ЄС вперше запровадив персональні санкції щодо Путіна та Лаврова, слідом за ним це зробив британський уряд.

ЄС запроваджує санкції проти російського президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова

Про це заявив верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми включили до списку (санкцій - ред.) президента Росії Путіна та главу МЗС Лаврова. Це остаточний результат обговорення", - сказав він.

Боррель нагадав, що під санкціями ЄС вже перебувають члени Держдуми, які підтримали вторгнення в Україну.Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич у Twitter повідомив, що це другий пакет санкцій і ЄС одразу готує третій.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 25, 2022

Слідом за ЄС санкції проти Путіна та Лаврова запровадив уряд Великої Британії.

Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав лідерів Європи негайно вжити заходів проти SWIFT, щоб завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму. За його словами, Великобританія незабаром запровадить санкції проти президента Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова на додаток до пакету санкцій, який Велика Британія оголосила вчора, повідомляє урядовий сайт.