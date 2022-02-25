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Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові комплекси NLAW.
Цю новину сухопутні війська супроводили приписом "Welcome to hell", який вочевидь адресований ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.
У січні військово-транспортна авіація Великобританії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.
NLAW - один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів з калібром гранати в 150 мм, це ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.
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Топ коментарі
+114 Глеб123
показати весь коментар25.02.2022 21:20
+112 Запорізький козак
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+103 BanderaVbyv Moscoviyu
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Наступна зупинка Лондонь!😂😂😂
Героям слава!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/25/73255922
Це ж *** 20 років втюхувати всьому світу що ми пздц. А тут *******. 😂😂😂
Руський корабль іди *****😂😂😂
- Нет, б***ь, Отелло!
1 ч UPD
Фольгою заклеюють мітки активісти. Тому що мітки ультрафіолетові.
Друзі, такі мітки зафіксували. Терміово вийдіть і перевірте біля себе. Суть мітки в тому, що вона показує як пройти на Київ.
Терміново первірте поруч з собою. Особливо якщо ви живете в пригороді.
Друге, ДРГ вдягаюуть нашу форму. Єдиний спосіб їх ідентифікувати - це українська мова. Розмовляйте з військовими, яких зустрічаєте тільки українською!
https://t.me/minval_az/21258
26 февраля 2022, 00:27
0
Призыв президента РФ Владимира Путина к украинским военным взять власть в стране в свои руки вызывает недоумение и неприемлем. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы были удивлены этим призывом, это неправильный и неприемлемый призыв», - сказал Чавушоглу.