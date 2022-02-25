ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.
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ЄС запроваджує санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова
Про це заявив верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми включили до списку (санкцій - ред.) президента Росії Путіна та главу МЗС Лаврова. Це остаточний результат обговорення", - сказав він.
Боррель нагадав, що під санкціями ЄС вже перебувають члени Держдуми, які підтримали вторгнення в Україну.Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter повідомив, що це другий пакет санкцій і ЄС одразу готує третій.
EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 25, 2022
Слідом за ЄС санкції проти Путіна та Лаврова запровадив уряд Великої Британії.
Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму. За його словами, Великобританія незабаром запровадить санкції проти президента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила вчора, повідомляє урядовий сайт.
Будь ласка, зачекайте...
Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
Але коли влада каже за тиждень, що їх повідомлення про вторгнення гірше ніж фейкі скабєевой, можливо щось їх стримало. Так що думайте хто винен...
Але ми переможемо. Та найвеличніший скаже.....
НБУ відкличе ліцензії і ліквідує всі банки, які знаходяться під контролем ка🐐ії
Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ - у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.
Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ.
Все це через агресію Росії проти України.
Пойдут его деньги ну например на погашение недоимки по дани Чингисхану ну или что-то там Китайцы придумают типа возмещение ущерба по Доманскому или за аренду Порт-Артура!
Есть публичные дома там ты точно много найдёшь и как жвачку их использовать сможешь.
Задача кацапов оставить Украину 1:1 с Педирацией,а убрав Германию они сразу 27 стран выигрывают.
Чекаю завтра в новинах, що Пуцін повіситься.
Ні, швидше, втопиться.
Вони просто не залишили йому іншого вибору.
Санкції "наших друзів" ж такі добірні та підступні...
Я чудово знаю як діють санкції. Тому й зазначив, що до Пуціна завтра зранку має завітати в гості "пухнастий" гаплик.
А вже наступні, "пекельні санкції", його взагалі в порошок зітруть...
А наші хлопці ото справжні герої.
Смерть ворогу!
По-друге: я не впевнений, що ми з тобою співвітчизники;
По-третє: серед співвітчизників теж достанньо таких, що є гіршими за іншого ворога.
Тож зроби мені послугу - не суйся більше в калашний ряд зі своїми "памідорами"
Хлопці наші герої, Україна переможе а ти не зрозуміеш, нема у тебе інтелекту. І стиль у тебе як у кремлебота, а там багато хто косить під справжніх українців.
Тільки ти не дуже напружуй мозок щоб зрозуміти що я написав, це тобі не під силу кацапчику...
ь, що саме цікаве в розмові З таким дoвбнeм як ти? Те , що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміЄш.
Хлопці наші -- герої, Україна переможе, а ти не зрозуміЄш, нема у тебе інтелекту..."
Про який саме інтелект ви вели зараз розмову, проффесоре?
Давай-ка, кот учьоный, до свіданья!
Тебе будьоновка видає с потрохами, так само як "поребрик"))))))
Оооооо, так я з кацапурою розмовляю, тху на це, зараз вимию руки від тебе.
Они ж не идиоты переть не подтянув тылы.
Щас закрепяться и ещё миллион русосвиней подтянут.
Ну все - грошей нема, дочка Пукіна піде на панель