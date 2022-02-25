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Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях

Російські окупанти завдали ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеський прикордонний загін.

"Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру. Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджено кілька постів технічного спостереження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні о 4:25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.

Також читайте: Острів Зміїний захоплений окупантами, - Держприкордонслужба

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
в Коблево разебашили кацапский десант
25 голов !!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 22:47
+33
⚡️ВСУ остановили продвижение российских войск у Конотопа. Сообщается, что противник понес большие потери.
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25.02.2022 22:45
+19
кацапи шукають дизель щоб купити, добавте цукру в дизель і щасливої дороги
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25.02.2022 22:47
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⚡️ВСУ остановили продвижение российских войск у Конотопа. Сообщается, что противник понес большие потери.
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25.02.2022 22:45 Відповісти
кацапи шукають дизель щоб купити, добавте цукру в дизель і щасливої дороги
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25.02.2022 22:47 Відповісти
та отруту в самогон
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25.02.2022 22:48 Відповісти
Потери есть?
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25.02.2022 22:47 Відповісти
в Коблево разебашили кацапский десант
25 голов !!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 22:47 Відповісти
там пляти немецкие касок прислали... может помогут отбиваться.....
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25.02.2022 22:49 Відповісти
настоящее немецкое порно
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25.02.2022 22:54 Відповісти
Каски еще со свастикой?
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25.02.2022 23:26 Відповісти
Троллинг был бы высший пилотаж.
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25.02.2022 23:35 Відповісти
Наші Воїни найкращі, але де Нептун, чому не ******* по прашиньких коритах?
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25.02.2022 22:51 Відповісти
Закатан в асфальт
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25.02.2022 22:54 Відповісти
А Ви взагалі десь бачили новину, що ракети пішли у війська?

Писали, що пускові установки передані військовим, але про те, що на них стояли масово-габаритні муляжі ракет, не написали майже нігде.

Просто не згадуйте про Нептуни - вважайте, що їх нема! Грошей не знайшли на їх виготовлення!
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Чекаємо на дымячи крейсери
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25.02.2022 22:54 Відповісти
Рєпоїди планують висадку десанту?
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Б"ють ракетами по Староконстянтинову.Хлопці . Буду спокійним! Ми були десь в 120 км від другого Чорнобиля! тобто до Нетішина. Ссучена ліберастія. Ви уявляєте що буде коли вони попадуть в атомний блок. Байден!!! І до Потомаку дійде хмара.Чому при15 атомнихблоках не заекрите небо України?!!!!!
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25.02.2022 22:54 Відповісти
Суки
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25.02.2022 22:55 Відповісти
Николаев - Украина! Россияне - идите на)(уй!
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25.02.2022 23:00 Відповісти
В Николаеве корректировка велась подсветкой с центра города со двора Пограничной 69, в службы дозвониться нереально,полиция,МЧС,все заняты.не дозвониться,может кто в силе,передайте куда надо.
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25.02.2022 23:06 Відповісти
А как насчёт взять топор и пойти загасить эту подсветку?
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25.02.2022 23:08 Відповісти
Комендантский час ,тревога, прилеты,и далеко,но с моего дома видно шикарно.
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26.02.2022 04:42 Відповісти
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Рассеянские оккупанты! Да будет дом ваш пуст! Да приидет на вас мор, глад и проклятие! Да будут имена ваши поганые истерты из Книги Жизни! Да не будете прощены ни в этом веке, ни в грядущем! АМИНЬ!
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25.02.2022 23:06 Відповісти
Хоч й скрепоносці але це цікаво https://russian7.ru/post/mikrovolnovki-protiv-raket-kak-zhitel/
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25.02.2022 23:07 Відповісти
""белградцы выходили на балкон с микроволновками, направляли их на приближающуюся ракету, открывали дверцу и включали..."

Тільки зайвохромосомні росіяни могли повірити такому ідіотизму! У всіх мікрохвильовках на дверці стоїть кінцевий вимикач, який відключає магнетрон при відкриванні дверцят, аби людина не отримала порцію мікрохвильового випромінювання!!
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26.02.2022 00:27 Відповісти
Ну а где, блин, Нептуны? Давно пора было топить их лохани, задолго до приближения к берегу Украины.
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25.02.2022 23:07 Відповісти
Где? Вранье и показуха сделали свое дело. Нет их этих Нептунов а деньги разокрали.
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25.02.2022 23:18 Відповісти
великое "буднивице" зе
оборонный заказ на 60% не выполнен или сколько там
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25.02.2022 23:29 Відповісти
Теж цікаво але знову сайт скрепостану http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic.php?t=2058
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25.02.2022 23:25 Відповісти
 
 