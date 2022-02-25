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вибух (3746) Київ (13835) Кличко (2813) ТЕЦ (99)

5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 у Києві, - Кличко

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5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 у Києві, - Кличко

5 вибухів сталося біля ТЕЦ-6 у Києві.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі", - зазаначив Кличко.

Київська ТЕЦ-6 розташована на північно-східній околиці Києва у Деснянському районі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+39
⚡ Режиссер Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину:

«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
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25.02.2022 21:10
+27
Да там нет к кому обращаться. БЕСпутин антихрист люциферович - проклятый вор, лжец, лицемер, убийца и андрофаг.
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25.02.2022 21:17
+23
Работают Пионы, встречают росиян цветами.
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25.02.2022 21:13
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Похоже закладка диверсантов.
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25.02.2022 21:09 Відповісти
Работают Пионы, встречают росиян цветами.
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25.02.2022 21:13 Відповісти
⚡ Режиссер Дэвид Линч обратился к Владимиру Путину:

«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
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25.02.2022 21:10 Відповісти
eto SUPER rezisor !
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25.02.2022 21:16 Відповісти
Да там нет к кому обращаться. БЕСпутин антихрист люциферович - проклятый вор, лжец, лицемер, убийца и андрофаг.
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25.02.2022 21:17 Відповісти
И слетел с катушек.
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25.02.2022 21:19 Відповісти
Для пуйла это сотрясение воздуха, не более. Ничто человеческое ему не доступно.
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25.02.2022 21:36 Відповісти
це поки що.
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Видимо задумка такая, чтобы электричество было и интернет работал.
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25.02.2022 21:14 Відповісти
vidimo nemogut prosto
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Возможно. В ТЭЦ ведь попасть на много сложнее, чем в аэродром или в позицию ПВО.
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25.02.2022 21:19 Відповісти
Ну ТЭЦ в Счастье расфигачили знатно
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Район ОРДЛО я вообще во внимание не беру. Там за 8 лет ничего не меняется.
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25.02.2022 21:15 Відповісти
Счастье было не ОРДЛО...
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25.02.2022 22:14 Відповісти
Счастье наше, на
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25.02.2022 23:09 Відповісти
Не крушит, потому что надеялось на блицкриг.
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25.02.2022 21:15 Відповісти
В Киеве много ТЭЦ.
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25.02.2022 21:23 Відповісти
и где Вам удаётся набирать этого говна?
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25.02.2022 21:27 Відповісти
Фейк. З сестрою тільки розмовляв. Вони поруч живуть біля ТЕЦ-6. Все працює. Світло, тепло є.
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25.02.2022 21:48 Відповісти
Так, фейк. Я вже знаю. Пробачте мені будь-ласка за ненавмисну передачу неправдивої інформації.
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25.02.2022 23:56 Відповісти
они же захватывать планировали, зачем срать в своем доме, а вот теперь понесется, они и по гражданам старались не стрелять вчера, сегодня понеслась, и машины и дома в Харькове, про Донбасс вообще молчу - там ад, впрочем, там всегда так было когда реально воевали...
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25.02.2022 21:18 Відповісти
Не верьте тому что они "не собирались"!!!! Они собирались отводить войска, после окончания учений, и вывести войска из Беларуси!
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25.02.2022 22:26 Відповісти
Они в Харькове тоже не *******

А потом тупо все подрят начали

Нефте базу задели
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25.02.2022 21:20 Відповісти
возможно ******** хотел провернуть трюк 2014 а-ля вежливый блицкриг.
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25.02.2022 21:23 Відповісти
Вони вважають, що електростанції їм самим згодяться. Як тільки відчують, що програють і наша інфраструктура їм не знадобиться, тоді у безсилій злобі зруйнують все.
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25.02.2022 21:30 Відповісти
Більше. Пів години мабуть *******. Ща хвилин 10 тихо. Закінчили?
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25.02.2022 21:10 Відповісти
по інфраструктурі луплять, сцуки!
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25.02.2022 21:12 Відповісти
⚡Староконстантинов, Хмельницкая область. Атакуют аэродром.
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25.02.2022 21:12 Відповісти
десант, что ли? или из шахт вылезли?
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25.02.2022 21:29 Відповісти
ракеты. мне видео прислали
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25.02.2022 22:02 Відповісти
ну, это еще попасть надо. Но достаточно нажать и сохранить геотег - то тогда без проблем. Ну, это как мы в сушки в Миллерово попали.
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25.02.2022 22:14 Відповісти
⚡В Миргороде атакуют аеродром
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25.02.2022 21:13 Відповісти
Доречи, вони вже самі зрозуміли, що план по захопленню України за 2-3 дні повністю провалено, і звучать "прогнози" про 2-3 тижні - так і до 2-3 років, а потім і 20-30 років дійде ще через декілька днів такого суцільного народного спротиву
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25.02.2022 21:14 Відповісти
С такими темпами, с которыми наши пацаны этих убогих на уничтожают, им пушечного мяса и на месяц не хватит.
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25.02.2022 21:29 Відповісти
"Следующая ночь, под утро, будет очень сложной, - Кличко Мэр столицы заявил, что российские войска подошли впритык к Киеву. Для оборони от агрессора, уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Оборудуются блокпосты.
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25.02.2022 21:15 Відповісти
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25.02.2022 21:15 Відповісти
Его голова дийсно напоминае ******
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25.02.2022 21:49 Відповісти
Київ, Лук'янівка. Фіолетовими ліхтарями у вікнах прокладений маршрут для авіації до Міноборони і ГШ. Якщо бачите фіолетове світло у вікнах, повідомляйте негайно.
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25.02.2022 21:17 Відповісти
От я так бачу, що СБУ взагалі не працювало.
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25.02.2022 21:23 Відповісти
Сподіваюсь, ці вогні вже поліція відпрацювала?
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25.02.2022 21:24 Відповісти
Всего лишь нужно ипашить на свет. Кто не спрятался, никто не виноват.
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25.02.2022 21:26 Відповісти
ЦЕ БРЕД та ФЕЙК!
Звичайна підсвітку рослин, я таку у багатьох вікнах бачу на протязі років.
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25.02.2022 21:38 Відповісти
И всё верхний этаж ?
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25.02.2022 22:25 Відповісти
Это гостинки между Дегтярёвской и мотозаводом.
Одна остановка от Лукьяновки.
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25.02.2022 22:23 Відповісти
Все як і планували кацапи - оточити міста України і захопити всі транспортні і енергетичні
магістралі як ведуть у міста, потім шантажувати владу подачей енергоносіїв у місто, як це
кацапи роблять за допомогою Газпрома у ЄС. Щось дуже мутне ...
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Після сьогоднішнього істерично виступу )(уйла надіюсь всі зрозуміли шо йому кіздець
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25.02.2022 21:18 Відповісти
Єдиний вихід для рабсіян зараз це встрелити фуйла і йти каятись перед заходом, покрити всі збитки і вимолювати прощення.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Троєщина. Вода гаряча, опалення є, працювало пво- бахкало, диму не видно. Чекаєм.
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Маяки, які кидають біля скупчення військ,блок постів.
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25.02.2022 21:22 Відповісти
Закрашивание меток наведения - не помогает. Их по прежнему видно в ультрафиолете. Надо чем-то закрывать, заливать грязью, сбивать...
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25.02.2022 21:23 Відповісти
потрібно такими мітками помітити кожен квадратний метр. хай спробують зорієнтуватися
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25.02.2022 21:32 Відповісти
Цемент и вода - дешёво и сердито.
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25.02.2022 22:32 Відповісти
Я живу неподалік цієї ТЕЦ. Світло не пропадало ні на мить, значить руйнувань нема.
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25.02.2022 21:25 Відповісти
На Оболони м. Минская электроэнергия работает
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25.02.2022 21:27 Відповісти
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25.02.2022 21:27 Відповісти
Прокачка газа в Европу должна быть выше подозрений:
если что - орки оставят себя без газовых денег.
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25.02.2022 22:30 Відповісти
Фейк! ТОлько что по телеканалу "Киев" сказали и показали - там все нормально!
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25.02.2022 21:30 Відповісти
С ТЕЦ-6 все в порядке. Но враг пытается атаковать наш город Киев сейчас в нескольких направлениях. Теробороне и ВСУ маскимум стойкости. Слава Украине!
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25.02.2022 21:42 Відповісти
солома@elnazaro777



"КИЯНИ, якщо ви чули 30 хвилин тому роботу артилерії по столиці наче по ТЕЦ-6 - не переживайте. Це наші. І не просто артилерія, а ПІОНИ! Спеціально показую грізні фото цього виду дальнобійнї арти"

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25.02.2022 23:07 Відповісти
 
 