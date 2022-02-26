"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти" - Зеленський звернувся до українців. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський застеріг, що російські війська планують завдати підуть на штурм цієї ночі.
Про це він сказав у зверненні за підсумками 25 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мушу сказати відверто, ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. Під ударом багато міст – Чернігів, Суми, Харків. Наші хлопці, наші дівчата на Донбасі, міста півдня України. Особлива увага Києву. Не можна втратити столицю", - застеріг президент.
Президент заявив, що ворог застосує усі наявні сили, щоб зламати наш опір.
"Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Кожен цивільний громадянин має бути максимально обережним – допомагайте один одному", - звернувся Зеленський до військових.
"Ніч буде важкою, але буде ранок", - запевнив він.
Президент також розповів, що провів численні переговори цього дня.
"Я окреслив, яку допомогу ще очікують українці і домовився про нову допомогу, значну допомогу, за що дякую партнерам, особливо президенту Байдену", - сказав Зеленський
Він уникнув називати точні цифри втрат, як з українського, так і російського боку.
Але наголосив, що 25 лютого стало зрозуміло, що Росія готова атакувати навіть дітей.
"Нема такої правди, якою можна пояснити, чому обстрілювали з важкої артилерії дитячі садочки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били "градами" по дитячому будинку. В Охтирці – били "ураганами". Що це за війна проти українських дітей у дитячому садку? Вони теж неонацисти? Чи це солдати НАТО, які загрожували Росії", - відреагував Зеленський на певні пасажі з виступу Путіна, де той закликав військових брати владу у свої руки і забрати її в неонацистів.
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Якщо кацапи нападуть на Україну, то це автоматично вважається нападом на країну НАТО з оголошенням війни Козломордії.
Плюс до того, про ніякі зняття санкцій не може бути мови.
Все его силы и резервы кинуты на захват Киева. Он планирует в идеале захватить Зеленского и заставить его выдать указ о капитуляции, ну это в идеале, наиболее реальным это захват Киева и назначении главой государства условного Януковича(условного а не реального) И вот это чмо и будет подписывать с мордором капитуляцию. Мне только непонятно ***** действительно не понимает что этого ***** никто слушать не буде и оружия не сложит а при первой же возможности пристрелят. Да и Киев конечно столица Но на ней страна не заканчивается. война продолжится, мобилизация и поток оружия с запада не остановится а будет нарастать. Он видимо действительно не понимает что это не тот случай где он победил а тот где он обосрался.
Пруф: https://censor.net/ua/news/3319214/*******************************************************************************
Один з них на задньому плані грався зі смартфончиком.
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Ось мене і змусили дещо нагадати.
Кремлівці у 1996 році по радіопроменю навели скинуту з літака ракету на мобільний телефон Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара ДУДАЄВА.
У такий же спосіб у 2006 році було вбито Шаміля БАСАЄВА.
Якщо ЗЕЛЕНСЬКИЙ не хоче доповнити цю практику і хоче дізнатися, чим же закінчиться остання кремлівська авантюра, я раджу йому триматися подалі від людей зі смартфонами чи іншими радіовипромінюючими пристроями, а якщо і користуватися телефонами, то так, як це робить Анатолій ШАРІЙ. Тому як політичному "біженцю" Комісаріат у справах біженців ООН виділив термінал, який здійснює комутацію всіх з'єднань через спецсервери ООН, приховує місцезнаходження і здійснює шифрування при передаванні голосу і даних.