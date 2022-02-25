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Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з РФ, - Никифоров

Проводяться консультації щодо місця та часу переговорного процесу з представниками РФ.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир. Це наша незмінна позиція.

Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", - написав Никифоров.

Також читайте: У Кремлі заявили, що Путін готовий направити до Мінська делегацію для перемовин з Україною

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+71
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25.02.2022 23:12
+62
⚡️ Сервис PornHub запретил доступ пользователям к сайту из России.

Теперь желающие скоротать время, вместо "клубнички" видят украинский флаг и слова поддержки для Украины.
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25.02.2022 23:11
+54
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25.02.2022 23:25
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Сторінка 4 з 4
От потвора!!! Це на рівні малороського того, що в них є за інтелект - рефлекторно лягти перед диктатором.
Вчора ця потвора крала гроші на великому будівництві і тримала ЗСУ на голодному пайку, а зараз аж скавчить із штанів вистрибує, щоб скоріше задовільнити хатєлкі путєна.
Чмо!
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25.02.2022 23:56 Відповісти
Спробуйте суки -зелені здати інтереси України і вам 3.14зда !!!
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Можемо прийняти безумовну капiтуляцiю, нехай пуйло виходить з бiлимi труселями.
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25.02.2022 23:57 Відповісти
Немиті кацапи і білі труселя- ти загнув, бро!
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26.02.2022 00:55 Відповісти
Кацапи продовжують вбивати!!!
Як ще не зрозуміли рашиссти не зупиняться, вони вже порушили усі свої міжнародні зобов'язання.
Не вірте рашисстам.
У Лондоні масові протести щоб Британія допомогла військовою операцією, перемовини можуть загальмувати цей процес.
Рашиссти вже обстріляли багато та вбили цивільних, як з їми й про що розмовляти?!!!
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25.02.2022 23:57 Відповісти
С террористами не ведут переговоры, их мочат в сортире!
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25.02.2022 23:58 Відповісти
кацапы не остановят наступление . переговоры это отмазка .
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25.02.2022 23:59 Відповісти
В том и дело, что Россия хочет капитуляции и уничтожения Украины. Путин об этом сразу же заявил. Может ли она отступить от этого и вдруг изменится? Я вот не верю.
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26.02.2022 00:01 Відповісти
С такой организацией и волей к победе скоро НАТО в Украину захочет вступить
Ни о каких переговорах идти речь не может! Они уже подссыкивают, у вчерашних уже паника...
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26.02.2022 00:01 Відповісти
При одном только условии - ***** будет вести переговоры с пацанами со Змеиного лично!
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26.02.2022 00:02 Відповісти
Хочу обратиться к Зе. Господин президент! Вы хотите переговоров с Путиным. Если, после всего, Вы подчинитесь требованиям Путина, вас не простят ни живые ни мёртвые. Вы предадите всех.
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26.02.2022 00:02 Відповісти
Ящер ***** погодиться на переговори і відкине свої хатєлки то єдиним результатом переговорів має бути тільки зелений коридор яким його війска зможуть повернутися додомів без зброї і техніки…. Залишивши Крим і Донбас.
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26.02.2022 00:02 Відповісти
Путін вже опублікував (проголосив) свої вимоги: офіційне визнання від України суверенітету РФ над Кримом, "демілітаризація України", офіційна відмова України від вступу до НАТО...

Як і чим же він буде тиснути на Зеленського, якщо його війська зазнали поразки у нападі?

- Відповідь: це буде ядерний шантаж.
...

Але ж підготуватись до можливих ядерних ударів ми можемо і без вислуховування погроз про це від Путіна.

Думаю, переговори з ним вести смислу немає, але запропонувати вихід із ситуації іншим злочинцям - його підлеглим - ми можемо без переговорів - просто донести до них цю інформацію:

УЛЬТИМАТУМ :
А) Хто припинить воювати, складе зброю і здасться Україні, той виживе і ми не будемо його садити в тюрму.
Б) Хто не зробить "А", той ризикує бути знищеним в процесі нашої оборони.
- Більш детально - 2homosapiens-ua.livejournal.com/2806.html
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26.02.2022 00:02 Відповісти
Ну если основным нашим требованием будет "кацапы сдавайтесь", то пусть переговариваются.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
З Путіним переговори можна вести тільки в Гаазі. Чого тільки вартує його вислів, що Україна не має права на суверенітет? А Зе це не заділо зовсім? Какая разница.
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26.02.2022 00:03 Відповісти
Самая сильная армия в Европе сама укажет, где, когда, и с кем!
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26.02.2022 00:03 Відповісти
Вас обдурять кацапи.
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26.02.2022 00:06 Відповісти
***** щоби цей #нелох знову з своїми розведеннями нічого не наплужив. дайте украм навоюватися досхочу і повбивати чим більше кацапні..
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26.02.2022 00:07 Відповісти
Есть шанс прикончить сатанистостан навеки вечные,но подозреваю что зеленое ссыкло сольет Украину.Еще и попросится позаглядывать в глаз в поисках "мира".Украинцы- великая и сильнейшая нация,но какие же конченые ублюдки у руля,выбраные 73% коллаборантов и предателей.
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26.02.2022 00:07 Відповісти
"Не сподівайтеся, що одного разу скориставшись слабкістю Росії, ви будете отримувати дивіденди вічно. Росіяни завжди приходять за своїми грошима. І коли вони прийдуть - не сподівайтеся на підписані вами єзуїтські угоди, які вас нібито виправдовують. Вони не варті того паперу, на якому написані. "

"Дурість - дар божий, але не слід ним зловживати."

"З поганими законами і хорошими чиновниками цілком можна правити країною. Але якщо чиновники погані, не допоможуть і найкращі закони."

Отто фон Бісмарк (Перший райхсканцлер Німецької імперії, прихильник політики, що спирається на силу і владний вплив задля досягнення результату) https://www.jnsm.com.ua/h/PZ13/
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26.02.2022 00:08 Відповісти
Статья от китайцев на будущее Украины после перемирия с Путиным на котором они и настаивают
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Какой Минск?Зеля на радостях туда собирается переговариваться?лететь к этому чёрту усатому, его там просто сожрут.
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26.02.2022 00:13 Відповісти
Та дай Боже, щоб його вже хоч хтось зжер, щоб він не здавав Україну, але цього не вийде, бо він їхній і переговори будуть вестись, як акуратно злити країну Пу.
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26.02.2022 04:16 Відповісти
***** слишком ссыкливое, чтобы добровольно сгореть в ядерном взрыве.
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26.02.2022 00:13 Відповісти
Мой хер без боя перешёл им в рот
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Видання The Times of Israel повідомило, що Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом попросив його стати посередником у мирних переговорах. Зокрема, запропонував провести таку зустріч в Єрусалимі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.

«Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», - підкреслив він.
Що швидше почнуться переговори
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26.02.2022 00:14 Відповісти
Обязательно Пороха надо брать а то Зеля может сдать Украину и все смерти и разрушения что принесла Пиидорашка будут напрасны
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26.02.2022 00:18 Відповісти
Обов'язково треба пороха сцикливого брати і кощея на придачу. Має практику підпису угод мінських та встановлення десятків різних перемирів....
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26.02.2022 04:38 Відповісти
какие переговоры с военным преступником кабаевым? зеля очумел? только Гаага!
пусть возвращают все оккупированные территории и выплачивают контрибуцию! зеля, не бойся, не упусти свой шанс засадить кабаева в Гаагу!
вспомни 13 пограничников на змеином, теперь ты хочешь переговоры с убийцей кабаевым?
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Здесь была инфа,что макарон,по просьбе зе,просил ***** о переговорах Получается,что никифоров врёт(Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російскої Федерацї)И да:у зе нет ни единого аргумента против требований мордорфюрера,кроме сдачи интересов Украины
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26.02.2022 00:20 Відповісти
3 години тому Зеленський звернувся до Ізраїлю за посередництвом?!?!
До того Ізраїлю, що блокував надання Україні ППО? І того, що продав Грузії в 2008 електроніку, а Росії - можливість її виключати?

Ізраїль проросійський! Хай не в такій мірі, як Білорусь чи навіть Угорщина, але все ж.

Чому ЗЕ третій раз на сьогодні поводить себе так, ніби хоче зрадити, тільки шукає чим менш помітний спосіб?
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Ці тварюки зібрались продати Україну.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
І не перемир'я, а повний світ в Україні на наших умовах. Але зараз трохи ранувато, треба іще чавити здичавілих ракетно-артилерійським вутюгом - смороду мають зазнати гіркі борошна поразки і приниження.
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26.02.2022 00:24 Відповісти
Надо очистить мир от как можно больше кацапов пока они сами лезут на убой
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26.02.2022 00:26 Відповісти
Если Зеленский или кто-нибудь ещё подпишет что-то ослабляющее Украину поедет мгновенно на Ростов без оглядки на прошлые заслуги.
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26.02.2022 00:25 Відповісти
Без оглядки на прошлые, я диковато извиняюсь, что-что?
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26.02.2022 00:33 Відповісти
Відчуваю, що Зеленський зібрався здавати Україну.
Крим, Донбас і репарації Зеленський здатен обговорити? Чи просто відмовиться від вступу в НАТО, і все?
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26.02.2022 00:27 Відповісти
Договорнячекс
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26.02.2022 00:28 Відповісти
Б.....! Я не знаю кто это может сделать, но заприте этого урода в кладовке или в подвале, и пасть ему заткните половой тряпкой!
Какие на хрен переговоры? Опять перестать стрелять? Проходили уже. Это не работает.
Дожимать надо гадину. Ситуация уже близка к перелому. У мордора иссякают ресурсы, еще день-два, и у этих пи..... только пятки будут сверкать, если раньше не отвалятся. Уже захромала логистика, не успевают подвозить горючку и жрачку.
Переговоры с РФ возможны только в одном случае, для принятия ее капитуляции.
Или этот хрен зеленый хочет дать им передышку и возможность перегруппироваться и подтянусь резервы (не знаю срочников, контрактников или хрен его знает кого еще), горючее, хавчик и боеприпасы?
Господи, и это называется президентом.... Гребаный стыд....
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26.02.2022 00:28 Відповісти
ЗСУ слід виділити взвод спецназу і ще знайти на кілька годин доброго психолога (загримувати під полковника), котрий переконає ЗЕ, що для його безпеки йому слід день просидіти десь в бункері під Києвом.
Далі кілька разів на день підривати якісь "хлопушки" (як по українськи?) за стіною, щоб не рвався назовні.
Стільки проблем так можна розв"язати... ех, мрії-мрії...
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Володя не газуй.
Спитай в людей.
Чи знову памперс протікає.
13 з острова тобі будуть нагадувати....
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26.02.2022 00:28 Відповісти
какие переговоры с **********,
если на тебя наехал гопник то либо ты с ним договариваешся и лишаесься всего, либо глаза перевернул и морду тяпкой сделал, как у нас в мариуполе говорят, хватаеш
кирпич, камень ,арматуру и ******. после переговорим,
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Для Путлера Зеля единственная надежда. Он даже не начинал бы эту авантюру если бы у него не было Зели.
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26.02.2022 16:35 Відповісти
Послідовно, по договорнячку, по невміло, як і всі операції ФСБ, замаскованому кремлівському сценарію, під приводом збереження життів здає Україну. Він потім втече, залишивши після себе обрублену з усіх сторін, відрізану від моря, роззброєну країну, на невизначений термін під батогом кремлівських бандитів. Після того що він підпише, незалежність стане недосяжною мрією, а народи країн, що нас підтримують, будуть презирливо плювати в нащу сторону і шкодувати, що змарнували час і гроші.
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26.02.2022 01:03 Відповісти
+1
Настільки правдоподібно, що років зо 2 тут сумнівів не маю.

Вся до- і поствиборна поведінка ЗЕ вписується в таку схему.

- Його українофобія (чи не вся "творчість" до- була вивірено українофобською,
його реакція на вторгнення 2014 було прокацапською,
99% його призначень пост- вписувалися в логіку - який-небудь нацмен, аби не українець).
- Його панічний страх перед пуйлом.
- Його особлива прихильність до найгірших з ригів, що не втекли з України,
- Всі його невимушені ззовні рішення на посту були шкідливими для України (якби був винятковим ідіотом, то часом би випадково прислухався до добрих порад... але ж ні - робив щось корисне тільки під сильним тиском з ціллю політичного самозбереження)
- Особливо шкодив армії, розкладав спецслужби (на щастя, вони вже трохи навчені часами Зека і опиралися, як могли),
- Переслідував патріотів та видавав Росії її ворогів.
- Як старався (і буде старається) розпродати за копійки останній цінний державний ресурс - землю. (ще можна цей процес зупинити!)
- Відверто співпрацював з Московією, надаючи окупантам всі можливі переваги в Лугандонії.
- Починав своє Велике крадівництво зі відносно чесного будівництва доріг для кацапських танків (пріоритет дорогам/мостам в Лугандонію і на півдні в Крим)
- Відверто і відкрито вбивав ВПК
- Робив все, щоб зіпсувати відносини зі справжніми союзниками України

... (всього сходу не згадаєш)
- Всіляко саботував підготовку України до оборони з кінця весни 2021, коли вже стало зрозуміло, що загроза монгольскої навали стає все реальнішою. Всіляко таку загрозу заперечував.
- В 1-й день війни всялко деморалізував укранців.
- Коли стало ясно, що кацапи дістають все сильнішої %и%д%, загорівся бажанням капітулювати
( ОПа ЗЕ домовлялася вдень про політ в Мінськ укр. делегації ! але одумалися і вирішили зробити трішки хитріше )

Україна зараз якнайбільше нагадує левів, котрих пробує завести в капкан продажна зелена вівця!
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26.02.2022 01:32 Відповісти
Ще згадав "вагнерівців"! Ну явна ж зрада...
І навмисно деморалізуючі і винятково настирливі спроби утворити тероборону в недієздатному вигляді, ще й в такий спосіб, щоб чим більше залякати українців війною. Це в останні місяці перед війною! Коли союзники були впевнені на 90-95 %, що вторгнення буде!
І ще, мабуть, багато-багато чого не згадав.
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26.02.2022 01:50 Відповісти
Все так. Мляво створювали, не озброювали. Зараз потрібно вже не тероборону створювати, а вивозити зброю вантажівками на вулиці міст і сіл і роздавати ополченцям- добровольцям. Тоді у москалів буде земля горіти під ногами. Це розуміють всі, але говнокомандувач, який дуже старався приспати народ до нападу, не дає команду озброїти і після нападу. Наївністю чи дурістю тут вже не пахне. Це створення перепони для швидкого, в найкоротший термін, на що не здатні воєнкомати збільшення армії.
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26.02.2022 02:10 Відповісти
зеленскому некуда возвращаться с этих переговоров...
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26.02.2022 01:06 Відповісти
Возможно он и не собирается возвращаться. Пуйлу достаточно его подписи.
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26.02.2022 01:53 Відповісти
Этот Зеленский не достоен, Нашей страны, Нашего народа и Нашей

Супер Армии.
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26.02.2022 01:11 Відповісти
Зялёная цвiль шукае пасярэднiкаў, каб здацца i стаць губернатарам кiiўскай вобласцi ?
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26.02.2022 01:55 Відповісти
Никто не сможет принудить народ к капитуляции рашке. Особенно, если этот народ успешно уничтожает ********** войска. Пусть ЗЕшобла договаривается о чём хочет, но решат всё украинцы
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26.02.2022 02:49 Відповісти
Зеля -зрадник !
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26.02.2022 16:33 Відповісти
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