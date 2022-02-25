Окупанти обстріляли Центр крові у Харкові, є жертви серед мирного населення, - ОДА

У Харкові ворог обстріляв Центр крові та навчальний заклад, є жертви.

Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОГА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська продовжують цинічне і жорстоке вторгнення у Харківську область. Попри заяви керівництва країни-агресора, ворог обстрілює житлові будинки, годину тому в середмісті Харкова відбувся обстріл Центру крові, навчального закладу, є жертви серед мирного населення", - розповів він.

За словами голови ОДА, з початку російського вторгнення на Харківщині постраждали 82 особи: 59 цивільних та 23 військових; загинули – 11: 4 військових та 7 цивільних.

Синєгубов наголосив, що Збройні сили України, прикордонні підрозділи докладають всіх зусиль і використовують весь бойовий досвід, щоб давати гідну відсіч ворогу.

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"Патріоти територіально оборони так само на бойових позиціях. Наші бійці змушують ворогів кидати техніку та озброєння і тікати назад до російського кордону", - підкреслив Синєгубов.