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Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА

У Харкові ворог обстріляв Центр крові та навчальний заклад, є жертви.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОГА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують цинічне і жорстоке вторгнення у Харківську область. Попри заяви керівництва країни-агресора, ворог обстрілює житлові будинки, годину тому в середмісті Харкова відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, є жертви серед мирного населення", - розповів він.

За словами голови ОДА, з початку російського вторгнення на Харківщині постраждали 82 особи: 59 цивільних та 23 військових; загинули – 11: 4 військових та 7 цивільних.

Синєгубов наголосив, що Збройні сили України, прикордонні підрозділи докладають всіх зусиль і використовують весь бойовий досвід, щоб давати гідну відсіч ворогу.

Також читайте: Люди ледь не вчинили самосуд: у Харкові затримали диверсанта, який різав шини під військкоматом

"Патріоти територіально оборони так само на бойових позиціях. Наші бійці змушують ворогів кидати техніку та озброєння і тікати назад до російського кордону", - підкреслив Синєгубов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
Віталій Чепинога Ми це проходили через Майдани.
1-й день - страх і розпач
2-й день - страх і гнів
3-й день - спокій, мобілізація, відсіч. Гідність, Честь и перемога!
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25.02.2022 23:01
+22
⚡️Генштаб ВСУ сообщил, что бригады территориальной обороны полностью укомплектованы.
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25.02.2022 23:01
+19
Помста!!!
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25.02.2022 23:02
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⚡️Генштаб ВСУ сообщил, что бригады территориальной обороны полностью укомплектованы.
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Автоматами.

А треба НЛАВи, гранатомети, кулемети, тощо...
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25.02.2022 23:03 Відповісти
Уже с Польши везут
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25.02.2022 23:04 Відповісти
Привезли...
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25.02.2022 23:08 Відповісти
И оооочень много вкусняшек для свинопотамов
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25.02.2022 23:22 Відповісти
привезли
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Это значит- людьми согласно штата.
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25.02.2022 23:05 Відповісти
"русский мир" в Україні накрився "половим органом бабушки"
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26.02.2022 07:05 Відповісти
Віталій Чепинога Ми це проходили через Майдани.
1-й день - страх і розпач
2-й день - страх і гнів
3-й день - спокій, мобілізація, відсіч. Гідність, Честь и перемога!
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Помста!!!
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25.02.2022 23:02 Відповісти
Не було першого дня, а ні страху, а ні розпачу. Бо якщо б вони були, то не було б дня другого.
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25.02.2022 23:05 Відповісти
strah za svoih bil, net ne za voinu trah i ne bojaznj ot orkov, a za svoih blizkih - eto horosho, eto pojavljajet chustva neobhodimoi zashchiti ot agresora.
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25.02.2022 23:20 Відповісти
Вот это да. Я уже вижу что сегодня всё устаканилось. Инфа не течет, меньше истерик, хотя фейки всё равно пролезают, но спокойнее. Конечно, могут быть неожиданности, но настрой явно сменился.
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25.02.2022 23:05 Відповісти
Теперь главное чтобы наши планы, которые разработало ЗСУ заработали на всю катушку.
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25.02.2022 23:07 Відповісти
Як низько.
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25.02.2022 23:01 Відповісти
Это конечно нам очень поможет....
⚡️Здания Мюнхена окрасились в цвета украинского флага

Чтобы поддержать Украину, местные власти подсвечивают цветами флага Украины «Альянц Арену», здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийскую башню с 18:00 до 23:00 по среднеевропейскому времени.
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25.02.2022 23:03 Відповісти
До піз..ди ті карі очі
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25.02.2022 23:07 Відповісти
Готовят общественное мнение. Сегодня Bildt вышел с фоткой украинской раненой тётки в бинтах на всю первую полосу и заголовком (я не силён в немецком, поэтому цитата не дословно) ************* gross ***** abgemacht.
Кроме того, прошла инфа, что Германия присоединяется к отключению свифта. Так что только фашистов, ******* и идикиприотов уламать.
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25.02.2022 23:17 Відповісти
Да вообще Агонь! Пусть небо Украины закроют, а я им немецкий флаг крестиком вышью! а ****.
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25.02.2022 23:29 Відповісти
твари
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25.02.2022 23:04 Відповісти
Типичные российские солдаты. Стреляют по больницам и школам.
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25.02.2022 23:04 Відповісти
Не "РОСійські" солдати, а класичні москальські крєпостниє мужікі
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25.02.2022 23:12 Відповісти
Не тіпічні, бо це була наводка, с першого разу влучити у банк крові це як виграти в лотерею джек пот. Виявляти і здавати на підвал СБУ манкуртів.
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25.02.2022 23:12 Відповісти
вот поэтому этих подонков сегодня вышвырнули из солидной организации развитых экономик OЭСР,в 14 затормозили,а сейчас этих варваров уже вышвырнули. Решено оказывать поддержку Украине.
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25.02.2022 23:06 Відповісти
Такі новини іноземними мовами потрібно поширювати в соцмережах інших країн.
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25.02.2022 23:06 Відповісти
Путин и твои шаманы, гореть в вам аду 07.11.22.
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25.02.2022 23:07 Відповісти
А раньше никак нельзя?
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25.02.2022 23:16 Відповісти
Прохання розповсюджувати інформацію
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25.02.2022 23:10 Відповісти
Чоловіки ,збирайте групи і тихо непомітно закидуйте колони коктейлями молотова. Треба воювати хитро. Нас тут більше .
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25.02.2022 23:11 Відповісти
Странно как то расеяне понимают денацификацию и демилитаризацию,странно.
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25.02.2022 23:12 Відповісти
почитайте что "боты" даже на сайтах типа overclockers.ru пишут
это ужас
и это где то как уже пол года идет массово
это скординированная атака, информационная и психологическая
по тв показывать все наоборот
даже то видео, где на бмп у оболони прорывался с машиной
когда машину задавил тот
сказали что всу давит людей
в киеве, всу давит людей
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25.02.2022 23:15 Відповісти
Расслабься. Сегодня зашёл на твиттер-страницу министра обороны Польши, там есть видео с этим инцидентом. Все всё понимают, рашка переворачивает факты лишь для умственно отсталых. То есть, для подавляющего числа жителей эрефии.
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25.02.2022 23:18 Відповісти
типичная руснявая тактика
школы, больницы
в грозном одним из первых обстреливали больницы
в 98 до начала войны ракетой запустили по рынку грозного
сначала в газете написала, боевики там, взорвался снаряд какой то
а потом по типичной "геройской" тактике, кто то получает медаль за отвагу
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25.02.2022 23:17 Відповісти
Проклята кацапня! Чтоб ві в крови своей же у утонули! Будьте прокляті ДО СМЕРТИ! Господь таких как оніе раССеянские БЕСславніе ублюдки не простит ни в сем веке, ни в грядущем! Кто из вас носит иконки или нательній крест снимите! Не позьте имя Господе и честную смерть его на кресте! Ві распинаете Господа ПРЯМО СЕЙЧАС подчиняясь воле бесславного ублюдка БЕСпутина антихриста люциферовича! А ежели хотите СПАСТИСЬ, возмите крест свой а всей своей силой сметите єту нечисть с кремля! Тогда спасетесь. А ежели нет, то будете прокляті со своим фюрером. Аминь!
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25.02.2022 23:25 Відповісти
падонки
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25.02.2022 23:26 Відповісти
Гондоны.
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26.02.2022 00:11 Відповісти
 
 