Укренерго: Повідомлення про відключення світла в Києві та інших регіонах – пропаганда ворога

В Укренерго не планують відключення світла в Києві чи інших містах - це пропаганда ворога.

Про це повідомляється на сторінці Укренерго у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога!", - зазначили в Укренерго.

"Друга доба роботи енергосистеми України окремо від мереж суміжних держав добігає кінця. Енергосистема працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц. Резерви забезпечено у достатньому обсязі", - зазначили у відомстві.