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Укренерго: Повідомлення про відключення світла в Києві та інших регіонах – пропаганда ворога

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Укренерго не планують відключення світла в Києві чи інших містах - це пропаганда ворога.

Про це повідомляється на сторінці Укренерго у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога!", - зазначили в Укренерго.

"Друга доба роботи енергосистеми України окремо від мереж суміжних держав добігає кінця. Енергосистема працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц. Резерви забезпечено у достатньому обсязі", - зазначили у відомстві.
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Druzia, NATO sobirajet sili bistrogo reagirovanija, hren jevo znajet, mozhet ja bil prav i na tretii denj otkritogo napadenija mi vstupimsia za vas. To chto oruzhije PVO v puti k vam, eto 100%
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25.02.2022 22:56 Відповісти
дебилы! Выключайте ночью уличное освещение. Это гораздо важнее, чем метки искать
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25.02.2022 23:06 Відповісти
 
 