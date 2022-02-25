Ласкаво просимо до пекла: Батальйони тероборони Києва отримали британську зброю проти російських танків

Батальйони територіальної оборони Києва отримали протитанкові комплекси NLAW.

Цю новину сухопутні війська супроводили приписом "Welcome to hell", який вочевидь адресований ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У січні військово-транспортна авіація Великобританії розпочала постачання в Україну великої партії найсучаснішого протитанкового озброєння із запасів британської армії.

NLAW - один із найкращих у світі одноразових протитанкових гранатометів з калібром гранати в 150 мм, це ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.

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