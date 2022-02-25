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ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.

ЄС запроваджує санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова

Про це заявив верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми включили до  списку (санкцій - ред.) президента Росії Путіна та главу МЗС Лаврова. Це остаточний результат обговорення", - сказав він.

Боррель нагадав, що під санкціями ЄС вже перебувають члени Держдуми, які підтримали вторгнення в Україну.Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter повідомив, що це другий пакет санкцій і ЄС одразу готує третій.

Слідом за ЄС санкції проти Путіна та Лаврова запровадив уряд Великої Британії.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму. За його словами, Великобританія незабаром запровадить санкції проти президента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила вчора, повідомляє урядовий сайт.
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Топ коментарі
+88
⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
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25.02.2022 20:53
+53
А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
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25.02.2022 20:52
+42
Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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25.02.2022 20:53
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А у дочки любовницы Лаврова дом в Лондоне заберут?

Ей 21 год, а они дома по 4 млн. фунтов покупает....
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25.02.2022 20:52 Відповісти
Наколядовала
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25.02.2022 21:04 Відповісти
Вибачте, а на Цензорі була новина що Мікронезія розірвала відносини з Росією?
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25.02.2022 21:07 Відповісти
А у тебя там бунгало,что ты так волнуешься?
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Закройте небо перепугнное ЕС -- всех остальных мы сами утилизируем
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25.02.2022 21:16 Відповісти
Всё они дошли до той точки с которой дальше один шаг вперёд и бездна ,ну помните полезные сказки про золотое копытце и разбитое корыто так сказать про супер жадность и алчность , вот это оно 100% и им уже никто не поможет включая их сраную "супер" армию
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25.02.2022 21:23 Відповісти
Дякуємо, але це треба було робити 8 років назад! Можна було врятувати українців!
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Не вісім, а, щонайменше, чотирнадцять. 08.08.08.
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25.02.2022 20:54 Відповісти
Да.
Але коли влада каже за тиждень, що їх повідомлення про вторгнення гірше ніж фейкі скабєевой, можливо щось їх стримало. Так що думайте хто винен...
Але ми переможемо. Та найвеличніший скаже.....
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25.02.2022 21:30 Відповісти
⚡️Американская и британская разведки говорят, что Россия замедлилась во вторжении, поскольку не ожидала такого сопротивления от Украины.
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Теперь пора готовить контр удар по ПАРАШЕ.
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25.02.2022 20:59 Відповісти
Гнать с Донбасса и с Крыма
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25.02.2022 21:10 Відповісти
И с Кубани заодно
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25.02.2022 21:31 Відповісти
Рашка розуміє лише один «язик» - в морду кулаком. От вона зараз юхою і облизується
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25.02.2022 20:59 Відповісти
Перерахування зубів в роті дуже сприяє переоцінці цінностей.
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25.02.2022 21:07 Відповісти
А скоро в них спєцура і одноразові десантники, що роблять розвідку самоубоєм, майже закінчаться - якщо їх так безглуздо використовувати, і хто буде воювати ті напів-бомжі невмотивовані, що на відосах про полонених?..
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25.02.2022 21:08 Відповісти
Hon. Judge redd@Honorable_Dredd%C2%B7" target="_BLANK">Dredd@Honorable_Dredd· 3 ч

НБУ відкличе ліцензії і ліквідує всі банки, які знаходяться під контролем ка🐐ії
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25.02.2022 21:35 Відповісти
Ну все! Теперь можно выдохнуть. пустое. Эмбарго давайте!
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Закроют банк где ***** зарплату складывает ?
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Золоторезерв Русосвинарника 2000 тонн золота и он на Мацкве
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25.02.2022 21:22 Відповісти
Поможем нашим воинам!🔥 Делаем Коктейли Молотова🔥🔥🔥 Групируемся, бросаем с окон, хватит ждать, ДЕЙСТВУЕМ 🔥🔥🔥От каждого из нас зависит исход войны. Слава Украине !!! 🔥🔥🔥
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25.02.2022 20:53 Відповісти
Вже готові , поки - що тільки два ящика 💪✊🙁
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25.02.2022 21:33 Відповісти
Мордор отримав ще одного "підсрачника."

Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ - у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ.
Про це рішення офіційно повідомила пресслужба РЄ.

Все це через агресію Росії проти України.
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25.02.2022 20:54 Відповісти
Доці отримають піджопника прямо до Москвы?
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25.02.2022 20:54 Відповісти
Вдруг, патруль-облава, заштормило море.. (с)
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25.02.2022 20:54 Відповісти
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25.02.2022 20:57 Відповісти
поздно ты Европа встралась.... теперь ваши санкции оплачиваются кровью Украинцев, которой и вы замазаны....
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25.02.2022 20:57 Відповісти
вытам не ссыте, пацаны, все бывает в первый раз, потом пойдет, как по маслу сначала персональнве санкции к ху@лу и к его лошади, потом закроете небо от летающих свино-собак, а потом и Украина в НАТО и парад на красной площади в Мацквабаде с поднятием украинского флага над ордынским кремлем под звуки похоронного марша в честь зашквареного ху@ла ...
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25.02.2022 20:58 Відповісти
І пыво по 20 грн. За келих. 😉. На тій площі де діди😂😂😂
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25.02.2022 21:05 Відповісти
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25.02.2022 20:58 Відповісти
Такая рожа гармонирует с "бабочкой" из человеческих костей.
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25.02.2022 21:00 Відповісти
яка сумна новина((((
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25.02.2022 21:00 Відповісти
Интересно в цифрах , что за сумма , но думаю оно подготовилось и большая часть например в Китае
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25.02.2022 21:00 Відповісти
tut delo ne v summe....
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25.02.2022 21:04 Відповісти
Да нет я думаю если в Китае то получит ***** от мертвого осла уши!
Пойдут его деньги ну например на погашение недоимки по дани Чингисхану ну или что-то там Китайцы придумают типа возмещение ущерба по Доманскому или за аренду Порт-Артура!
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25.02.2022 21:04 Відповісти
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25.02.2022 21:00 Відповісти
.
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25.02.2022 21:02 Відповісти
Путлер - плєшен - фюрер
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25.02.2022 21:34 Відповісти
⚡️Сайт «Роскосмоса» не работает
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25.02.2022 21:02 Відповісти
Anonymous respect
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25.02.2022 21:04 Відповісти
Сайты банков пусть валят. Пусть цапы понервничают.
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25.02.2022 21:10 Відповісти
Та уже говорят вынесли 111 ярдов налички с вкладов
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25.02.2022 21:14 Відповісти
3тя невідома сила... - дуже вдячні!
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25.02.2022 21:14 Відповісти
Anonymous объявили войну московии.
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25.02.2022 21:28 Відповісти
напугали ежа голой попой! можно подумать, что он этого не предполагал... после 2014 года пуйло готовился тщательно
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25.02.2022 21:03 Відповісти
а где шойгу , оншо нищеброд или на мойке вовкиной пиписьки своим ртом много не заработал
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25.02.2022 21:03 Відповісти
Может у кого то есть друзья в германии которые выходят на митинги за Украину. Пусть организуют флешмоб и подарят правительству германии 5000 гандонов в ответ за издевательские пять тысячь касок
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25.02.2022 21:03 Відповісти
Могу только тебе использованных в Германии организовать кацап.
Есть публичные дома там ты точно много найдёшь и как жвачку их использовать сможешь.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Ты в этих домах уже нажевался гнида, как я посмотрю.
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25.02.2022 22:42 Відповісти
Смешно,когда какое то быдло колхозное тут условия Германии ставит ,а не на коленях ползает и благодарит.
Задача кацапов оставить Украину 1:1 с Педирацией,а убрав Германию они сразу 27 стран выигрывают.
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25.02.2022 23:13 Відповісти
Это быдло сейчас шинкует вас кацапов на лоскутки.
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Оперативна інформація-Сумы под контролем ВСУ пишуть друзі
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25.02.2022 21:04 Відповісти
Герои! Герои! Герои!)
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25.02.2022 21:06 Відповісти
Бріти! - Повага!!!!
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25.02.2022 21:08 Відповісти
та вони геть бандерівці!!!!
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25.02.2022 21:10 Відповісти
***** напружилось
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25.02.2022 21:10 Відповісти
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25.02.2022 21:11 Відповісти
С них и надо начинать, а не с обычного народа, которому 20 лет мозги промывают. Знай реальные обстоятельства Те же военные, некому бы и вторгаться было бы.... Он КГБ, промывание мозгов его всё.... зря это не учитывают
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Капець. Радість яка нечувана.
Чекаю завтра в новинах, що Пуцін повіситься.
Ні, швидше, втопиться.
Вони просто не залишили йому іншого вибору.
Санкції "наших друзів" ж такі добірні та підступні...
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Ты просто не в курсе как работают персональные санкции. Уже давно пересчитаны все друзья Путина и Лаврова, и все вклады а так же сделки ими совершенные, и по законодательству ЕС их всех свяжут в один узел из-за одного человека и просто заблокируют их деньги, а могут и конфисковать. Это много сотен миллиардов долларов.
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25.02.2022 21:21 Відповісти
Відімо ты столяр очєнь старый і поэтому нічєво нє понял..

Я чудово знаю як діють санкції. Тому й зазначив, що до Пуціна завтра зранку має завітати в гості "пухнастий" гаплик.

А вже наступні, "пекельні санкції", його взагалі в порошок зітруть...
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25.02.2022 21:37 Відповісти
Бути хамлом в розмові з співвітчизником це суто кацапський тренд. І переходити на особистості типу "раз старий значить тупий" це теж нестача виховання.

А наші хлопці ото справжні герої.
Смерть ворогу!
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25.02.2022 21:51 Відповісти
По-перше: не маніпулюй в своїх висловлюваннях, твої жалюгідні спроби мають досить нікчемний вигляд;
По-друге: я не впевнений, що ми з тобою співвітчизники;
По-третє: серед співвітчизників теж достанньо таких, що є гіршими за іншого ворога.
Тож зроби мені послугу - не суйся більше в калашний ряд зі своїми "памідорами"
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25.02.2022 22:26 Відповісти
Знаешь що саме цікаве в розмові с таким дoвбнeм як ти? Те що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміеш.
Хлопці наші герої, Україна переможе а ти не зрозуміеш, нема у тебе інтелекту. І стиль у тебе як у кремлебота, а там багато хто косить під справжніх українців.
Тільки ти не дуже напружуй мозок щоб зрозуміти що я написав, це тобі не під силу кацапчику...
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25.02.2022 23:35 Відповісти
"ЗнаЄшь , що саме цікаве в розмові З таким дoвбнeм як ти? Те , що ти навіть не розумієш наскільки твій інтелект низький. Саме через це і не зрозуміЄш.
Хлопці наші -- герої, Україна переможе, а ти не зрозуміЄш, нема у тебе інтелекту..."

Про який саме інтелект ви вели зараз розмову, проффесоре?
Давай-ка, кот учьоный, до свіданья!
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26.02.2022 01:38 Відповісти
Калашний ряд))))))))))
Тебе будьоновка видає с потрохами, так само як "поребрик"))))))
Оооооо, так я з кацапурою розмовляю, тху на це, зараз вимию руки від тебе.
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25.02.2022 23:38 Відповісти
Замедлилась,устанавливают артиллерию и окапываются вокруг больших городов.
Они ж не идиоты переть не подтянув тылы.
Щас закрепяться и ещё миллион русосвиней подтянут.
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Угу. "Илитные" войска уже тут, а с удешевленным вариантом удобрений для полей уже как то разберемся
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25.02.2022 22:02 Відповісти
Тепер тягніть злочинця уйла в Гаагу на шибинецю.
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25.02.2022 21:18 Відповісти
Мне кажется, Запад просто выжидает и смотрит, как дело повернётся. Продержимся дней десять - плешивому и ядерная кнопка не поможет…
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25.02.2022 21:19 Відповісти
Лавровскую дочурку не забудьте за ухо в скрепостан отправить. Пускай хоть язык выучит крепостных с которых они с папенькой живут.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Ласкаво просимо до АДУ!!!!
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25.02.2022 21:21 Відповісти
За двух этих ублюдков конечно спасибо, но почему в этом списке нет оленевода шойгу???
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25.02.2022 21:22 Відповісти
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25.02.2022 21:23 Відповісти
Не розумію чому бульбофюрер не під санкціями, він же співучасник
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25.02.2022 21:25 Відповісти
називається-полоскотали...вже-б краще чесно пояснили-Ми його дуже боїмося,тому ніяких санкцій вводити не будемо...
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25.02.2022 21:27 Відповісти
Та ніхто Путіна не боїться. Його ляльководи час від часу випускають, мов того чорта з табакерки
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25.02.2022 21:48 Відповісти
ЕС впервые ввел персональные санкции в отношении Путина и Лаврова Источник: https://censor.net/ru/n3319229

Ну все - грошей нема, дочка Пукіна піде на панель
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25.02.2022 21:39 Відповісти
А родственники туда попадают? Может дочке лаврова даже придётся выучить русский язык. А то батька трудится на московии не покладая копыт, а доця даже языка не знает.
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25.02.2022 21:40 Відповісти
Этим,выжившим из ума дятлам,ваши санкции до лампочки-батальоны(украинские) просят огня ,ну,в "нагрузку" к санкциям
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25.02.2022 21:55 Відповісти
За два дня потери,как за две чеченские...А главное,что жителям масвобада почему-то пох.
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25.02.2022 22:21 Відповісти
ну во-первых в Мордоре потери это секрет, во-вторых ***** ввел военную цензуру. И главное, - откроешь рот вместо компенсации за сдохнувшего родствельника пойдешь у турму
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25.02.2022 22:35 Відповісти
 
 