати, зараз переворилися на дешевих шлюх.
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25.02.2022 19:51 Відповісти
Ааааху.....ный развечик
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25.02.2022 19:52 Відповісти
Я б его взял бы под ручки - и на фронт! И вручил бы каску. А, не! Каску б не дал
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Ой как здорово...Теперь,когда там будет менять трусы,сможет КАК ОЧЕВИДЕЦ поделиться впечатлениями о "давайте не злить Путина?!" и расскажет,что у украинского воинства есть столько мужества.что они почти на энтузиазме сдерживают наступление России,а стОит дать нормальное оружие и украинские воины погонят поганцев "из-за паребрика" прочь из Украины,включая Крым и Донбасс и тогда "очень мужественное " НАТО сможет безопасно прятаться вместе со всем западом за украинскую спину
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25.02.2022 19:55 Відповісти
пусть сфоткает обстрелы "освободителей"
и шольцу передаст
а то те думают что будут себе спокойно газ получать
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25.02.2022 19:56 Відповісти
Со своим "миротворством" они таки дождутся того, что у них не будет нужды закупать мокшанский газ. Дождутся срепоносцев в гости, и свой сами в избытке производить будут.
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25.02.2022 20:25 Відповісти
може після цього одумаються й прозріють
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25.02.2022 19:57 Відповісти
******************* операция BND. МОССАД сейчас просто обзавидовался.
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25.02.2022 19:57 Відповісти
А чего лично не захотел увидеть, предпочитает в уютном кабинете сводки донесений читать!?
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25.02.2022 19:58 Відповісти
Вод это разведчик. Уважаю.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Не смог вовремя эвакуироваться , говорите ?
Cherchez la femme
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25.02.2022 20:00 Відповісти
Он не смог вовремя эякулировать...
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25.02.2022 20:05 Відповісти
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25.02.2022 20:12 Відповісти
*** нужно было оставить его , он же в НАТО
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25.02.2022 20:00 Відповісти
зря... я бы это тело на СВИФТ поменял.....
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25.02.2022 20:00 Відповісти
Нє, ну це вже вапчє. А майстер-клас продемонструвати?
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25.02.2022 20:01 Відповісти
не виключено, що цей німецький глава, був наводчиком для рашистів ,так само як інколи це практикувало ОБСЄ , на Донбасі
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25.02.2022 20:02 Відповісти
Кулеба, дай ему каску.
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25.02.2022 20:03 Відповісти
odnu iz 5000 nemeckih
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25.02.2022 20:15 Відповісти
швайн..
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25.02.2022 20:07 Відповісти
Це він для козломордих мітки ставив?
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25.02.2022 20:09 Відповісти
Ну и ехал бы себе просто машиной до границы Киев второй день выезжает беспрерывно и ничего с ним не случится Во какая цяця что няньку надо
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25.02.2022 20:11 Відповісти
Я надіюсь він там обісрався
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25.02.2022 20:12 Відповісти
Я навіть знаю на чию користь він "розвєдував".
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25.02.2022 20:14 Відповісти
Разведка боем, называется
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25.02.2022 20:14 Відповісти
aha ha
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25.02.2022 20:15 Відповісти
Ой, а шо такое? Не хочет пообщаться с "руцкими бабушками"????
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25.02.2022 20:15 Відповісти
yakyj vin xorobryj rozvidnyk
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25.02.2022 20:25 Відповісти
А чого його сюди чорти принесли?
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25.02.2022 20:26 Відповісти
на защиту Киева его что бы было что рассказать в Берлине!
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25.02.2022 20:28 Відповісти
штаны хоть ему дали переодеть? Или так в обосраных и эвакуировали?
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25.02.2022 20:29 Відповісти
Всё теперь только в тероборону и все там начнут прозревыать
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25.02.2022 20:39 Відповісти
ось воно

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25.02.2022 21:36 Відповісти
Ему памперс поменяли?
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25.02.2022 21:41 Відповісти
Может он путьку дожидался, а его эвакуировали?😃
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25.02.2022 22:19 Відповісти
 
 