Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові ворог обстріляв Центр крові та навчальний заклад, є жертви.
Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОГА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують цинічне і жорстоке вторгнення у Харківську область. Попри заяви керівництва країни-агресора, ворог обстрілює житлові будинки, годину тому в середмісті Харкова відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, є жертви серед мирного населення", - розповів він.
За словами голови ОДА, з початку російського вторгнення на Харківщині постраждали 82 особи: 59 цивільних та 23 військових; загинули – 11: 4 військових та 7 цивільних.
Синєгубов наголосив, що Збройні сили України, прикордонні підрозділи докладають всіх зусиль і використовують весь бойовий досвід, щоб давати гідну відсіч ворогу.
"Патріоти територіально оборони так само на бойових позиціях. Наші бійці змушують ворогів кидати техніку та озброєння і тікати назад до російського кордону", - підкреслив Синєгубов.
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А треба НЛАВи, гранатомети, кулемети, тощо...
1-й день - страх і розпач
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3-й день - спокій, мобілізація, відсіч. Гідність, Честь и перемога!
⚡️Здания Мюнхена окрасились в цвета украинского флага
Чтобы поддержать Украину, местные власти подсвечивают цветами флага Украины «Альянц Арену», здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийскую башню с 18:00 до 23:00 по среднеевропейскому времени.
Кроме того, прошла инфа, что Германия присоединяется к отключению свифта. Так что только фашистов, ******* и
идикиприотов уламать.
это ужас
и это где то как уже пол года идет массово
это скординированная атака, информационная и психологическая
по тв показывать все наоборот
даже то видео, где на бмп у оболони прорывался с машиной
когда машину задавил тот
сказали что всу давит людей
в киеве, всу давит людей
школы, больницы
в грозном одним из первых обстреливали больницы
в 98 до начала войны ракетой запустили по рынку грозного
сначала в газете написала, боевики там, взорвался снаряд какой то
а потом по типичной "геройской" тактике, кто то получает медаль за отвагу