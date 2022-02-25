УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні
86 920 184
війна (56406) вторгнення (361) НАТО (5131) Україна (5204)

НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу, незважаючи на агресію Росії

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

НАТО наполягає на праві України приєднатись до Альянсу, незважаючи на агресію Росії

Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися.

Про це йдеться у заяві лідерів держав-членів НАТО, ухваленій за підсумками екстреного саміту, який відбувся у віртуальному форматі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда", яку цитує Цензор.НЕТ

"НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, у тому числі тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки", - сказано у рішенні держав Альянсу.

Варто зазначити, 22 лютого, до початку вторгнення, глава держави-агресора Владімір Путін заявив, що для нормалізації відносин з РФ Україна має визнати суверенітет Росії над Кримом, відмовитись від членства в НАТО та провести часткову демілітаризацію країни.

Росія неодноразово спекулювала, що вважає членство України в НАТО загрозою власній безпеці.

У НАТО підкреслили, що вважають війну Росії проти України найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.

Члени Альянсу рішуче засудили повномасштабне вторгнення Росії в Україну, здійснюване за підтримки Білорусі, і закликали припинити воєнні дії.

Читайте також на Цензор.НЕТРосійські війська намагаються прорватися у Маріуполь, ситуація контрольована, - мер Бойченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
ну был до этого нейтралитет, помогло это с Крымом? Отжали при нейтралитете
показати весь коментар
25.02.2022 20:05
+52
Хто вибере сором, отримає і війну і сором
показати весь коментар
25.02.2022 20:04
+48
первая помощь уже из Польши у нас везут ништяки
показати весь коментар
25.02.2022 20:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну, ясно, ясно...осудили, призвали и т.д.
показати весь коментар
25.02.2022 20:26 Відповісти
Валютой расчёта Запада с Украиной является ОБЕСПОКОИН!
показати весь коментар
25.02.2022 20:27 Відповісти
НАТО В ХАТУ!
показати весь коментар
25.02.2022 20:27 Відповісти
Молодцы! И так во всех цивилизованных странах показать засрашке, что они изгои
показати весь коментар
25.02.2022 20:41 Відповісти
РЕСПЕКТ! І щоб так було в усьому світі!!!
показати весь коментар
25.02.2022 21:52 Відповісти
Значна кількість плутонію-239 на захопленій ЧАЕС може перетворитися на ядерну бомбу - Міндовкілля
У сховищах відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 знаходиться понад 22000 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реактору.
показати весь коментар
25.02.2022 20:28 Відповісти
Тепер нато до нас повинно проситись
показати весь коментар
25.02.2022 20:30 Відповісти
І окрім Польщі, Англіі та Прибалтики я б нікого і не брав. Німці зі своїми "рускімі бабушками" і касками точно лісом.
показати весь коментар
25.02.2022 21:13 Відповісти
що за "прибалтика"?
показати весь коментар
25.02.2022 21:30 Відповісти
Балтийские страны. Прибалтика - кацапское имя.
показати весь коментар
25.02.2022 23:15 Відповісти
саме про це я цьому Олексію і натякав
показати весь коментар
25.02.2022 23:29 Відповісти
100%
показати весь коментар
25.02.2022 22:12 Відповісти
Принимайте срочно и спасайте планету, он болен на рак и пойдёт в ядерную атаку если не успеем все вместе у него сатаны 100% желание утащить всё цивилизованное за собой он хуже гитлера на порядок
показати весь коментар
25.02.2022 20:31 Відповісти
Они, наверное, не в курсе, что зелёная сопля про нейтральный статус блеет?
показати весь коментар
25.02.2022 20:31 Відповісти
он старается оттянуть время
показати весь коментар
25.02.2022 21:18 Відповісти
примите Украину и вместе порвём кацапов , а там и восточный флаг подключится ,пора резать этот пирог
показати весь коментар
25.02.2022 20:33 Відповісти
Таки да! Беспрецедентный случай. Без вариантов..... Тем более, сами запустили всё так далеко, давно его было остановить, а не Ж7 принимать и ООН.
показати весь коментар
25.02.2022 20:33 Відповісти
Заклеюйте вікна скотчем щоб не так летіли уламки і це зможе зберегти вікна цілими.
І не відкривайте нікому двері, упевніться що це свої.
показати весь коментар
25.02.2022 20:34 Відповісти
сегодня ко мне кто то стучался в дверь три раза,спросил кто,в ответ тишина, повылазили короче маргиналы во время войны,проверяют есть кто дома или нет
показати весь коментар
25.02.2022 20:41 Відповісти
можуть бути диверсанти.
показати весь коментар
25.02.2022 20:53 Відповісти
воры
показати весь коментар
25.02.2022 21:13 Відповісти
Вори в кращому випадку, а може бути ДРГ для зайняття вогневої точки. Тоді і вбити можуть.
показати весь коментар
26.02.2022 06:24 Відповісти
они грабить будут как в грузии
показати весь коментар
25.02.2022 21:14 Відповісти
НАТО -ПНХ! Вы нас бросили не желая воевать с россией. Мы уже поняли кто из стран нам друзья, а кто крысы.
показати весь коментар
25.02.2022 20:34 Відповісти
Хоча б дали ракети і свою авіацію, а ще морський флот.
показати весь коментар
25.02.2022 20:43 Відповісти
Да никто ничего не даст. И так спасибо за Джавелины и Стингеры.
показати весь коментар
25.02.2022 20:47 Відповісти
Це було сказано вами з окопа чи дивана?
показати весь коментар
25.02.2022 20:47 Відповісти
А какая разница ? Что в окопе что нак диване,но НАТО за нас воевать не захотело.
показати весь коментар
25.02.2022 20:50 Відповісти
так вам же пофіг. Не булоб пофіг злізли з дивана і ми пішли б в НАТО.
показати весь коментар
25.02.2022 20:53 Відповісти
То есть вступление зависит от меня? Так я уже встал.Завтра утром напиши мне приняли нас или нет.
показати весь коментар
25.02.2022 20:55 Відповісти
Так верни деньги назад,оружие,вакцины,деньги за лечение 100 бойцов АТО в немецких клиниках.
Ты ж всё понял
показати весь коментар
25.02.2022 20:47 Відповісти
Речь идет не о деньгах и подарках, а о том что НАТО ради нас свою "жору" не подставит.
показати весь коментар
25.02.2022 20:53 Відповісти
Так вони і за себе не хочуть воювати. В цьому проблема
показати весь коментар
25.02.2022 20:55 Відповісти
Вот именно!
показати весь коментар
25.02.2022 20:56 Відповісти
А ты свою жопу где подставил:Сирия,Сомали,Мали,Ирак,Израиль,Турция(курды)?
Много в Африку денег перечислил,там дети с голоду дохнут.
показати весь коментар
25.02.2022 21:27 Відповісти
НАТО настаивает на праве Украины присоединиться к Альянсу - так пусть присоединяют. Уже достали с этой болтовнёй!
показати весь коментар
25.02.2022 20:36 Відповісти
Вот прикол: ну хорошо Украина в НАТО = угроза Рашистской Фидерастии, а вот Украина внеблоковая никак не угроза Украине (даже не подумайте), если Украина будет нейтральна и сдаст оружие (которое понавезли пиндосы), то россиюшка никогда не нападет и будет братская любов, но без Крыма...
показати весь коментар
25.02.2022 20:37 Відповісти
мало того процедуру вступления в НАТО Украины надо упростить и сократить до минимума , принять немедленно и вводить натовские войска . сначала авиацию .
показати весь коментар
25.02.2022 20:37 Відповісти
Достатньо сказати - НАТО введи війська і ми там. В Донецьку це пройшло.
показати весь коментар
25.02.2022 20:50 Відповісти
По відеозв'язку зібратися, проголосувати, далі 5 стаття і москви нема. Було б добре. Але нажаль це фантастика...
показати весь коментар
26.02.2022 06:27 Відповісти
опять... только слова.....
показати весь коментар
25.02.2022 20:39 Відповісти
Україна повинна бути в НАТО,процедуру вступу повинні спростити до мінімуму,тому що ми в даний час оберігаємо всю Европу.
показати весь коментар
25.02.2022 20:41 Відповісти
да уже поздно , слили
показати весь коментар
25.02.2022 21:06 Відповісти
НАТО! Мы настаиваем на ракетном ударе по скоплению бесславных раССеянских ублюдков, в том чиле базируемых в ***@дорузии и раССее. Так же удар по стратегическим объектам самой раССее. Договор между западом США и Китаем, что бывшее территории раССей до Урала отдаются Китаю и он не будет иметь никаких притязаний на Таивань и другие бывшие европейские колонии, вернуть Шведам и Финам утраченные земли, лишить заССею ядерного оружия, полная изоляция фндрофагов от цивилизованного мира. БЕСпутина, силовиков, армейских, все правительство бывшей раССее судить требуналом в Гааге за военные преступления и преступления против человечности.
показати весь коментар
25.02.2022 20:41 Відповісти
Согласен но кроме одного пункта. Сибирь должна получить статус свободной международной территории!
показати весь коментар
25.02.2022 20:45 Відповісти
Это они специально собиралась,чтобы проблеять эту мантру которой нас кормят уже 14 лет?Чмошники.
показати весь коментар
25.02.2022 20:42 Відповісти
Дублин, Ирландия.

Разгневанная толпа преследует автомобиль с российским послом, когда тот пытается заехать на территорию посольства.
https://www.facebook.com/gleb.a.morev/posts/5630008877012467
показати весь коментар
25.02.2022 20:42 Відповісти
Рішучі засуждачилі.
показати весь коментар
25.02.2022 20:45 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/nato-allies-provide-more-weapons-ukraine-stoltenberg-says-2022-02-25/
показати весь коментар
25.02.2022 20:46 Відповісти
NATO allies to provide more weapons to Ukraine, Stoltenberg says
показати весь коментар
25.02.2022 20:47 Відповісти
Блин, что вы дразните Украину и злите Пуйла.
Принимайте и срочно, а не блаблабла .

Параша за один день приняла ЛУГАНДОНИЮ И ДАУНБАСС,
а вы только смотрите, как Украина одна встала на защиту вас, мудаков.
😡😡😡😡😡😡😡.
.
показати весь коментар
25.02.2022 20:48 Відповісти
ещё бы, вы не хотели бы иметь Украину и её ЗСУ в НАТО - такая "крыша"!
показати весь коментар
25.02.2022 20:51 Відповісти
Германия 75 лет оплачивала свою армию, которая и не понадобилась-сумашедшие деньги на ветер.

Но есть другие поумнее-строили дороги,скверики,машинки покупали,пока в жопу не клюнул жаренный петух.
В НАТО надо взносы платить и не малые,у вас деньги есть?В долг?
показати весь коментар
25.02.2022 20:52 Відповісти
У тебя одолжим , не волнуйся .
показати весь коментар
25.02.2022 20:58 Відповісти
Україна в НАТО
показати весь коментар
25.02.2022 20:52 Відповісти
Бюрокартия вечно опаздывает.
показати весь коментар
25.02.2022 20:53 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 20:54 Відповісти
Це поки ще маленька, але всеж таки перемога.
показати весь коментар
25.02.2022 20:55 Відповісти
3 процента от внутреннего валого продукта страны. Это сумашедшие деньги.
показати весь коментар
25.02.2022 20:56 Відповісти
Когда в Ираке нам нужна была помощь украинские военные поехали без вопросов . А теперь , Байден , старая скотина , чего ждешь ? Зачем ввел в Германию 9000 ? Кто на это немецкое лайно нападать будет ? Немедленная военная помощь Украине вот что нужно . Начать с авиаударов по кацасвиньям .
показати весь коментар
25.02.2022 20:57 Відповісти
Украинские военные туда на зароботки ездили и не воевать,а как частная охранная фирма.
Пусть деньги назад вернут-тогда это помощь.
показати весь коментар
25.02.2022 21:30 Відповісти
А типа американские военные по зову сердца поехали . У нас вся армия это наемники . После поездки американский рядовой себе в колледже обучение мог позволить и еще кучу ништяков . Я сомневаюсь что украинским военным также платили . Деньги назад не вернут ибо свою задачу выполнили .
показати весь коментар
25.02.2022 23:53 Відповісти
НАТОвские ихтамнеты - а что? Путин уже показал пример с "вежливыми людьми" в 2014. И интернациональные бригады в Испанской войне 1936-37 - то же.
показати весь коментар
26.02.2022 00:44 Відповісти
Все это очень странно и печально для Украины. В центре Европы ведутся полномасштабные боевые действия с применением баллистических и крылатых ракет, авиации, огромного количества бронетехники( НАТО об таком количестве может только мечтать), военно-морского флота. И ни одна организация, призванная сохранять мир и безопасность в мире и Европе в частности ни словом не обмолвилась об этом за прошедшие двое суток. Да о пограничных конфликтах в Африке неделями пишут в мировой прессе. А здесь полный игнор... Попахивает глобальным договорняком (((
А говоря проще, скорее всего Украину просто слили в обмен на что-то...
показати весь коментар
25.02.2022 20:59 Відповісти
Так і є. Короновірусного божевілля їм було мало, глобалістам треба ще сильніше занурити цей світ в хаос, щоб потім тріумфально об'явити їхню прокляту велику перезагрузку.
показати весь коментар
25.02.2022 22:10 Відповісти
Україна до нападу рашиста просилася в НАТО. НАТО така ж брехлива і лицемірна шарага ,котра годує Україну і її народ взяти і не беруть ,як і рашист ,котрий обіцяв не нападати-нападає,Не взявши Україну в НАТО , НАТО допустило війну в Україні ,дало рашисту дозвіл на окупацію багаторазовими наголошеннями-"Ми війск в Україну не будемо посилати" .Лицемірна натівська брехня
показати весь коментар
25.02.2022 20:59 Відповісти
Пропоную німцям за шоломи переслати 5 тисяч памперсів.
показати весь коментар
25.02.2022 21:01 Відповісти
У столтенберга идёт разговор о полной боевой готовности сил быстрого регировани JTFA. Операции будут.
показати весь коментар
25.02.2022 21:02 Відповісти
да уже поздно это обсуждать , Украину они слили при наличии у них сумасшедших военных возможностей , для них же это обернется гораздо большими потерями , психически ненормальный Путин также вторгнется в европу и применит ядерное оружие , они этого сейчас боятся , так он это сделает однозначно . Через 3 дня он начнет сажать и убивать Украинских государственных деятелей и депутатов Рады , путем подделки выборов поставит своего наместника , и все ! И новый виток холодной войны. Остались считанные часы этого можно еще избежать .
показати весь коментар
25.02.2022 21:02 Відповісти
Он начнет с Балтийских стран . Потом может Польшу . Учитывая пассивность Америки может потребовать назад Аляску , типа в шутку . И это еще Китай Тайвань не начал оккупировать . Западному сцыклу надо учиться воевать за свою страну у Украинцев. Судя по всему Украина последняя свободная страна с силой духа .
показати весь коментар
25.02.2022 23:57 Відповісти
Так я не зрозумiм ,
приєднатись до Альянсу , можливо негайно

показати весь коментар
25.02.2022 21:03 Відповісти
ні!Вони кажуть,що ми маєм право вибирать самі в які союзи нам вступать.Ну це наскільки я зрозуміла.
показати весь коментар
25.02.2022 21:26 Відповісти
сейчас нужно организовывать партизанское движение , а потом когда они поставят своего наместника организовать всеобщую бессрочную забастовку с майданом и все , а сейчас нужно собрать оставшиеся войска в кулак и отступить в западную часть страны ,
показати весь коментар
25.02.2022 21:22 Відповісти
Видимо посчитали как далеко пойдёт рф в случае успеха в Украине.. Это при том 1. что Литва- не выдают визы рф. Видимо страдает транзит в/из анклава. Видимо пу подумает о коридоре.. но не о таком, в ширину колеи жд.. 2.Братка ( лукашенковский) вопрос удобного экспорта калия морем. 3.Пу не нравится вопрос по вислинскому заливу. Почему-бу не поставить точки над и, сейчас? Поздней будет как положено опоздавшему. Неужели проанализировали будущие проблемы НАТО и зашевелились? Молю Бога что-бы озадачились
показати весь коментар
25.02.2022 21:26 Відповісти
Тут витает идея. ***** ******* и если НАТО страны пошлёт своих людей воевать в Украину, точно полезет в Балтйские страны и нажмёт заветную кнопку. Но можно послать НАТОвских ихтамнетов по примеру интернациональных бригад в Испанской гражданской войне в 1936. А что? ***** уже в 2014 показал что так можно.
показати весь коментар
25.02.2022 23:23 Відповісти
Да не хера , Днепр и Киев им не взять
показати весь коментар
25.02.2022 21:30 Відповісти
Апетит приходить під час їжі?
показати весь коментар
25.02.2022 21:43 Відповісти
Настаивает на праве... но принимать отказывается. Демагогия в действии!
показати весь коментар
25.02.2022 22:13 Відповісти
главное никаких переговоров в минске
показати весь коментар
25.02.2022 22:26 Відповісти
А вiслюк буде говорити про нейтральний статус.
показати весь коментар
26.02.2022 00:32 Відповісти
Я дурею от формулировки - "Попри війну, яку Росія розгорнула проти України, Північноатлантичний альянс наполягає на праві Української держави самостійно обирати безпекові союзи, до яких вона хоче приєднатися."
Спасибо, благодетели. Мать вашу... Т.е. когда не было войны, Украина имела право сама решать, вступать ей в НАТО или нет. А когда закончит войну, то тоже будет иметь такое право, если уцелеет. Ну а если нет, так нет. Нет страны, нет проблемы, я правильно вас понял, НАТО?
показати весь коментар
26.02.2022 00:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 