Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях

Російські окупанти завдали ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеський прикордонний загін.

"Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру. Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджено кілька постів технічного спостереження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні о 4:25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.

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