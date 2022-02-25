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Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові комплекси NLAW.

Цю новину сухопутні війська супроводили приписом "Welcome to hell", який вочевидь адресований ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У січні військово-транспортна авіація Великобританії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.

NLAW  - один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів з калібром гранати в 150 мм, це ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.

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Топ коментарі
+114
По информации от френдов, в районе Коблево высадился российский десант. Ну как высадился? Попытался. Там их ждали бойцы 28 бригады. В общем, что я могу сказать?… Нет больше того десанта! Местные бычки будут сыты! О.Петров















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25.02.2022 21:20
+112
⚡️"По данным разведки, Российская Федерация планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", - Кулеба.
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25.02.2022 21:18
+103
Гарного палювання вам пацани на кацапські броньовані цілі
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25.02.2022 21:19
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Свиня, а почему ты не в окопе?
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25.02.2022 21:55 Відповісти
Та вже і Ужгород пройшли! Підходять до Праги. Наступна зупинка Берлін??? А неее! Берлін ваш!
Наступна зупинка Лондонь!😂😂😂
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25.02.2022 21:53 Відповісти
Хлопці! Твердої вам руки, чіткого зору і холодної голови! Смаліть русосвиней без жалю!!!!!
Героям слава!
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25.02.2022 21:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/25/73255922
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25.02.2022 21:51 Відповісти
ЕЕЕ)
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25.02.2022 21:52 Відповісти
НАТО продовжить постачати Україні військову допомогу, включаючи системи ППО
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25.02.2022 21:52 Відповісти
Не вводь в облуду! НАТО, як структура, із-за руськамірскаі наволочі в німеції, італійщині та угрії нічим не спромоглося допомогти Україні! Лише окремі країни, які зберегли честь, гідність та історичну пам'ять стали донорами нашої перемоги!
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25.02.2022 23:47 Відповісти
все стоят вокруг и наблюдают героическую борьбу Украины против сумашедшей Орды. Поэтуму, никаких правил. Хорошо все, что помагает уничтожить врага. пленные, только те, кто согласен искупить вину кровью, остальные прпавшие без вести. запад ссыт ядерного ответа, он будет все равно рано или позно. ****** все запланировал. Бить по территории Раши и Бульбашии.
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25.02.2022 21:53 Відповісти
Совершенно верно, я об этом же думаю. Либо его усыпят сегодня, либо он поставит всю планету на колени. Дальше отодвигать невозможно!
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25.02.2022 21:57 Відповісти
Ця війна ввійде в світову історію під назвою "як дебіл Володя піднімав гівно і всрався" .
Це ж *** 20 років втюхувати всьому світу що ми пздц. А тут *******. 😂😂😂
Руський корабль іди *****😂😂😂
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25.02.2022 21:59 Відповісти
Руський корабль ??? Русский - це росіянин , не "руський"!!!
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25.02.2022 22:35 Відповісти
Це вже нехай орхографи розбираються як я написав. Но до слів ПІШОВ НА *** я впевнений що орфографія без зауважень!😂
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25.02.2022 22:44 Відповісти
Руські - це народ Київської Русі ...А Рускіє - це смердючи кацапи ...
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25.02.2022 22:54 Відповісти
Бачу в тебе є час на філософію. Де руські а де русскіе😂😂 зараз трохи є часу відпочити в мене, біля мене 2 рускоговарящіє в татушках, *******, як попугаї😁, один чорний другий небритий. Так хто вони руски чи русски?😂😂😂
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25.02.2022 23:03 Відповісти
Є правильніше слово - москалі
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26.02.2022 03:23 Відповісти
руцке корАбель, иди на куй!. ...так правильно...
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07.03.2022 19:21 Відповісти
Я тоже считаю что от порыва бессилия Путин решит уничтожить планету.
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25.02.2022 22:21 Відповісти
обосрется *****. Ядерные чемоданчики всегда делали так, чтобы решение о пуске ракет могли подтвердить одновременно минимум три человека. Президент, нач ГШ и МО. Хотя.. Может они все трое там "бнутые
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25.02.2022 22:58 Відповісти
Тот кто выбирает между войной и позором, получат и позор и войну!

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25.02.2022 22:23 Відповісти
Средневековый долдон решил поставить двадцать первое столетие на колени, ну тебя же по хорошему предупреждали!
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25.02.2022 21:53 Відповісти
Героям Слава!!! Киев. Копают окопы.
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25.02.2022 21:55 Відповісти
антисвин e5dc520c Я извиняюсь за французский . Иди на *** от сюда , русне здесь не рады
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25.02.2022 21:55 Відповісти
Горите в аду фашнявая раССеянская погань! Да будут ваши поганые имена прокляты и истерты из Книги Жизни. Вы твари нарушив все Законы Божие и возвеличась сами в себе, возгордившись лицемеря оказались вне ЗАКОНА. Да будете прокляты и да придет вдома ваши война, глад, мор и разрушения!!! АМИНЬ!
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25.02.2022 21:56 Відповісти
NLAW. страшный подарок от Бори всего 8000 градусов цельсия когда попадёт , оккупанты будете гореть по адски даже трудно будет идентифицировать кем вы были до этого бурятом ,тувинцем или русским
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25.02.2022 21:57 Відповісти
Добро пожаловать в Киев господа, кладбище к в вашем услугам!
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25.02.2022 22:01 Відповісти
не. не не надо поганить украинские кладбища. там наши предки.
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25.02.2022 22:35 Відповісти
в скотомогильник . Или в силосную яму Кивы .
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25.02.2022 22:55 Відповісти
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25.02.2022 22:05 Відповісти
- Вы бурят?
- Нет, б***ь, Отелло!
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25.02.2022 23:04 Відповісти
😂🤣😅
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25.02.2022 23:08 Відповісти
Victor Andrusiv

1 ч UPD

Фольгою заклеюють мітки активісти. Тому що мітки ультрафіолетові.

Друзі, такі мітки зафіксували. Терміово вийдіть і перевірте біля себе. Суть мітки в тому, що вона показує як пройти на Київ.
Терміново первірте поруч з собою. Особливо якщо ви живете в пригороді.
Друге, ДРГ вдягаюуть нашу форму. Єдиний спосіб їх ідентифікувати - це українська мова. Розмовляйте з військовими, яких зустрічаєте тільки українською!
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25.02.2022 22:19 Відповісти
какие метки, нахрен!? Мост Патона и проспект Соборности всю ночь сияет огнями, как ёлка!
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25.02.2022 22:33 Відповісти
Спробуйте обробляти мітки розчином йодиду калію або йодиду натрію. Вони у частини барвників гасять флуоресценцію. Але це слід перевірити.
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25.02.2022 23:27 Відповісти
⚡️Группа хакеров Anonymous взломала сайт Минобороны России и слила базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена работников министерства.

https://t.me/minval_az/21258
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25.02.2022 22:20 Відповісти
Анкара удивлена призывом Путина к военному перевороту в Украине

26 февраля 2022, 00:27

0





Призыв президента РФ Владимира Путина к украинским военным взять власть в стране в свои руки вызывает недоумение и неприемлем. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы были удивлены этим призывом, это неправильный и неприемлемый призыв», - сказал Чавушоглу.
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25.02.2022 22:30 Відповісти
Но это же невыданная наглость. Они там в Кремле точно не поняли, что воюет не с кодлой какого-нибудь местного царька, но с народом и идеей про по настоящему свободного человека вместе взятых. Хотя совки уже давно доказали что дна у них нет. Полагаю что в ВСУ про это поржали и послали Кремль нахрен. Слава Украине!
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26.02.2022 00:00 Відповісти
AC/DC - Highway to Hell
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25.02.2022 22:54 Відповісти
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