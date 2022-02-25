НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу, незважаючи на агресію Росії
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Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися.
Про це йдеться у заяві лідерів держав-членів НАТО, ухваленій за підсумками екстреного саміту, який відбувся у віртуальному форматі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ
"НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки", - сказано у рішенні держав Альянсу.
Варто зазначити, 22 лютого, до початку вторгнення, глава держави-агресора Владімір Путін заявив, що для нормалізації відносин з РФ Україна має визнати суверенітет Росії над Кримом, відмовитись від членства в НАТО та провести часткову демілітаризацію країни.
Росія неодноразово спекулювала, що вважає членство України в НАТО загрозою власній безпеці.
У НАТО підкреслили, що вважають війну Росії проти України найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.
Члени Альянсу рішуче засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, здійснюване за підтримки Білорусі, і закликали припинити воєнні дії.
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Будь ласка, зачекайте...
У сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактору.
І не відкривайте нікому двері, упевніться що це свої.
Ты ж всё понял
Много в Африку денег перечислил,там дети с голоду дохнут.
Разгневанная толпа преследует автомобиль с российским послом, когда тот пытается заехать на территорию посольства.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5630008877012467
Принимайте и срочно, а не блаблабла .
Параша за один день приняла ЛУГАНДОНИЮ И ДАУНБАСС,
а вы только смотрите, как Украина одна встала на защиту вас, мудаков.
😡😡😡😡😡😡😡.
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Но есть другие поумнее-строили дороги,скверики,машинки покупали,пока в жопу не клюнул жаренный петух.
В НАТО надо взносы платить и не малые,у вас деньги есть?В долг?
Пусть деньги назад вернут-тогда это помощь.
А говоря проще, скорее всего Украину просто слили в обмен на что-то...
приєднатись до Альянсу , можливо негайно
Спасибо, благодетели. Мать вашу... Т.е. когда не было войны, Украина имела право сама решать, вступать ей в НАТО или нет. А когда закончит войну, то тоже будет иметь такое право, если уцелеет. Ну а если нет, так нет. Нет страны, нет проблемы, я правильно вас понял, НАТО?