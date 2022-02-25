Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров

Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з представниками РФ.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція.

Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - написав Никифоров.

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