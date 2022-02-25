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Окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти завдали ударів по об'єктах Держприкордонслужби на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Одеський прикордонний загін.
"Ракетними обстрілами ворог продовжує нищити прикордонну інфраструктуру. Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об'єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджено кілька постів технічного спостереження", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сьогодні о 4:25 ворог завдав удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області.
Топ коментарі
+38 ruda
показати весь коментар25.02.2022 22:47
+33 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 22:45
+19 Muron
показати весь коментар25.02.2022 22:47
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25 голов !!!!!!!!!!!!!!
Писали, що пускові установки передані військовим, але про те, що на них стояли масово-габаритні муляжі ракет, не написали майже нігде.
Просто не згадуйте про Нептуни - вважайте, що їх нема! Грошей не знайшли на їх виготовлення!
Тільки зайвохромосомні росіяни могли повірити такому ідіотизму! У всіх мікрохвильовках на дверці стоїть кінцевий вимикач, який відключає магнетрон при відкриванні дверцят, аби людина не отримала порцію мікрохвильового випромінювання!!
оборонный заказ на 60% не выполнен или сколько там