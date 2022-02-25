5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6 у Києві, - Кличко
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5 вибухів сталося біля ТЕЦ-6 у Києві.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі", - зазаначив Кличко.
Київська ТЕЦ-6 розташована на північно-східній околиці Києва у Деснянському районі.
Топ коментарі
+39 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 21:10
+27 Линкин Парк
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+23 Alex Dev d4763325
показати весь коментар25.02.2022 21:13
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«Есть закон природы: что посеешь, то и пожнешь. Прямо сейчас, мистер Путин, вы сеете смерть и разрушение. И виноваты в этом именно вы. Очнитесь!»
А потом тупо все подрят начали
Нефте базу задели
Звичайна підсвітку рослин, я таку у багатьох вікнах бачу на протязі років.
Одна остановка от Лукьяновки.
магістралі як ведуть у міста, потім шантажувати владу подачей енергоносіїв у місто, як це
кацапи роблять за допомогою Газпрома у ЄС. Щось дуже мутне ...
если что - орки оставят себя без газовых денег.
"КИЯНИ, якщо ви чули 30 хвилин тому роботу артилерії по столиці наче по ТЕЦ-6 - не переживайте. Це наші. І не просто артилерія, а ПІОНИ! Спеціально показую грізні фото цього виду дальнобійнї арти"