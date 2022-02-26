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"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти" - Зеленський звернувся до українців. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що російські війська планують завдати підуть на штурм цієї ночі.

Про це він сказав у зверненні за підсумками 25 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мушу сказати відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст – Чернігів, Суми, Харків. Наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - застеріг президент.

Президент заявив, що ворог застосує усі наявні сили, щоб зламати наш опір.

"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним – допомагайте один одному", - звернувся Зеленський до військових.

"Ніч буде важкою, але буде ранок", - запевнив він.

Президент також розповів, що провів численні переговори цього дня.

"Я окреслив, яку допомогу ще очікують українці і домовився про нову допомогу, значну допомогу, за що дякую партнерам, особливо президенту Байдену", - сказав Зеленський

Він уникнув називати точні цифри втрат, як з українського, так і російського боку.

Але наголосив, що 25 лютого стало зрозуміло, що Росія готова атакувати навіть дітей.

"Нема такої правди, якою можна пояснити, чому обстрілювали з важкої артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били "градами" по дитячому будинку. В Охтирці – били "ураганами". Що це за війна проти українських дітей у дитячому садку? Вони теж неонацисти? Чи це солдати НАТО, які загрожували Росії", - відреагував Зеленський на певні пасажі з виступу Путіна, де той закликав військових брати владу у свої руки і забрати її в неонацистів.
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Топ коментарі
+43
Противник виснажений та деморалізований, не так вже все й плачевно. Головне не втрачати бойовий дух. Ми не загарбники, ми захищаємо Батьківщину.
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26.02.2022 00:34
+41
Вова не бійся Українці з тобою, навіть порохоботи зараз з тобою!!!
А ще "пацанчікі" з Оболні з джавами та нлавами. Вистояти вийде я вірю!
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26.02.2022 00:35
+39
Тебе чекає піздец в разі якихось ******* перемирій
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26.02.2022 00:28
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А не пора ли уже изорвать чужие мундиры о казацкие штыки?
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Нейтральний статус можна підписати тільки при одній умові:
Якщо кацапи нападуть на Україну, то це автоматично вважається нападом на країну НАТО з оголошенням війни Козломордії.
Плюс до того, про ніякі зняття санкцій не може бути мови.
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26.02.2022 01:55 Відповісти
не будет никакого нейтрального статуса . это кацапские уловки . их цель уничтожить Украину.
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26.02.2022 02:02 Відповісти
Владимир , держись ! Все тебе прощу , только не сдавайтесь . Удачи Украинским войскам . Всей Украине выстоять и победить в войне .
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26.02.2022 02:00 Відповісти
Хоть я тебя и не люблю зеля и во многом ты сам виноват что мы просрали 3 года подготовки к войне, но честно говоря тебя бы сейчас всё таки эвакуировать, а не рембо изображать из себя, а то если не дай бог какая то случайная ДРГ таки прорвется к тебе и на камеру заставит типа мириться, будет хреново, это будет не конец, люди злые ****** и настроены сопротивляться, но будет реально хреново
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26.02.2022 03:40 Відповісти
Эта псина и так готова мириться уже и вякает о нейтральном статусе.
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26.02.2022 05:47 Відповісти
ну что ж это у же не тайна полишинеля - что хочет путин и как он планирует закончить войну.
Все его силы и резервы кинуты на захват Киева. Он планирует в идеале захватить Зеленского и заставить его выдать указ о капитуляции, ну это в идеале, наиболее реальным это захват Киева и назначении главой государства условного Януковича(условного а не реального) И вот это чмо и будет подписывать с мордором капитуляцию. Мне только непонятно ***** действительно не понимает что этого ***** никто слушать не буде и оружия не сложит а при первой же возможности пристрелят. Да и Киев конечно столица Но на ней страна не заканчивается. война продолжится, мобилизация и поток оружия с запада не остановится а будет нарастать. Он видимо действительно не понимает что это не тот случай где он победил а тот где он обосрался.
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26.02.2022 07:48 Відповісти
ВСУ-ДЕЖИТЕСЬ,РЕБЯТА!
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26.02.2022 04:27 Відповісти
Можно к Зеле относиться по-всякому, но сегодня у украинцев один враг и все дожны поддержать Президента. Которому не откажешь в личном мужестве. Вот кто бы мог подумать... Надеюсь Киев защитят и правительство продолжит работу. Думаю что Зеленский хорошо знает что в случае занятия города кассавы его в живых не оставят.
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26.02.2022 05:33 Відповісти
Просто ему бояться нечего.
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26.02.2022 05:49 Відповісти
Молодец Зеленский! Киевский Давид крушит кремлевского Голиафа!
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26.02.2022 05:53 Відповісти
Учора ввечері я побачив, як ЗЕЛЕНСЬКИЙ із групою соратників на фоні будівлі ОП зняв черговий відосік на тему "не турбуйтеся, я тут".
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************

Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.

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Ось мене і змусили дещо нагадати.

Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.

У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.

Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.
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26.02.2022 07:24 Відповісти
Николаев сегодня ночью обстреливался ракетами Морского базирования. В черту города долетели порядка 6 ракет - по остальным отработала наша ПВО. господин ********** Украины - почему не наносятся ракетные удары по надводным целям руских фашистов? Почему были брошены наши пограничники на Змеином без ракетной поддержки? вы и ваши посипаки-строители закатали и разворовали десятки миллиардов денег в дороги, закрыли все ракетные программы которые могли уничтожать руских фашистов прямо в портах, аэродромах базирования, в колонах и местах заправок их техники - тем более украинцы постоянно выкладывают фото с техникой фашистов. ты предатель Украины, как бы ты сейчас не говорил.
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26.02.2022 08:25 Відповісти
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